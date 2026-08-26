Działają jak loternia i niczego nie gwarantują. Dlaczego Brytyjczycy uwielbiają Premium Bonds?

Premium Bonds to najpopularniejszy produkt oszczędnościowy w Wielkiej Brytanii. Posiada je ponad 24 miliony ludzi (czyli co trzeci mieszkaniec kraju). Łączna kwota tam ulokowana przekracza 124 miliardy funtów. Dla Polaków produkt jest często niezrozumiały. Podobnie jak jego fenomen w UK.

Premium bonds to trochę jak obligacje skarbowe w Polsce, z tą różnicą, że nie mają oprocentowania. Zamiast odsetek posiadacz co miesiąc bierze udział w losowaniu nagrody. Jak działają i jakie są szanse wygranej w Premium Bonds przeczytasz w Premium Bonds FAQ dla Polaków.

Brytyjska kultura „drobnego hazardu”

Brytyjczycy kochają dreszczyk emocji związany z zakładami, ale jednocześnie są narodem ostrożnym. Premium Bonds idealnie wpisują się w tę mentalność. To tak zwany „hazard bez ryzyka”. Ludzie czują ekscytację co miesiąc, czekając na wyniki losowania. Jednocześnie mają psychiczny komfort, że w przeciwieństwie do tradycyjnej loterii, tutaj ich „kupon” nigdy nie przepada. Losowanie jest co miesiąc, a jeszcze można w każdej chwili mogą odzyskać wpłacone pieniądze.

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Tradycja wielopokoleniowa

Produkt wystartował w 1956 roku i jest głęboko zakorzeniony w tutejszej kulturze. Brytyjczycy mają do niego ogromny sentyment emocjonalny. Bardzo częstym zwyczajem jest to, że dziadkowie lub rodzice kupują Premium Bonds dla dzieci jako prezent na urodziny czy święta. Wielu dorosłych Anglików ma te konta po prostu dlatego, że „zawsze je mieli”.

Legenda ERNIE-ego i Agent Million

NS&I stworzyło wokół loterii genialną otoczkę marketingową.Maszyna losująca ma swoje imię – ERNIE (skrót od Electronic Random Number Indicator Equipment). W latach 50. była to wielka szafa, dziś to nowoczesny mikrochip, ale dla Brytyjczyków ERNIE to wręcz kultowa postać.Osoby, które wygrywają główną nagrodę (£1 milion), nie dostają zwykłego przelewu. Do ich drzwi puka osobiście pracownik banku nazywany „Agent Million”, aby wręczyć im tę wiadomość. Media w UK regularnie opisują te historie, co podsyca marzenia o bogactwie.

Absolutne bezpieczeństwo

Brytyjski system bankowy chroni standardowe oszczędności do kwoty £85,000 (w ramach funduszu FSCS). NS&I nie jest jednak zwykłym bankiem – jest bezpośrednio własnością rządu. Oznacza to, że państwo gwarantuje każdą sumę, nawet jeśli ktoś trzyma tam maksymalne £50,000. W czasach kryzysów finansowych czy zawirowań na rynkach, Premium Bonds stają się dla Brytyjczyków „bezpieczną przystanią”.

Legalny sposób na unikanie podatków

W UK obowiązuje limit tzw. Personal Savings Allowance, czyli kwoty odsetek ze zwykłych kont, od których nie płaci się podatku (dla osób w wyższym progu podatkowym to tylko £500 rocznie). Brytyjczycy lub osoby dobrze zarabiające uciekają z gotówką do Premium Bonds, ponieważ tam nawet wygrana rzędu miliona funtów jest całkowicie zwolniona z podatku dochodowego.