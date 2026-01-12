Dziesiątki tysięcy domów bez wody w Anglii. Zamknięto też szkoły

W południowo-wschodniej Anglii nadal dziesiątki tysięcy domów cierpi na brak wody. Z tego powodu zamknięto szkoły w poniedziałek w hrabstwach Kent i Sussex.
Brak wody w południowo-wschodniej Anglii wynika z szeregu problemów w sieci South East Water. Firma obwiniła huragan Goretti i niskie temperatury za przerwy w dostawie w East Grinstead. Natomiast „niezbędne zmiany w sieci” są przyczyną kłopotów w Eastbourne.
W oświadczeniu napisano, że problemy w Hollingbourne wynikają z faktu, że „sąsiednie przedsiębiorstwa wodociągowe nie są w stanie zapewnić hurtowych dostaw uzdatnionej wody, tak jak zwykle”.
Brak wody w domach w południowo-wschodniej Anglii
W Sussex aż 16 500 gospodarstw domowych nie ma wody lub jej ciśnienie jest bardzo niskie. Najgorsza sytuacja jest w East Grinstead, Eastbourne i w wiosce Upper Dicker. Natomiast w hrabstwie Kent około 4500 domów w obszarach Hollingbourne, Headcorn, Ulcombe, Kingswood i Sutton Vallance pozostało bez wody, a w Wrotham, Sevenoaks i dzielnicy Loose w Maidstone woda ma niskie ciśnienie lub jej nie ma.
Mieszkańcy narzekają na zbyt małą liczbę stacji z wodą butelkowaną. Wielu z nich nie jest w stanie do nich dojechać, przede wszystkim osoby starsze i schorowane. Pewna mieszkanka Forest Row cytowana przez BBC skarży się, że musi trzy kilometry jechać po wodę.
– Większość wsi jest obecnie bez wody, a mimo to musimy jeździć do East Grinstead po wodę butelkowaną. Drogi wokół East Grinstead są zablokowane przez ludzi stojących w kolejkach po wodę. Dlaczego nie ma stacji z wodą w wioskach wokół East Grinstead, które nie mają wody? South East Water twierdzi, że dostarcza wodę osobom starszym i potrzebującym, a mojej 72-letniej siostrze rzeczywiście dostarczono wodę. Jednak jej 92-letnia sąsiadka nie otrzymała nic. Jak osoby starsze i nieposiadające samochodów mają dojeżdżać do East Grinstead po wodę? Dwa punkty poboru wody to ewidentnie żałośnie mało – powiedziała kobieta.
Punkty z wodą butelkowaną
W poniedziałek poinformowano, że mieszkańcy poszkodowanych hrabstw mogą odebrać wodę butelkowaną w następujących lokalizacjach:
- Klub Rugby Tunbridge Wells, Teren Rekreacyjny St. Marks, Tunbridge Wells TN2 5LS
- Lotnisko Headcorn, Lotnisko Headcorn, Shenley Rd, Ashford TN27 9HX
- Klub Sportowy East Grinstead, Saint Hill Road, East Grinstead, RH19 4JU
- Parking Queensway, Queen’s Road, East Grinstead, RH19 1BG
Ponadto South East Water podało, że dostarcza wodę osobom z listy priorytetowej.
We’re sorry to customers still having supply issues in parts of Sussex. Bottled water stations open 9am to 10pm today at:
East Grinstead Sports Club, Saint Hill Road, RH19 4JU
Kings Centre, Moat Road, East Grinstead, RH19 3LN
East Court, College Lane, East Grinstead, RH19 3LT pic.twitter.com/Hik0P6vOJl
— South East Water (@sewateruk) January 12, 2026
Zamknięto szkoły w hrabstwach Kent i Sussex
Ze względu na brak wody zamknięto wiele szkół w hrabstwach Kent i Sussex. W samym East Sussex zamknięto m.in. Ashurst Wood Primary, Ashurst Wood Community Preschool, Imberhorne Both, Blackwell and Escots, Brambletye School, Tiny Tigers, Jack and Jill Pre-school, Little Gemz Nursery, Sackville, The Meads, Paddington Pre-school, St Peter’s Primary i Jaybees.
W hrabstwie Kent zamknięte są m.in. Lower Street w Leeds, Ulcombe C of E Primary School i Speldhurst w Tunbridge Wells.
Problemy z dostępem do wody najprawdopodobniej potrwają do wtorku.