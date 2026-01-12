Dziesiątki tysięcy domów bez wody w Anglii. Zamknięto też szkoły

W południowo-wschodniej Anglii nadal dziesiątki tysięcy domów cierpi na brak wody. Z tego powodu zamknięto szkoły w poniedziałek w hrabstwach Kent i Sussex.

Brak wody w południowo-wschodniej Anglii wynika z szeregu problemów w sieci South East Water. Firma obwiniła huragan Goretti i niskie temperatury za przerwy w dostawie w East Grinstead. Natomiast „niezbędne zmiany w sieci” są przyczyną kłopotów w Eastbourne.

W oświadczeniu napisano, że problemy w Hollingbourne wynikają z faktu, że „sąsiednie przedsiębiorstwa wodociągowe nie są w stanie zapewnić hurtowych dostaw uzdatnionej wody, tak jak zwykle”.

Brak wody w domach w południowo-wschodniej Anglii

W Sussex aż 16 500 gospodarstw domowych nie ma wody lub jej ciśnienie jest bardzo niskie. Najgorsza sytuacja jest w East Grinstead, Eastbourne i w wiosce Upper Dicker. Natomiast w hrabstwie Kent około 4500 domów w obszarach Hollingbourne, Headcorn, Ulcombe, Kingswood i Sutton Vallance pozostało bez wody, a w Wrotham, Sevenoaks i dzielnicy Loose w Maidstone woda ma niskie ciśnienie lub jej nie ma.

Mieszkańcy narzekają na zbyt małą liczbę stacji z wodą butelkowaną. Wielu z nich nie jest w stanie do nich dojechać, przede wszystkim osoby starsze i schorowane. Pewna mieszkanka Forest Row cytowana przez BBC skarży się, że musi trzy kilometry jechać po wodę.

– Większość wsi jest obecnie bez wody, a mimo to musimy jeździć do East Grinstead po wodę butelkowaną. Drogi wokół East Grinstead są zablokowane przez ludzi stojących w kolejkach po wodę. Dlaczego nie ma stacji z wodą w wioskach wokół East Grinstead, które nie mają wody? South East Water twierdzi, że dostarcza wodę osobom starszym i potrzebującym, a mojej 72-letniej siostrze rzeczywiście dostarczono wodę. Jednak jej 92-letnia sąsiadka nie otrzymała nic. Jak osoby starsze i nieposiadające samochodów mają dojeżdżać do East Grinstead po wodę? Dwa punkty poboru wody to ewidentnie żałośnie mało – powiedziała kobieta.

Punkty z wodą butelkowaną

W poniedziałek poinformowano, że mieszkańcy poszkodowanych hrabstw mogą odebrać wodę butelkowaną w następujących lokalizacjach:

Klub Rugby Tunbridge Wells, Teren Rekreacyjny St. Marks, Tunbridge Wells TN2 5LS

Lotnisko Headcorn, Lotnisko Headcorn, Shenley Rd, Ashford TN27 9HX

Klub Sportowy East Grinstead, Saint Hill Road, East Grinstead, RH19 4JU

Parking Queensway, Queen’s Road, East Grinstead, RH19 1BG

Ponadto South East Water podało, że dostarcza wodę osobom z listy priorytetowej.

We’re sorry to customers still having supply issues in parts of Sussex. Bottled water stations open 9am to 10pm today at: East Grinstead Sports Club, Saint Hill Road, RH19 4JU

Kings Centre, Moat Road, East Grinstead, RH19 3LN

East Court, College Lane, East Grinstead, RH19 3LT pic.twitter.com/Hik0P6vOJl — South East Water (@sewateruk) January 12, 2026

Zamknięto szkoły w hrabstwach Kent i Sussex

Ze względu na brak wody zamknięto wiele szkół w hrabstwach Kent i Sussex. W samym East Sussex zamknięto m.in. Ashurst Wood Primary, Ashurst Wood Community Preschool, Imberhorne Both, Blackwell and Escots, Brambletye School, Tiny Tigers, Jack and Jill Pre-school, Little Gemz Nursery, Sackville, The Meads, Paddington Pre-school, St Peter’s Primary i Jaybees.

W hrabstwie Kent zamknięte są m.in. Lower Street w Leeds, Ulcombe C of E Primary School i Speldhurst w Tunbridge Wells.

Problemy z dostępem do wody najprawdopodobniej potrwają do wtorku.