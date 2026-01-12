Brak wody w domach w południowo-wschodniej Anglii
Brak wody w domach w południowo-wschodniej Anglii / fot. Shutterstock
UK
2 min.czytania

Dziesiątki tysięcy domów bez wody w Anglii. Zamknięto też szkoły

Paulina Markowska
Paulina Markowska

W południowo-wschodniej Anglii nadal dziesiątki tysięcy domów cierpi na brak wody. Z tego powodu zamknięto szkoły w poniedziałek w hrabstwach Kent i Sussex.

Brak wody w południowo-wschodniej Anglii wynika z szeregu problemów w sieci South East Water. Firma obwiniła huragan Goretti i niskie temperatury za przerwy w dostawie w East Grinstead. Natomiast „niezbędne zmiany w sieci” są przyczyną kłopotów w Eastbourne.

W oświadczeniu napisano, że problemy w Hollingbourne wynikają z faktu, że „sąsiednie przedsiębiorstwa wodociągowe nie są w stanie zapewnić hurtowych dostaw uzdatnionej wody, tak jak zwykle”.

Brak wody w domach w południowo-wschodniej Anglii

W Sussex aż 16 500 gospodarstw domowych nie ma wody lub jej ciśnienie jest bardzo niskie. Najgorsza sytuacja jest w East Grinstead, Eastbourne i w wiosce Upper Dicker. Natomiast w hrabstwie Kent około 4500 domów w obszarach Hollingbourne, Headcorn, Ulcombe, Kingswood i Sutton Vallance pozostało bez wody, a w Wrotham, Sevenoaks i dzielnicy Loose w Maidstone woda ma niskie ciśnienie lub jej nie ma.

Mieszkańcy narzekają na zbyt małą liczbę stacji z wodą butelkowaną. Wielu z nich nie jest w stanie do nich dojechać, przede wszystkim osoby starsze i schorowane. Pewna mieszkanka Forest Row cytowana przez BBC skarży się, że musi trzy kilometry jechać po wodę.

Większość wsi jest obecnie bez wody, a mimo to musimy jeździć do East Grinstead po wodę butelkowaną. Drogi wokół East Grinstead są zablokowane przez ludzi stojących w kolejkach po wodę. Dlaczego nie ma stacji z wodą w wioskach wokół East Grinstead, które nie mają wody? South East Water twierdzi, że dostarcza wodę osobom starszym i potrzebującym, a mojej 72-letniej siostrze rzeczywiście dostarczono wodę. Jednak jej 92-letnia sąsiadka nie otrzymała nic. Jak osoby starsze i nieposiadające samochodów mają dojeżdżać do East Grinstead po wodę? Dwa punkty poboru wody to ewidentnie żałośnie mało – powiedziała kobieta.

Mieszkańcy narzekają na niewystarczającą liczbę punktów odbioru wody butelkowanej
Mieszkańcy narzekają na niewystarczającą liczbę punktów odbioru wody butelkowanej / fot. Shutterstock

Punkty z wodą butelkowaną

W poniedziałek poinformowano, że mieszkańcy poszkodowanych hrabstw mogą odebrać wodę butelkowaną w następujących lokalizacjach:

  • Klub Rugby Tunbridge Wells, Teren Rekreacyjny St. Marks, Tunbridge Wells TN2 5LS
  • Lotnisko Headcorn, Lotnisko Headcorn, Shenley Rd, Ashford TN27 9HX
  • Klub Sportowy East Grinstead, Saint Hill Road, East Grinstead, RH19 4JU
  • Parking Queensway, Queen’s Road, East Grinstead, RH19 1BG

Ponadto South East Water podało, że dostarcza wodę osobom z listy priorytetowej.

Zamknięto szkoły w hrabstwach Kent i Sussex

Ze względu na brak wody zamknięto wiele szkół w hrabstwach Kent i Sussex. W samym East Sussex zamknięto m.in. Ashurst Wood Primary, Ashurst Wood Community Preschool, Imberhorne Both, Blackwell and Escots, Brambletye School, Tiny Tigers, Jack and Jill Pre-school, Little Gemz Nursery, Sackville, The Meads, Paddington Pre-school, St Peter’s Primary i Jaybees.

W hrabstwie Kent zamknięte są m.in. Lower Street w Leeds, Ulcombe C of E Primary School i Speldhurst w Tunbridge Wells.

Problemy z dostępem do wody najprawdopodobniej potrwają do wtorku.

