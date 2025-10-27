E-bike może eksplodować? Tragiczny pożar w Londynie i 3 powody wybuchu

Rowery elektryczne (e-bike’i) zyskują na popularności na całym świecie jako szybki i ekologiczny środek transportu. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej słyszymy o poważnych wypadkach i pożarach związanych z tymi urządzeniami. E-bike może eksplodować. Jednym z głośniejszych przypadków był pożar domu w Mitcham, Londynie. Wybuchł 17 października 2025 roku po eksplozji roweru elektrycznego. Matka czwórki dzieci, Cheryl Whitter, opowiadała o dramatycznej ucieczce z domu, gdy jej syn musiał wyskoczyć przez okno, aby ocalić życie.

Dom spłonął doszczętnie, a rodzina została bez dachu nad głową. Incydenty te pokazują, że e-bike, choć praktyczny, może stanowić poważne zagrożenie. Szczególnie jeśli nie zachowamy odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Pożar domu w Mitcham – dramatyczne skutki eksplozji e-bike

Wspomniany pożar w Mitcham był tragicznym przykładem, jak niebezpieczne mogą być wadliwe baterie. Rodzina Whitterów została obudzona przez silny zapach „zmywacza do paznokci”. Wkrótce potem w salonie doszło do eksplozji roweru. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie. Objął cały dom, w tym samochód zaparkowany przed wejściem. Syn Cheryl, Che, zmuszony był do skoku przez okno. Natomiast reszta rodziny uciekała przez ogród. Incydent ten nie tylko pokazał zagrożenia związane z e-bike’ami, ale też przypomniał o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Dlaczego e-bike może eksplodować? Trzy główne przyczyny

E-bike może eksplodować. Dlaczego? Problemy najczęściej wynikają z wad związanych z bateriami litowymi, które napędzają większość nowoczesnych rowerów elektrycznych. Oto trzy podstawowe powody:

Przegrzanie baterii

Baterie litowe w e-bike’ach podczas ładowania lub intensywnego użytkowania mogą się nadmiernie nagrzewać. Jeśli dochodzi do defektu w ogniwach lub w systemie zarządzania baterią, ciepło może spowodować samozapłon. Dlatego w skrajnych przypadkach bateria eksploduje. Uszkodzenie mechaniczne lub wadliwa konstrukcja

Fizyczne uszkodzenie baterii, np. upadek roweru lub nacisk na ogniwa, może prowadzić do zwarcia wewnętrznego. Wadliwe baterie lub modele niskiej jakości są szczególnie podatne na tego typu awarie. To w konsekwencji może doprowadzić do pożaru lub wybuchu. Nieprawidłowe ładowanie i modyfikacje

Korzystanie z nieoryginalnych ładowarek, ładowanie baterii w złych warunkach (np. w wilgotnym lub zbyt gorącym miejscu) oraz nieautoryzowane modyfikacje zwiększają ryzyko awarii. Bateria może puchnąć, dymić lub eksplodować w trakcie ładowania. To jest bezpośrednim zagrożeniem dla użytkowników.

Zakazy przewożenia e-bike w metrze i innych środkach transportu

Wiele miast wprowadziło ograniczenia dotyczące przewozu e-bike’ów w środkach komunikacji publicznej. W Londynie, Nowym Jorku czy Tokio rowery elektryczne, szczególnie z dużymi bateriami litowymi, nie mogą być transportowane w metrze ani w samolotach bez specjalnych procedur. Powód jest prosty: uszkodzona lub wadliwa bateria może się zapalić w zamkniętej przestrzeni, stwarzając poważne zagrożenie pożarowe dla pasażerów. E-bike może eksplodować stwarzając tym samym realne zagrożenie dla podróżnych.

E-bike może eksplodować? Jak zmniejszyć ryzyko!

Regularnie kontroluj stan baterii i zwracaj uwagę na oznaki puchnięcia, nadmiernego nagrzewania się, dziwne dźwięki lub zapach.

Korzystaj wyłącznie z oryginalnych ładowarek i nigdy nie pozostawiaj baterii bez nadzoru podczas ładowania.

Przechowuj rower w bezpiecznym, suchym i wentylowanym miejscu. Z dala od materiałów łatwopalnych.

Eksplozje e-bike’ów mogą prowadzić do tragedii. Natomiast odpowiednia wiedza i ostrożność pozwalają zminimalizować ryzyko. Historia pożaru w Mitcham to dramatyczna lekcja dla wszystkich użytkowników rowerów elektrycznych na całym świecie.