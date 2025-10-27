poniedziałek, 27 października, 2025
type here...
E-bike może eksplodować? Tragiczny pożar w Londynie i 3 powody wybuchu
E-bike może eksplodować? Tragiczny pożar w Londynie i 3 powody wybuchu fot. shutterstock.com
UKZdrowieŻycie w UK
3 min.czytania

E-bike może eksplodować? Tragiczny pożar w Londynie i 3 powody wybuchu

Joanna Baran
Joanna Baran

Rowery elektryczne (e-bike’i) zyskują na popularności na całym świecie jako szybki i ekologiczny środek transportu. Niestety, w ostatnich latach coraz częściej słyszymy o poważnych wypadkach i pożarach związanych z tymi urządzeniami. E-bike może eksplodować. Jednym z głośniejszych przypadków był pożar domu w Mitcham, Londynie. Wybuchł 17 października 2025 roku po eksplozji roweru elektrycznego. Matka czwórki dzieci, Cheryl Whitter, opowiadała o dramatycznej ucieczce z domu, gdy jej syn musiał wyskoczyć przez okno, aby ocalić życie. 

Dom spłonął doszczętnie, a rodzina została bez dachu nad głową. Incydenty te pokazują, że e-bike, choć praktyczny, może stanowić poważne zagrożenie. Szczególnie jeśli nie zachowamy odpowiednich środków bezpieczeństwa.

- Advertisement -

Pożar domu w Mitcham – dramatyczne skutki eksplozji e-bike

Wspomniany pożar w Mitcham był tragicznym przykładem, jak niebezpieczne mogą być wadliwe baterie. Rodzina Whitterów została obudzona przez silny zapach „zmywacza do paznokci”. Wkrótce potem w salonie doszło do eksplozji roweru. Ogień rozprzestrzenił się błyskawicznie. Objął cały dom, w tym samochód zaparkowany przed wejściem. Syn Cheryl, Che, zmuszony był do skoku przez okno. Natomiast reszta rodziny uciekała przez ogród. Incydent ten nie tylko pokazał zagrożenia związane z e-bike’ami, ale też przypomniał o konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa.

Dlaczego e-bike może eksplodować? Trzy główne przyczyny

E-bike może eksplodować. Dlaczego? Problemy  najczęściej wynikają z wad związanych z bateriami litowymi, które napędzają większość nowoczesnych rowerów elektrycznych. Oto trzy podstawowe powody:

  1. Przegrzanie baterii
    Baterie litowe w e-bike’ach podczas ładowania lub intensywnego użytkowania mogą się nadmiernie nagrzewać. Jeśli dochodzi do defektu w ogniwach lub w systemie zarządzania baterią, ciepło może spowodować samozapłon. Dlatego w skrajnych przypadkach bateria eksploduje.
  2. Uszkodzenie mechaniczne lub wadliwa konstrukcja
    Fizyczne uszkodzenie baterii, np. upadek roweru lub nacisk na ogniwa, może prowadzić do zwarcia wewnętrznego. Wadliwe baterie lub modele niskiej jakości są szczególnie podatne na tego typu awarie. To w konsekwencji może doprowadzić do pożaru lub wybuchu.
  3. Nieprawidłowe ładowanie i modyfikacje
    Korzystanie z nieoryginalnych ładowarek, ładowanie baterii w złych warunkach (np. w wilgotnym lub zbyt gorącym miejscu) oraz nieautoryzowane modyfikacje zwiększają ryzyko awarii. Bateria może puchnąć, dymić lub eksplodować w trakcie ładowania. To jest bezpośrednim zagrożeniem dla użytkowników.

Zakazy przewożenia e-bike w metrze i innych środkach transportu

Wiele miast wprowadziło ograniczenia dotyczące przewozu e-bike’ów w środkach komunikacji publicznej. W Londynie, Nowym Jorku czy Tokio rowery elektryczne, szczególnie z dużymi bateriami litowymi, nie mogą być transportowane w metrze ani w samolotach bez specjalnych procedur. Powód jest prosty: uszkodzona lub wadliwa bateria może się zapalić w zamkniętej przestrzeni, stwarzając poważne zagrożenie pożarowe dla pasażerów. E-bike może eksplodować stwarzając tym samym realne zagrożenie dla podróżnych.

E-bike może eksplodować? Tragiczny pożar w Londynie i 3 powody wybuchu
E-bike może eksplodować? Tragiczny pożar w Londynie i 3 powody wybuchu
fot. shutterstock.com

E-bike może eksplodować? Jak zmniejszyć ryzyko!

  • Regularnie kontroluj stan baterii i zwracaj uwagę na oznaki puchnięcia, nadmiernego nagrzewania się, dziwne dźwięki lub zapach.
  • Korzystaj wyłącznie z oryginalnych ładowarek i nigdy nie pozostawiaj baterii bez nadzoru podczas ładowania.
  • Przechowuj rower w bezpiecznym, suchym i wentylowanym miejscu. Z dala od materiałów łatwopalnych.

Eksplozje e-bike’ów mogą prowadzić do tragedii. Natomiast odpowiednia wiedza i ostrożność pozwalają zminimalizować ryzyko. Historia pożaru w Mitcham to dramatyczna lekcja dla wszystkich użytkowników rowerów elektrycznych na całym świecie.

 

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Brytyjski rząd ujawnia listę nieuczciwych pracodawców. Miliony funtów zaległych pensji do zwrotu

Rząd Wielkiej Brytanii ujawnił listę blisko pół tysiąca firm, które nie wypłacały swoim pracownikom ustawowej płacy minimalnej (NMW) lub krajowej płacy bytowej (NLW). Wśród nich znalazły się również podmioty z sektora opieki społecznej, świadczące usługi domowe.
UK

Huragan Benjamin uderzył w Wyspy z ogromną siłą

Met Office wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem i deszczem w związku z huraganem Benjamin. W Londynie natomiast zapanował chaos komunikacyjny.
UK

Skandal w McDonald’s! Spleśniały burger za 15 funtów

W Liverpoolu doszło do nieprzyjemnego incydentu, który wstrząsnął klientami jednej z najpopularniejszych sieci fast foodów na świecie. 16-letnia córka Johna Cooneya zamówiła burgera z kurczakiem z restauracji McDonald’s przy Rice Lane w Walton, jednak zamiast szybkiego lunchu otrzymała coś, co odebrało jej apetyt.
Niezbędnik emigranta

Kup dom w Wielkiej Brytanii bez wkładu własnego? Sprawdź, jak działa 0% deposit mortgage

Kupno domu bez oszczędności? Sprawdź, jak działa 0% deposit mortgage w Wielkiej Brytanii i poznaj opinie eksperta z JDP Mortgages.
Praca i finanse

31 października to ostateczny termin. Jeśli nie dopełnisz formalności, Urząd Skarbowy nałoży karę

Brytyjska skarbówka, HM Revenue & Customs (HMRC), przypomina wszystkim podatnikom o zbliżającym się terminie składania papierowych zeznań podatkowych za rok 2024–25.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet