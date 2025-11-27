EasyJet z gęstszą siatką połączeń lotniczych z Wielkiej Brytanii

Przewoźnik easyJet ofensywnie wejdzie w sezon wiosna – lato 2026. Szczególnie widoczne jest konsekwentne rozwijanie tras prowadzących do Afryki.

Właśnie z tego kierunku pochodzi jedna z najgłośniejszych zajawek logistycznych: nowa trasa z Bristolu na Sal, Wyspę Zielonego Przylądka. Start przewidziano na 1 maja 2026, a loty firma obsłuży trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki. Jednocześnie z Bristolu wystartują także loty do Bari i Sewilli – odpowiednio od 18 kwietnia i 2 maja 2026. Oba kierunki dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.

Z Manchesteru do Montpellier

EasyJet wzmacnia siatkę połączeń na Wyspach Brytyjskich. Już 30 marca 2026 pasażerowie z Birmingham będą mogli polecieć do Inverness, a od 1 maja – także do Nicei. Oba połączenia zaplanowano w układzie dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. Również 30 marca z Manchesteru wystartuje nowa trasa do Montpellier, obsługiwana w poniedziałki i piątki, natomiast 24 czerwca z tego samego lotniska easyJet zainauguruje loty do Prewezy – w środy i niedziele.

Liverpool zyska dwa nowe kierunki: do Lizbony od 31 marca (we wtorki, czwartki i soboty) oraz do Pafos od 2 sierpnia 2026 (w czwartki i niedziele). W Londynie-Stansted od 5 marca 2026 ruszą loty do francuskiego Charles’a de Gaulle’a, dostępne w poniedziałki i piątki. Natomiast londyńska baza w Southend wzbogaci się 30 marca o rejsy na Jersey.

Glasgow na fali wzrostu – cztery nowe trasy w jednym sezonie

Dynamicznie rozwijającym się portem w siatce przyszłorocznych nowości będzie Glasgow. Właśnie stąd w nadchodzącym sezonie wystartują 4 świeżo ogłoszone połączenia.

Loty do Lizbony rozpoczną się 29 marca 2026 i będą realizowane w środy i niedziele, a 1 sierpnia ruszą także trasy do Pizy oraz Sharm El Sheikh – pierwsza we wtorki i soboty, druga w środy i soboty. Kilka dni później, 4 sierpnia, inauguracyjny rejs wykona samolot na Maltę; będzie tam latał we wtorki i piątki.

22 lotniska, ponad 630 tras i 100 mln pasażerów rocznie

Wszystkie nowe kierunki wpisują się w konsekwentny rozwój sieci. Przewoźnik obsługuje obecnie 22 lotniska w Wielkiej Brytanii i oferuje z nich ponad 630 tras rozłożonych na 140 kierunków. W 2024 roku linie przewiozły ponad 100 mln pasażerów. Trzonem floty firmowej są maszyny z rodziny Airbus A320.

W przyszłym roku wystartuje także nowa baza w Newcastle, z której od 1 sierpnia 2026 będą wykonywane rejsy na Teneryfę. Według szacunków przewoźnika aż 300 mln Europejczyków mieszka w zasięgu godziny jazdy od portu obsługiwanego przez easyJet.