EasyJet z gęstszą siatką połączeń lotniczych z Wielkiej Brytanii

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Przewoźnik easyJet ofensywnie wejdzie w sezon wiosna – lato 2026. Szczególnie widoczne jest konsekwentne rozwijanie tras prowadzących do Afryki.

Właśnie z tego kierunku pochodzi jedna z najgłośniejszych zajawek logistycznych: nowa trasa z Bristolu na Sal, Wyspę Zielonego Przylądka. Start przewidziano na 1 maja 2026, a loty firma obsłuży trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, środy i piątki. Jednocześnie z Bristolu wystartują także loty do Bari i Sewilli – odpowiednio od 18 kwietnia i 2 maja 2026. Oba kierunki dwa razy w tygodniu – we wtorki i soboty.

Z Manchesteru do Montpellier

EasyJet wzmacnia siatkę połączeń na Wyspach Brytyjskich. Już 30 marca 2026 pasażerowie z Birmingham będą mogli polecieć do Inverness, a od 1 maja – także do Nicei. Oba połączenia zaplanowano w układzie dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i piątki. Również 30 marca z Manchesteru wystartuje nowa trasa do Montpellier, obsługiwana w poniedziałki i piątki, natomiast 24 czerwca z tego samego lotniska easyJet zainauguruje loty do Prewezy – w środy i niedziele.

- Advertisement -

Liverpool zyska dwa nowe kierunki: do Lizbony od 31 marca (we wtorki, czwartki i soboty) oraz do Pafos od 2 sierpnia 2026 (w czwartki i niedziele). W Londynie-Stansted od 5 marca 2026 ruszą loty do francuskiego Charles’a de Gaulle’a, dostępne w poniedziałki i piątki. Natomiast londyńska baza w Southend wzbogaci się 30 marca o rejsy na Jersey.

Glasgow na fali wzrostu – cztery nowe trasy w jednym sezonie

Dynamicznie rozwijającym się portem w siatce przyszłorocznych nowości będzie Glasgow. Właśnie stąd w nadchodzącym sezonie wystartują 4 świeżo ogłoszone połączenia.

easyjet
EasyJet obsługujący 22 lotniska w Wielkiej Brytanii z przytupem wejdzie w sezon wiosna – lato 2026 / fot. Shutterstock.com

Loty do Lizbony rozpoczną się 29 marca 2026 i będą realizowane w środy i niedziele, a 1 sierpnia ruszą także trasy do Pizy oraz Sharm El Sheikh – pierwsza we wtorki i soboty, druga w środy i soboty. Kilka dni później, 4 sierpnia, inauguracyjny rejs wykona samolot na Maltę; będzie tam latał we wtorki i piątki.

22 lotniska, ponad 630 tras i 100 mln pasażerów rocznie

Wszystkie nowe kierunki wpisują się w konsekwentny rozwój sieci. Przewoźnik obsługuje obecnie 22 lotniska w Wielkiej Brytanii i oferuje z nich ponad 630 tras rozłożonych na 140 kierunków. W 2024 roku linie przewiozły ponad 100 mln pasażerów. Trzonem floty firmowej są maszyny z rodziny Airbus A320.

W przyszłym roku wystartuje także nowa baza w Newcastle, z której od 1 sierpnia 2026 będą wykonywane rejsy na Teneryfę. Według szacunków przewoźnika aż 300 mln Europejczyków mieszka w zasięgu godziny jazdy od portu obsługiwanego przez easyJet.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

