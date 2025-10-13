W miniony weekend Londyn ponownie znalazł się w centrum niepokojących doniesień o przemocy. W różnych częściach miasta doszło do serii brutalnych zdarzeń — od gwałtu w Camden, przez strzelaninę w Enfield, po kolejne ataki nożem w południowych i zachodnich dzielnicach. Choć w wyniku incydentów nikt nie zginął, wiele osób odniosło obrażenia. Natomiast opinia publiczna z niepokojem obserwuje rosnącą falę przestępczości z użyciem broni palnej i noży. Eskalacja przemocy w Londynie w weekend pokazała, jak niebezpieczne jest miasto. Czyli co działo się w weekend w stolicy UK?

Londyn jest coraz bardziej niebezpiecznym miastem, a miniony weekend niestety tylko to potwierdził. Wydarzenia i informacje płynące od londyńskiej policji przerażają.

Eskalacja przemocy w Londynie. Brutalny gwałt, strzelaniny i ranny nastolatek.

Rosnąca liczba brutalnych incydentów z ostatnich dni pokazuje, że Londyn stoi w obliczu poważnego kryzysu bezpieczeństwa publicznego.

19-latka brutalnie zgwałcona w Camden

Eskalacja przemocy w Londynie, także na tle seksualnym budzi strach kobiet i o kobiety. Coraz częstsze gwałty powodują, że wiele osób boi się o swoje bezpieczeństwo. Dlatego każdy przypadek, taki jak ten wzbudza ogromną dyskusję.

Wczesnym rankiem w czwartek, 9 października, 19-letnia kobieta została brutalnie zgwałcona w rejonie Euston Road w pobliżu University College Hospital. Policja otrzymała zgłoszenie tuż po godzinie 3:30. Ofiarą gwałtu opiekują się funkcjonariusze przeszkoleni do pomocy w takich sytuacjach.

Oskarżony o napaść Hassan S.t, 21-latek bez stałego miejsca zamieszkania. Policja zatrzymała sprawcę dzień po zdarzeniu. Natomiast prokuratura natychmiast postawiła mu zarzut gwałtu. Ma stanąć przed sądem Highbury Corner Magistrates’ Court w poniedziałek, 13 października. Śledztwo w sprawie trwa. Natomiast policja apeluje do świadków o kontakt.

Strzelanina w Enfield – nastolatek walczy o życie

W czwartek po południu, 9 października, na High Road w Arnos Grove (dzielnica Enfield) doszło do dramatycznej strzelaniny. 17-letni chłopiec został ciężko ranny po tym, jak został postrzelony na ulicy.

Jak informuje Metropolitan Police, nastolatek został przewieziony do szpitala w stanie krytycznym. Policja prowadzi intensywne śledztwo i apeluje do mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji. Na razie funkcjonariusze nie zatrzymali sprawcy. Dlatego intensywne śledztwo trwa.

Seria ataków nożem – ranni na ulicach stolicy

Zaledwie kilka dni wcześniej, w piątek, 10 października, w Streatham Hill doszło do ataku nożem w biały dzień. Mężczyzna w wieku około 20 lat został raniony przed kawiarnią Starbucks. Świadkowie mówili o „krwi wszędzie na chodniku”.

Kilka dni wcześniej, wieczorem, w West Drayton, doszło do kolejnej napaści – 20-letni mężczyzna został ugodzony nożem po bójce. Natomiast 15-latek odniósł obrażenia głowy. Obaj trafili do szpitala.

We wtorek, 7 października, kolejny nastolatek – 15-letni chłopak – został dźgnięty nożem na Kilburn High Road. Był to już siódmy taki incydent w tej okolicy od czerwca. Eskalacja przemocy w Londynie z użyciem noża, wśród nastolatków, jest wręcz przytłaczająca i przerażająca. A najgorsze, że policja wydaje się bezradna.

Starcie z policją w Walthamstow

W piątek, 10 października, policjanci w Walthamstow użyli broni palnej po czterogodzinnym impasie z uzbrojonym mężczyzną, który groził, że zrobi sobie krzywdę. Po dramatycznych negocjacjach funkcjonariusze otworzyli ogień. Mężczyzna doznał ciężkich, ale niezagrażających życiu obrażeń. Pomocy poszkodowanemu natychmiast udzielili ratownicy medyczni.

Londyńska policja odgrodziła całą okolicę Stow Crescent taśmami. Natomiast mieszkańcy spędzili noc poza domami. Tragiczne i traumatyczne.

Eskalacja przemocy w Londynie. Policja alarmuje o wzroście przestępczości z użyciem noża

Według najnowszych danych Office for National Statistics, liczba przestępstw z użyciem noży lub ostrych narzędzi w Londynie wzrosła o około 2% rok do roku (do grudnia 2024), mimo że liczba zabójstw i incydentów z użyciem broni palnej spadła. Policja podkreśla, że coraz częściej w napaściach biorą udział osoby niepełnoletnie. Dodatkowo przeraża fakt, że nawet dzieci z podstawówki przychodzą do szkoły z nożem w plecaku. Dlatego ta tendencja jest szczególnie niebezpieczne, bo jako moda rozrasta się wśród dzieci. I nie sposób jej zatrzymać!

Eksperci ostrzegają, że stolica Wielkiej Brytanii zmaga się z „normalizacją przemocy”, a młodzi ludzie coraz częściej sięgają po broń i noże w konfliktach ulicznych.

Londyn na krawędzi. Policja apeluje o współpracę mieszkańców

Policja apeluje do mieszkańców o czujność i współpracę, podkreślając, że wiele spraw można rozwiązać szybciej dzięki informacjom przekazywanym przez świadków.

Pomimo intensywnych działań służb, eskalacja przemocy w Londynie trwa, a każdy kolejny weekend przynosi nowe dramaty na ulicach brytyjskiej stolicy.