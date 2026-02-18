Funt w 2026 roku. Koniec wysokich kursów?

Czy po okresie spadków, funt ma szansę się odbić? Od pewnego czasu funt spada z powodu obaw o kondycję brytyjskiej gospodarki, wysokiego zadłużenia, niepewności politycznej i spowolnienia wzrostu gospodarczego. Zniechęca to inwestorów, mimo że Bank Anglii (BOE) utrzymał stopy procentowe wysoko, ale rynki liczą na obniżki, co jest dla funta negatywne.

Prognozy dla funta szterlinga na 2026 rok są obecnie wypadkową dwóch ścierających się sił: stabilizacji politycznej w UK po okresie zawirowań oraz globalnego spowolnienia gospodarczego. Warto wspomnieć, że kurs funta 2026 zależy właśnie od tych czynników.

Oto najważniejsze przewidywania analityków finansowych (m.in. Goldman Sachs, HSBC, Morgan Stanley) na rok 2026.

Kurs GBP/PLN: Złoty może być silniejszy

Dla Polaków w UK kurs funta do złotówki to najważniejsza informacja. Większość analityków zakłada, że polska gospodarka w 2026 roku będzie rosła szybciej niż brytyjska, co wzmocni złotego. Zatem przewidywania dotyczące kursu funta 2026 są tu wyjątkowo istotne.

Jeśli planujesz duże inwestycje w Polsce (np. budowę domu) lub spłatę kredytu w PLN, rok 2026 może nie być tak łaskawy jak poprzednie lata. Funt powyżej 5,20 zł może stać się rzadszym widokiem.

Również jeśli regularnie wysyłasz pieniądze do Polski, nie jest to dobra wiadomość. Wymieniając funty na złotówki, otrzymasz mniej polskiej waluty. Warto monitorować kurs funta, szczególnie w roku 2026.

Kurs GBP/USD: Funt jako „bezpieczna przystań” Europy?

W relacji do dolara funt ma szansę na lekkie umocnienie, o ile stopy procentowe w USA zaczną spadać szybciej niż w Wielkiej Brytanii. Przy okazji, kurs funta 2026 może również być determinowany właśnie przez takie czynniki.

Wielka Brytania po Brexicie zaczyna być postrzegana jako obszar relatywnej stabilności politycznej w porównaniu do rozedrganej Unii Europejskiej czy spolaryzowanych Stanów Zjednoczonych.

Kluczowe czynniki wpływające na kurs funta 2026

Polityka pieniężna: Chociaż wysokie stopy procentowe przyciągają kapitał, Bank Anglii sygnalizujący gotowość do obniżek stóp (lub ich wolniejsze podwyższanie) może osłabić funta. Oczywiście kluczowy będzie kurs funta w 2026 roku.

Wzrost gospodarczy i inflacja: Słabe dane o wzroście gospodarczym (niskie wskaźniki PMI) i wysoka, ale stabilizująca się inflacja niepokoją inwestorów, sugerując spowolnienie. W dłuższej perspektywie kurs funta 2026 może odpowiadać zmianom w tych wskaźnikach.

Zadłużenie i stabilność finansowa: Rosnące zadłużenie publiczne i obawy o fundamenty finansowe Zjednoczonego Królestwa negatywnie wpływają na zaufanie do funta.

Sytuacja polityczna: Niepewność polityczna i potencjalne zmiany w polityce fiskalnej, np. wynikające z wyborów, mogą destabilizować kurs funta. Rok 2026 prawdopodobnie będzie okresem szczególnej zmienności kursu funta.

Sytuacja globalna: Funt, będąc walutą wrażliwą na sentyment rynkowy, reaguje na globalne wydarzenia, takie jak decyzje innych banków centralnych (np. FED).

Dobre dane z rynku pracy, wysoki wzrost gospodarczy lub niespodziewane podwyżki stóp procentowych przez BOE mogą umocnić GBP. Osłabienie amerykańskiego dolara (USD) może relatywnie wzmocnić funta, nawet jeśli sytuacja w UK nie ulega poprawie. Warto obserwować prognozy dotyczące kursu funta w 2026 roku.

Czynnik Wpływ na kurs GBP Komentarz Stopy procentowe (BoE) ⬆️ Wzrostowy Bank of England prawdopodobnie utrzyma wyższe stopy dłużej niż EBC, co przyciąga kapitał do funta. Relacje z UE ⬆️ Wzrostowy Dalsze „ocieplanie” relacji handlowych z Brukselą redukuje tzw. Brexit premium (ryzyko walutowe). Wzrost PKB ⬇️ Spadkowy Gospodarka UK w 2026 roku ma rosnąć w tempie ok. 1-1,5% – to mało na tle USA czy Polski.

Jak wahania kursu funta wpływają na nasze codzienne życie?

Silniejszy funt to zwykle tańsze wakacje i elektronika i również żywność (bo UK importuje ok. 40% żywności). To także korzystniejsza wymiana na złotówki, jeśli przelewamy funty do Polski lub robimy tam zakupy. Dla Polaków pracujących w UK z myślą o wspieraniu rodzin w Polsce mocny funt to dobra wiadomość, bo ich zarobki mają większą wartość w Polsce, Warto sprawdzić, jak kurs funta 2026 wpłynie na koszty codziennych zakupów.

Nawet lekkie wahania mogą oznaczać stratę pieniędzy. Aktualny kurs funta.