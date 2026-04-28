HMRC analizuje wyceny nieruchomości. Podatki od spadku wzrastają dramatycznie

Podatek od spadku jest w Wielkiej Brytanii bardzo kontrowersyjnym i trudnym tematem. Od kwietnia 2009 progi podatkowe spadków są zamrożone. Dla wielu osób oznacza to ogromne zobowiązania względem HMRC. Ostatnio w centrum zainteresowania urzędników znalazł się jeden kluczowy element majątku: nieruchomości. Ostatnie miesiące pokazują, że HMRC analizuje wyceny nieruchomości, uaktualnia je i, często, upomina się o zapłatę podatku od spadku, nawet jeśli wcześniej nie wykraczał on poza progi.

Dane pokazują wyraźny trend – HMRC analizuje wyceny nieruchomości coraz dokładniej i coraz częściej.

HMRC analizuje wyceny nieruchomości, bo to największa część spadków

W praktyce to właśnie dom, mieszkanie lub działka stanowią główny składnik majątku przekazywanego po śmierci. Według danych HMRC nieruchomości odpowiadają za około 46,8% wartości wszystkich opodatkowanych spadków. To przekłada się na dziesiątki miliardów funtów rocznie.

- Advertisement -

Dlatego dla urzędu skarbowego wycena nieruchomości jest niezwykle ważna. Nawet niewielka różnica w oszacowaniu wartości domu może zdecydować o tym, czy spadkobierca zapłaci podatek – i ile dokładnie.

W praktyce wygląda to tak, że spadek, który „na papierze” mieści się poniżej progu 325 000 funtów, po ponownej analizie może go przekroczyć. A wtedy pojawia się obowiązek zapłaty podatku sięgającego nawet 40% nadwyżki.

HMRC analizuje wyceny nieruchomości coraz częściej – skala rośnie

Z najnowszych danych wynika, że liczba spraw kierowanych do urzędowej instytucji wyceniającej nieruchomości wzrosła w ciągu roku o ponad 23%. Jeszcze kilka lat temu ponowna analiza wyceny była rzadkością. Natomiast dziś jest standardem.

Zmiana podejścia jest wyraźna. Urząd coraz rzadziej akceptuje wyceny przedstawione przez rodziny czy prawników „na wiarę”. Zamiast tego szczegółowo sprawdza dane rynkowe, porównuje transakcje i korzysta z zaawansowanych narzędzi analitycznych.

W tle jest prosty powód: wpływy z podatku spadkowego rosną dynamicznie i przekroczyły już 8 miliardów funtów rocznie. Zatem HMRC analizuje wyceny nieruchomości, bo to jeden z najłatwiejszych sposobów na zwiększenie dochodów budżetu.

Zamrożone progi i rosnące ceny – podatkowa pułapka

Od kwietnia 2009 roku kwota wolna od podatku spadkowego pozostaje na poziomie 325 000 funtów. W tym samym czasie ceny nieruchomości w wielu częściach Wielkiej Brytanii wzrosły kilkukrotnie.

Efekt jest przewidywalny: coraz więcej zwykłych rodzin wpada w podatek spadkowy. Dom kupiony kilkanaście lat temu za 200 000 funtów dziś może być wart dwa razy więcej. I to właśnie ta różnica często przesądza o obowiązku podatkowym.

W takiej sytuacji HMRC analizuje wyceny nieruchomości szczególnie uważnie. Dlatego, że każda korekta w górę automatycznie zwiększa należny podatek.

Ile można dopłacić? Różnice idą w tysiące funtów

Dla spadkobierców najważniejsze pytanie brzmi: ile można stracić na ponownej wycenie? Odpowiedź nie jest prosta, ale skala bywa znacząca.

Jeśli urząd uzna, że nieruchomość była niedoszacowana o, powiedzmy, 50 000 funtów, to przy 40-procentowej stawce podatku oznacza to nawet 20 000 funtów dodatkowej dopłaty. Do tego mogą dojść odsetki. Natomiast w niektórych przypadkach również kary.

Co istotne, taka korekta może nastąpić już po złożeniu dokumentów spadkowych. W praktyce oznacza to, że sprawa nie zawsze jest zamknięta w momencie zakończenia formalności.

Czy HMRC może działać wstecz?

W pewnym sensie tak. Jeśli urząd uzna, że wycena była nieprawidłowa, może ją zakwestionować i zażądać korekty rozliczenia. Nie jest to więc sytuacja, w której raz zaakceptowana wartość pozostaje nietykalna.

Dlatego eksperci coraz częściej podkreślają znaczenie profesjonalnej wyceny już na etapie składania dokumentów. Szacunki „na oko” lub oparte wyłącznie na opiniach agentów nieruchomości mogą okazać się niewystarczające.

Analiza cen nieruchomości nie zawsze działa w obie strony

Wielu właścicieli nieruchomości zwraca uwagę na pewien paradoks. Gdy chodzi o podatek spadkowy, HMRC analizuje wyceny nieruchomości bardzo dokładnie i szybko, zwłaszcza jeśli istnieje potencjał zwiększenia należnego podatku.

Jednocześnie w przypadku prób obniżenia innych opłat – takich jak council tax – proces ponownej wyceny potrafi być znacznie wolniejszy i bardziej skomplikowany. To rodzi pytania o spójność systemu i jego faktyczne priorytety.