HMRC ostrzega osoby, które będą pracować w święta

HMRC wystosowało apel do osób pracujących w święta, aby sprawdziły swoje wynagrodzenie. Niestety tysiące pracowników otrzymuje zaniżone pensje za czasie świątecznym.

Pracownicy, którzy nie mają wolnego w okresie świątecznym, powinni sprawdzić swoje wynagrodzenia. Zwraca na to uwagę HMRC po tym, jak okazało się, że w ubiegłym roku 25 200 osób otrzymało zaniżone pensje.

Wynagrodzenie za pracę w święta może być zaniżone

HMRC podkreśla, że nawet tymczasowi pracownicy zatrudnieni w okresie świątecznym są uprawnieni do otrzymywania co najmniej takich samych stawek minimalnego wynagrodzenia jak inni pracownicy.

Dotyczy to także osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych w handlu detalicznym, gastronomii, czy hotelarstwie. A także na jarmarkach bożonarodzeniowych, w centrach ogrodniczych, magazynach i innych miejscach pracy.

Oznacza to, że wszyscy pracownicy powinni otrzymywać wynagrodzenie za pracę w święta w wysokości National Minimum Wage lub National Living Wage.

Apel HMRC dotyczy sprawdzenia przez pracowników swoich stawek godzinowych. A także zwrócenia uwagi na czynniki, które mogą skutkować niedopłatą. Dotyczy to między innymi nieodpłatnego czasu pracy. Może to być wcześniejsze przybycie na miejsce w celu otwarcia lokalu. A także zostania po godzinach. Ponadto może to być sprzątanie lokalu lub odbycie obowiązkowego szkolenia poza godzinami pracy.

Co więcej – jeśli pracodawcy potrącają pieniądze pracownikom za takie rzeczy jak uniformy czy sprzęt, niedopuszczalne jest, aby w wyniku tego wynagrodzenie pracownika spadło poniżej płacy minimalnej. Taką sytuację należy zgłosić.

Niedopłaty dla pracowników

W latach 2024 -2025 HMRC odnotowało zaległości płacowe z tytułu zaniżonych wynagrodzeń dla 25 200 pracowników w Wielkiej Brytanii. Wtedy urząd skarbowy nałożył 750 kar na pracodawców na łączną kwotę 4,2 mln funtów.

W sprawie wypowiedział się Kevin Hubbard, dyrektor ds. osób fizycznych i zgodności z przepisami dla małych firm w HMRC. Zaapelował do pracowników o upewnienie się, że otrzymują prawidłowe wynagrodzenie w okresie świątecznym.

– Chcemy mieć pewność, że pracownicy otrzymują prawidłowe wynagrodzenie w te święta. Powinni sprawdzić swoją stawkę godzinową. A także zwrócić uwagę na wszelkie potrącenia. Lub niezapłacone godziny pracy, które mogą obniżyć ich wynagrodzenie poniżej płacy minimalnej.

Stawki National Minimum Wage

Stawki godzinowe krajowej płacy minimalnej (National Minimum Wage) wynoszą obecnie:

12,21 funta – osoby w wieku 21 lat i starsze (National Living Wage)

– osoby w wieku 21 lat i starsze (National Living Wage) 10 funtów – osoby w wieku 18-20 lat

– osoby w wieku 18-20 lat 7,55 funta – osoby poniżej 18 lat

– osoby poniżej 18 lat 7,55 funta – osoby odbywające praktyki (poniżej 19 lat / powyżej 19 lat i w pierwszym roku nauki).

Każdy, kto nie otrzymuje należnego wynagrodzenia lub obawia się, że ktoś, kogo zna, nie dostaje należnej mu kwoty, może zgłosić to do HMRC online. Wypełnienie zgłoszenia zajmuje około pięciu minut. A zgłoszenie można złożyć w dowolnym momencie. Nawet po zakończeniu pracy i można je przesłać poufnie.