Zaniżanie zarobków pracownikom przestaje się opłacać pracodawcom, którzy dostają kary od HMRC
Coraz więcej pracowników zgłasza do HMRC zaniżanie zarobków przez szefów

Rośnie liczba pracowników, którzy zgłaszają HMRC zaniżanie zarobków przez pracodawców. Fiskus wszczął w zeszłym roku 1137 dochodzeń w związku z doniesieniami. I nałożył 335 kar na nieuczciwych szefów o łącznej wartości 2,4 mln funtów.

Do HMRC wpływa coraz więcej zgłoszeń od niezadowolonych pracowników, których szefowie nie płacą im nawet płacy minimalnej. A fiskus działa… Dlatego coraz więcej pracodawców dostaje kary za zaniżanie zarobków osobom, które zatrudniają.

Coraz więcej pracodawców dostaje kary za zaniżanie zarobków pracownikom

W roku 2025 do Urzędu skarbowego wpłynęło łącznie 7622 zgłoszeń dotyczących niewypłacania pracownikom płacy minimalnej. Stanowi to wzrost o 360 proc. w porównaniu z rokiem podatkowym 2020/21. Wtedy do HMRC wpłynęło 1656 zgłoszeń.

Jak już wspomnieliśmy – w związku z doniesieniami pokrzywdzonych pracowników fiskus wszczął w ubiegłym roku 1137 dochodzeń i nałożył 335 kar na nieuczciwych pracodawców.

Dla porównania – w roku poprzednim wszczęto 911 dochodzeń w oparciu o skargi i nałożono 332 kary o łącznej wartości 1,7 mln funtów.

Podwyżka płacy minimalnej doprowadzi do wzrostu kar

W związku z kwietniową podwyżką płacy minimalnej przewiduje się także wzrost liczby kar dla pracodawców zaniżających pensje pracownikom.

Przypomnijmy, ze krajowa płaca minimalna (National Living Wage) dla osób w wieku 21 lat i starszych wzrosła w kwietniu do 12,71 funta za godzinę.

Natomiast dla osób w wieku 18 – 20 lat płaca minimalna wzrosła do 10,85 funta za godzinę. A dla osób w wieku 16 – 17 lat minimalna stawka godzinowa wzrosła do 8 funtów.

Zaniżanie płacy minimalnej

Co istotne – pracodawcy mogą zaniżać swoim pracownikom wynagrodzenie nie tylko przez płacenie im niższej stawki niż ustawowa płaca minimalna. Do zaniżania zarobków może także dojść przez potrącanie pracownikowi z pensji np. kosztów podróży, pozwolenia na parkowanie czy uniformy.

Ponadto do naruszenia przepisów związanych z płacą minimalną może dojść także przez niewypłacanie pracownikom należnej stawki za przepracowany czas.

Jeśli nasz pracodawca zaniża nam wynagrodzenie, możemy sprawę zgłosić do HMRC. Urząd następnie przeprowadzi dochodzenie. Może wystawić zawiadomienie o niedopłacie nawet do sześciu lat wstecz i nałożyć kary finansowe na nieuczciwego pracodawcę.

