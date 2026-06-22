HMRC przez 10 lat źle naliczało podatek. Sprawdź, czy należy ci się zwrot

Dyskusja i wyjaśniania trwają po ujawnieniu, że HMRC przez 10 lat źle naliczało podatek. Oburza fakt, że pierwsze zgłoszenia o błędach pojawiły się już w 2016 roku.

Błąd HMRC doprowadził do nadpłat wśród milionów podatników, w szczególności emerytów. Według szacunków, problem mógł dotyczyć nawet 8,7 miliona osób. Natomiast łączna skala nadpłat sięga dziesiątek milionów funtów.

HMRC przez 10 lat źle naliczało podatek i problem narastał

Według ustaleń TheSun, HMRC przez 10 lat źle naliczało podatek. Choć HMRC miało sygnały o błędzie, urząd nie skorygował metody naliczania podatku ani nie ujawnił opinii publicznej przez długi czas. Pierwsze sygnały o nieprawidłowościach miały pojawiać się już w 2016 roku. Jednak HMRC przez kolejne lata nie podjął działań, które doprowadzą do wyrównania rozliczenia.

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Co istotne, osoby poszkodowane często nie były świadome, że płacą zbyt wysokie kwoty. Błędy były bowiem niewielkie jednostkowo. Jednak w skali milionów podatników tworzą znaczące sumy.

Kto mógł stracić najwięcej na błędach HMRC

Najbardziej narażoną grupą są emeryci rozliczający się przez system PAYE lub samodzielne deklaracje podatkowe. W wielu przypadkach nadpłaty wynosiły średnio kilka funtów rocznie na osobę. Jednak w perspektywie 10 lat oznacza to realne straty dla podatników.

Eksperci zwracają uwagę, że choć pojedyncze kwoty nie wyglądają dramatycznie, skala błędu sprawia, że problem jest istotny. HMRC przez 10 lat źle naliczało podatek, a to podważa zaufanie do mechanizmów automatycznego rozliczania dochodów.

Czy należy ci się zwrot i jak sprawdzić sytuację?

W praktyce najważniejsze pytanie brzmi, czy każdy podatnik otrzyma automatyczny zwrot. Na ten moment urząd analizuje skalę błędu i nie potwierdził jeszcze rozpoczęcia automatycznych refundacji. Oznacza to, że część osób musi samodzielnie sprawdzić swoje rozliczenia by odzyskać pieniądze.

Potencjalny zwrot zależy od indywidualnej historii podatkowej, rodzaju rozliczenia oraz tego, czy błąd faktycznie wystąpił w systemie.

HMRC przez 10 lat źle naliczało podatek – co dalej z aferą

Według zapowiedzi brytyjskiego fiskusa, korekta systemu nastąpi w najbliższych miesiącach. Urząd deklaruje, że przedstawi szczegółowe informacje po zakończeniu analizy danych. Nie jest jednak jasne, czy wszyscy poszkodowani zostaną automatycznie zidentyfikowani i czy zwroty zostaną wypłacone bez konieczności składania wniosków.

Sprawa budzi rosnące emocje, ponieważ HMRC dostawało sygnały o błędzie, a wielu podatników dopiero teraz dowiaduje się, że mogli przepłacać przez lata bez swojej wiedzy.