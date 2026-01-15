HMRC zapowiada więcej kontroli podatkowych i liczne dochodzenia

HMRC zapowiada więcej kontroli podatkowych. Dlatego szef urzędu podatkowego ostrzega, że w nadchodzących miesiącach liczba dochodzeń wzrośnie znacząco. John-Paul Marks, dyrektor generalny HMRC, podczas przesłuchania przed Komisją Skarbu 13 stycznia podkreślił, że działania te są częścią szerszej transformacji urzędu.

Celem zmian jest zwiększenie skuteczności i wykrywalności nieprawidłowości podatkowych.

Transformacja cyfrowa i bezpieczeństwo danych

HMRC zapowiada więcej kontroli podatkowych, ponieważ środowisko podatkowe staje się coraz bardziej skomplikowane. Marks wskazał, że rosnące wykorzystanie cyfrowych systemów, takich jak Making Tax Digital, oraz dostęp do danych stron trzecich pozwolą urzędowi szybciej wykrywać potencjalne naruszenia przepisów podatkowych. Urząd planuje jednocześnie wzmocnić bezpieczeństwo swoich systemów. Chce również zwiększyć odporność na ataki cybernetyczne, które mogą zakłócić pracę i wpływać na decyzje podatkowe.

Kontrole obejmą różne obszary

W ramach zapowiedzianych działań HMRC zamierza zwiększyć liczbę decyzji podatkowych i dochodzeń. Te obejmą zarówno sprawy osób fizycznych, jak i przedsiębiorstw. Kontrole obejmą m.in. dokładniejsze weryfikowanie deklaracji podatkowych, transakcji związanych z kapitałem i aktywami finansowymi, a także monitorowanie ewentualnych przypadków unikania płacenia podatków lub fałszywego raportowania dochodów. Marks zaznaczył, że celem jest zmniejszenie tzw. luki podatkowej. To w efekcie może przynieść budżetowi państwa nawet około 10 miliardów funtów dodatkowych wpływów.

Cyfryzacja i wsparcie dla podatników

HMRC zapowiada więcej kontroli podatkowych także w kontekście ochrony klientów. Marks podkreślił, że około 80% kontaktów z klientami odbywa się obecnie w formie cyfrowej. Natomiast celem urzędu jest zwiększenie tej liczby do 90% do 2030 roku. Jednocześnie HMRC zamierza rozwijać wsparcie dla osób wrażliwych i współpracować z organizacjami pozarządowymi. W ten sposób urząd chce zagwarantować uczciwe traktowanie podatników i bezpieczeństwo danych.

Większa odpowiedzialność dla gospodarstw domowych

Eksperci podkreślają, że zwiększona liczba dochodzeń oznacza dla gospodarstw domowych większą potrzebę staranności przy wypełnianiu deklaracji podatkowych. Obejmuje to m.in. prawidłowe raportowanie przychodów z pracy, inwestycji w fundusze i akcje oraz rozliczeń związanych z ulgami podatkowymi. Nieprzestrzeganie przepisów może skutkować karami finansowymi. Natomiast w przypadku poważnych naruszeń – dochodzeniami wyjaśniającymi lub postępowaniem karnym.

Digitalizacja idzie w parze z obsługą klienta

Szef HMRC zapewnił, że pomimo cyfryzacji i zwiększonej liczby kontroli, urząd nie zamierza ograniczać obsługi telefonicznej, aby podatnicy mogli uzyskać pomoc w sposób wygodny i bezpieczny. Marks podkreślił, że priorytetem pozostaje równoczesne zapewnienie lepszych usług cyfrowych oraz wsparcia dla osób wymagających szczególnej uwagi.

HMRC zapowiada więcej kontroli podatkowych i liczne dochodzenia

W praktyce oznacza to, że w nadchodzących miesiącach brytyjskie gospodarstwa domowe mogą spodziewać się większej liczby kontroli podatkowych Dokładniejszej weryfikacji danych oraz bardziej rygorystycznego podejścia do potencjalnych naruszeń przepisów. HMRC zapowiada więcej kontroli podatkowych i liczne dochodzenia. To wpłynie wprost na życie mieszkańców UK.

Urząd stawia na połączenie technologii, cyfrowych procesów i ochrony podatników, aby skuteczniej wykrywać uchylanie się od płacenia podatków i zwiększać wpływy do budżetu państwa.