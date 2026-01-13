Wysoka kara od HMRC! Termin rozliczanie mija 31 stycznia 2026
Wysoka kara od HMRC! Termin rozliczanie mija 31 stycznia 2026 fot. shtterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Wysoka kara od HMRC! Termin rozliczanie mija 31 stycznia 2026

Joanna Baran
Joanna Baran

Brytyjskie gospodarstwa domowe stają w obliczu poważnych konsekwencji, jeśli nie dopełnią obowiązku podatkowego w terminie. Wysoka kara od HMRC, sięgająca maksymalnie 900 funtów to nie mit. Urząd SKarbowy w UK nałożył ją na osoby, które nie złożą zeznania podatkowego Self Assessment ani nie uregulują należnego podatku do 31 stycznia 2026.

HMRC podaje, że w ciągu ostatniego roku znacząco wzrosła liczba osób korzystających z aplikacji mobilnej do płatności podatków. Od 6 kwietnia 2025 roku niemal 340 tysięcy podatników uregulowało swoje zobowiązania przez cyfrową platformę, co oznacza wzrost o 65 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. To dowód, że podatnicy coraz chętniej korzystają z nowoczesnych narzędzi do samodzielnego rozliczania się z fiskusem. Jednak ci, którzy odkładają obowiązki na ostatnią chwilę, ryzykują poważne konsekwencje finansowe. Dlatego urząd przypomina o karach i terminach rozliczeń podatkowych.

Wysoka kara od HMRC – jak działa system kar?

Wysoka kara od HMRC obowiązuje niezależnie od tego, czy podatnik faktycznie ma podatek do zapłaty. Pierwszą karę stałą w wysokości 100 funtów HMRC nalicza automatycznie po przekroczeniu terminu. Natomiast po trzech miesiącach mogą pojawić się dodatkowe opłaty dzienne. Te w sumie mogą osiągnąć 900 funtów. Jeśli zaległości utrzymują się przez kolejne pół roku, HMRC dolicza 5 procent od należnego podatku lub 300 funtów, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Po roku kolejna kara w tej samej wysokości może zostać zastosowana.

- Advertisement -

 

Wysoka kara od HMRC! Termin rozliczanie mija 31 stycznia 2026
Wysoka kara od HMRC! Termin rozliczanie mija 31 stycznia 2026
fot. shutterstock.com

Dlaczego warto rozliczyć się wcześniej?

Eksperci podkreślają, że wysoka kara od HMRC ma nie tylko wymiar finansowy, ale też motywacyjny. Ma skłonić podatników do terminowego rozliczenia się i uniknięcia narastających kosztów. Skorzystanie z aplikacji mobilnej lub platformy online HMRC pozwala szybko obliczyć należny podatek i ustawić przypomnienia o terminach. Takie działanie minimalizuje ryzyko przypadkowego uchybienia.

Jak uniknąć kar i uprościć rozliczenie?

Dodatkowo, osoby rozliczające się w Self Assessment mogą skontaktować się z HMRC przed złożeniem zeznania, aby przenieść się do cyfrowego systemu podatkowego i uniknąć obowiązku ręcznego składania zeznań w przyszłości. Taka zmiana kodu podatkowego pozwala na rozliczanie podatku HICBC przez PAYE. Upraszcza to cały proces i zmniejsza ryzyko nałożenia kar.

Termin 31 stycznia 2026 kluczowy dla każdego podatnika

Termin 31 stycznia 2026 staje się więc ważnym punktem w kalendarzu każdego podatnika. Niedopełnienie obowiązku w tym dniu może oznaczać automatyczne naliczenie kar i niepotrzebne komplikacje finansowe. HMRC zachęca do wcześniejszego rozliczenia się, aby uniknąć stresu i dodatkowych kosztów. Natomiast rosnąca popularność cyfrowych narzędzi pokazuje, że opłacanie podatków online jest szybkie, proste i bezpieczne.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Podróże i turystyka

Huragan Goretti nadciąga z gigantyczną śnieżycą! Odwołano loty i pociągi Eurostar

Wydano już ostrzeżenia na czwartek i piątek dotyczące obfitych opadów śniegu i silnych wiatrów, które przyniesie ze sobą huragan Goretti.
UK

Prognoza pogody dla UK na najbliższy tydzień – Met Office ostrzega przed wiatrem i intensywnymi opadami

Met Office ostrzega, że choć ostatni epizod mroźnej pogody...
Praca i finanse

Marriage Allowance 2026, czyli ulga podatkowa pozwalająca zaoszczędzić nawet 5000 funtów

HMRC zachęca, by osoby kwalifikujące się do ulgi nie zwlekały z jej zgłoszeniem, ponieważ oszczędności mogą być znaczące, zwłaszcza przy połączeniu z innymi ulgami podatkowymi.
Praca i finanse

Dodatkowe 4000 funtów dla pobierających Universal Credit. Kto się kwalifikuje?

Dodatkowa pomoc dla pobierających Universal Credit może wynieść ponad 4000 funtów. Kto kwalifikuje się do wsparcia?
Praca i finanse

Dlaczego ceny u weterynarza rosną tak szybko?

Drobne wizyty kontrolne mieszczą się jeszcze w domowym budżecie. Jednak poważniejsze leczenie potrafi w jednej chwili pochłonąć oszczędności całej rodziny. Dlaczego ceny leczenia zwierząt rosną tak szybko?

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet