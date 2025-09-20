Nie tylko imigranci posiadający wizy pracownicze w UK pracują, ale także członkowie ich rodzin, którzy dołączyli do nich na Wyspach
Nie tylko imigranci posiadający wizy pracownicze w UK pracują, ale także członkowie ich rodzin, którzy dołączyli do nich na Wyspach / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Jak dużym wsparciem dla Wielkiej Brytanii są imigranci na wizach pracowniczych?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Imigracja jest tematem numer jeden w Wielkiej Brytanii. W sierpniu prawie połowa Brytyjczyków (48 proc.) wymieniła imigrację jako jeden z najważniejszych problemów w kraju.

Jednak mimo obaw społecznych dotyczących wzrostu imigracji w ostatnich miesiącach, oficjalne dane pokazują, że liczba osób przybywających do Wielkiej Brytanii spada – aczkolwiek z rekordowo wysokiego poziomu.

- Advertisement -

Dane dotyczące pracujących w UK imigrantów

W 2024 roku saldo migracji (czyli różnica między liczbą osób opuszczających i przyjeżdżających do UK) spadło o połowę. A ostatnie zmiany przepisów będą sprzyjały tej tendencji. Wynika to głównie ze spadku liczby wiz zdrowotnych i opiekuńczych. Spadła także liczba wniosków o wizy studenckie. Chociaż to studenci stanowią największy odsetek osób przybywających do Wielkiej Brytanii.

Drugą co do wielkości grupę stanowią osoby posiadające wizy pracownicze (20 proc. przyjezdnych) i osoby będące na ich utrzymaniu (często krewni) – 11 proc.

Raport Home Office powiązał niektóre rodzaje wiz przyznanych w latach 2019–2023 z zarobkami w systemie PAYE w roku podatkowym 2023–2024. Wynika z niego, że większość osób, którym przyznano wizy, wykazywało dochody.

Pracują nie tylko osoby posiadające wizy pracownicze. Raport wykazał również, że prawie połowa osób przyjeżdżających do UK na podstawie wiz rodzinnych (48 proc.) wykazywała zarobki w systemie PAYE (nie obejmuje to osób samozatrudnionych lub opuszczających kraj).

Imigranci mają znaczący wkład w brytyjską gospodarkę
Imigranci mają znaczący wkład w brytyjską gospodarkę / fot. Shutterstock

Imigranci posiadający wizy rodzinne też pracują w UK

Ostatnio wiele mówi się o imigracji w kontekście osób na utrzymaniu. Czyli członków rodziny, którym zezwolono na imigrację wraz z głównym posiadaczem wizy. Rząd Sunaka uniemożliwił nowym pracownikom służby zdrowia i opieki społecznej sprowadzenie do UK dzieci i innych osób będących na utrzymaniu, podobnie jak większości studentów.

Dane PAYE sugerują, że wiele osób korzystających z wiz rodzinnych faktycznie pracuje. 67 proc. z nich jest krewnymi pracowników służby zdrowia i opieki. 45 proc. to krewni pracowników wykwalifikowanych, 25 proc. to krewni osób posiadających wizy specjalistyczne. Po raz kolejny – dane te nie uwzględniają osób samozatrudnionych ani faktu, że wiele z nich opuściło kraj. Dostosowanie danych o głównych posiadaczy wiz, którzy wyjechali, dodatkowo podnosi szacunki.

Jeśli chodzi o ogólne zarobki, Migration Observatory stwierdziło, że zarobki imigrantów rosną szybko. Mediana zarobków imigrantów spoza UE w 2024 roku była podobna lub nieznacznie większa niż mediana zarobków brytyjskich pracowników. Można zatem stwierdzić z całą pewnością, że imigranci w dużej mierze przyczyniają się do rozwoju gospodarki.

Farage stwierdził, że niedawni imigranci będą kosztować Wielką Brytanię fortunę w dłuższej perspektywie. Czy tak może być faktycznie? Na podstawie dostępnych danych wciąż nie możemy tego stwierdzić. Ale biorąc pod uwagę fakt, że większość osób przeprowadzających się do Wielkiej Brytanii nie będzie korzystać z systemu edukacji, a także będzie musiała płacić za leczenie w ramach NHS, mało prawdopodobne jest, aby koszty ich leczenia były wyższe niż w przypadku innych.

Teksty tygodnia

UK

Szkoły podstawowe w UK – różnica w poziomie nauczania dzieci jest ogromna

Najlepsze wyniki uzyskują szkoły w bogatszych częściach Londynu i południowej Anglii. Tam często ponad 70% uczniów osiąga oczekiwany standard. Dobre rezultaty notuje też część szkół w dużych miastach, które dysponują lepszym zapleczem kadrowym i finansowym.
Kryzys w UK

Ponad 40% najemców nie je ciepłych posiłków, aby móc płacić rachunki za energię

Według danych Citizens Advice aż 4,5 miliona osób w Anglii i Walii zmuszonych było ograniczyć korzystanie z toalet, rezygnować z ciepłych posiłków czy nosić rękawiczki w domach. Powodem są zbyt wysokie rachunki za energię, na które wielu z nich zwyczajnie nie stać.
Kryzys w UK

Rząd UK pomoże firmom? Czy zdąży przed kryzysem?

Wielka Brytania wchodzi w gorącą jesień gospodarczą. Kanclerz skarbu...
Crime

Zaatakował rodziców siekierą, bo nie chciał iść do szkoły

W jednym z domów w hrabstwie Sussex 15-latek zaatakował siekierą swoich śpiących rodziców. Jak wytłumaczył policji, zrobił to, ponieważ nie chciał iść do szkoły. Oboje rodzice cudem przeżyli, ale odnieśli bardzo poważne obrażenia.
Kryzys w UK

Rząd bierze pod lupę “tax-free lump sum”!

Niedawno wzrósł wiek, w jakim można wypłacić zgromadzone składki w ramach tax-free lump sum. Natomiast obecnie rząd przygląda się wielkości kwoty, możliwościom wypłaty lub próbom objęcia go podatkiem. 
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet