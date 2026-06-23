Jak skorzystać z ulgi Tax-Free Childcare?

Koszty opieki nad dziećmi są jednym z największych obciążeń dla pracujących rodzin w Wielkiej Brytanii. Wielu rodziców nie zdaje sobie jednak sprawy, że mogą odzyskać część wydatków dzięki programowi Tax-Free Childcare.

Najnowsze dane pokazują, że z tej formy wsparcia korzysta już rekordowa liczba rodzin. Natomiast rządowe dopłaty pozwalają znacząco zmniejszyć rachunki za żłobki, opiekunów czy zajęcia wakacyjne.

Program został stworzony z myślą o pracujących rodzicach, którzy ponoszą regularne koszty związane z opieką nad dziećmi. Mechanizm jest prosty. Za każde 8 funtów wpłaconych przez rodzica na specjalne konto rząd dopłaca kolejne 2 funty. W praktyce oznacza to, że rodziny mogą otrzymać dodatkowe środki na pokrycie wydatków związanych z opieką nad dzieckiem.

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Tax-Free Childcare może oznaczać nawet 2000 funtów oszczędności rocznie

Dla wielu gospodarstw domowych różnica w domowym budżecie może być znacząca. W ramach Tax-Free Childcare rodzice mogą otrzymać do 2000 funtów rocznie na każde dziecko. W przypadku dzieci z niepełnosprawnością maksymalna kwota wsparcia wzrasta nawet do 4000 funtów rocznie.

Środki nie są wypłacane bezpośrednio jako gotówka do dowolnego wykorzystania. Trafiają na konto programu. Dlatego rodzice mogą je przeznaczyć na zatwierdzone usługi opieki nad dziećmi. Obejmuje to między innymi opiekę u zarejestrowanych opiekunów dziennych, kluby przed i po lekcjach, a także wakacyjne zajęcia dla dzieci.

Dzięki temu Tax-Free Childcare może być szczególnie pomocne w okresach, gdy koszty opieki gwałtownie rosną. Przykładowo podczas wakacji szkolnych.

Kto może otrzymać wsparcie?

Nie każda rodzina automatycznie kwalifikuje się do programu. Aby skorzystać z Tax-Free Childcare, rodzice muszą spełnić określone warunki dotyczące pracy, dochodów oraz wieku dziecka.

Program obejmuje dzieci do 11. roku życia. Natomiast w przypadku dzieci z niepełnosprawnością pomoc może być dostępna do ukończenia przez dziecko 16 lat. Ważnym kryterium jest również sytuacja zawodowa rodziców. Osoby ubiegające się o wsparcie muszą pracować i osiągać odpowiedni poziom dochodu odpowiadający co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu za 16 godzin pracy tygodniowo.

Jednocześnie obowiązuje limit zarobków. Każdy z rodziców musi zarabiać mniej niż 100 000 funtów rocznie. Oznacza to, że program skierowany jest przede wszystkim do rodzin aktywnych zawodowo, które ponoszą koszty opieki.

Tax-Free Childcare nie dla osób korzystających z Universal Credit

Przed złożeniem wniosku warto sprawdzić swoją sytuację, ponieważ Tax-Free Childcare nie może być pobierane jednocześnie z niektórymi innymi formami wsparcia. Rodziny otrzymujące Universal Credit lub korzystające z dawnych bonów na opiekę nad dziećmi (childcare vouchers) zazwyczaj nie mogą korzystać z tego programu.

Warto jednak porównać dostępne opcje, ponieważ dla części rodzin Tax-Free Childcare może okazać się korzystniejszym rozwiązaniem niż inne formy pomocy. Szczególnie dotyczy to gospodarstw domowych, które ponoszą wysokie koszty prywatnej opieki nad dziećmi.

Jak założyć konto Tax-Free Childcare i otrzymać dopłatę?

Proces rozpoczęcia korzystania z programu odbywa się online za pośrednictwem rządowego serwisu GOV.UK. Rodzic musi założyć konto Tax-Free Childcare, podać informacje dotyczące swojej sytuacji rodzinnej oraz zawodowej. Następnie rodzic wpłaca środki na specjalne konto.

Po zaksięgowaniu wpłaty system automatycznie nalicza rządową dopłatę. Następnie pieniądze można przekazywać bezpośrednio do zatwierdzonych placówek lub osób świadczących opiekę nad dzieckiem.

Eksperci zachęcają rodziców, aby sprawdzili swoje uprawnienia przed okresem wakacyjnym, gdy koszty opieki często znacząco wzrastają. Nawet rodziny, które wcześniej uznały, że nie kwalifikują się do żadnej pomocy, mogą obecnie spełniać wymagania programu.

Tax-Free Childcare coraz popularniejsze wśród rodzin w UK

Według najnowszych danych z programu korzysta już ponad 868 tysięcy rodzin w Wielkiej Brytanii. Z programu korzystają również Polacy posiadający settled status i pre-settled status. Najważniejszy jest fakt pracy w UK oraz odprowadzania podatków, nie pochodzenie. Rosnąca liczba użytkowników pokazuje, że coraz więcej rodziców odkrywa możliwość zmniejszenia codziennych wydatków dzięki rządowej dopłacie.