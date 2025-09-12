Jak uniknąć podwyżki cen energii od października? Oto najtańsi dostawcy

W związku z planowaną podwyżką cen energii w październiku warto rozważyć zmianę dostawcy energii. Jest obecnie kilku, którzy oferują stałą stawkę taryfową niższą od nowego limitu, który ma być wprowadzony.

Wzrost limitu cen energii najprawdopodobniej doprowadzi do wzrostu cen oraz wyższych taryf wraz z nadejściem niższych temperatur. Jednakże sprytne rozwiązanie firmy Utility Warehouse pozwala konsumentom uniknąć podwyżek cen.

Podwyżki cen energii w Wielkiej Brytanii

Ofgem poinformował jakiś czas temu, że od października limit cen wzrośnie do 1755 funtów. Jest to wzrost o 2 procent w stosunku do obecnego limitu. Większość konsumentów płacących za prąd i gaz odczuje ten wzrost.

Jednak teraz Utility Warehouse proponuje swoim klientom stałą taryfę obejmującą wyłącznie energię, dzięki której można zaoszczędzić, pomimo podwyżki limitu cen.

Roczna taryfa Fixed Start firmy Utility Warehouse kosztuje 1715 funtów i jest o 40 funtów niższa od nowego limitu cenowego. Ta różnica sprawia, że jest to jedna z najtańszych taryf o stałej cenie energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że wymagane jest posiadanie inteligentnego licznika.

Osoby korzystające obecnie z innych taryf, a chcące zmienić dostawcę, mogą skorzystać ze zniżki w wysokości 400 funtów za wcześniejsze rozwiązanie umowy.

Jacy inni dostawcy oferują tańszy prąd?

Utility Warehouse to niejedyny dostawca oferujący konkurencyjne ceny energii. Jak informuje Birmingham Live, Octopus Energy jest „jedynym dużym dostawcą, który ustala ceny swojej standardowej taryfy znacząco poniżej pułapu cen energii proponowanego przez Ofgem”.

Firma korzysta też z gwarancji Energy Switch Guarantee, co sprawia, że zmiana dostawcy energii jest bezproblemowa i płynna.

Natomiast Firma E.ON Next ma ofertę Next Pledge, która ma utrzymać koszt energii poniżej pułapu, który zapowiedziało Ofgem.