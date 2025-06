Jest decyzja Banku Anglii w sprawie stóp procentowych

Bank Anglii stwierdził, że utrzyma stopy procentowe na poziomie 4,25 proc. Tłumaczył to inflacją, która pozostaje najwyższa od ponad roku.

Gubernator Banku Anglii, Andrew Bailey powiedział, że stopy procentowe „pozostają na ścieżce stopniowego spadku”, jednak ostrzegł, że „świat jest wysoce nieprzewidywalny”.

- Advertisement -

Stopy procentowe póki co bez zmian

Mimo że zdecydowano się utrzymać stopy procentowe na poziomie 4,25 proc., dalsze decyzje Banku Anglii ciężko przewidzieć. Związane jest to między innymi z niestabilną sytuacją na świecie.

Konflikt między Izraelem i Iranem (głównym producentem ropy naftowej) może doprowadzić do wzrostu kosztów energii. A co za tym idzie – ogólnej podwyżki cen. To z kolei miałoby wpływ na dalsze decyzje dotyczące stóp procentowych.

Obecnie inflacja pozostaje na najwyższym poziomie od ponad roku i wynosi 3,4 proc. Czyli powyżej docelowego poziomu Banku wynoszącego 2 proc. Niestety przewidywania nie są optymistyczne i zakładają dalszy jej wzrost do 3,5 proc.

Clare Lombardelli, która jest zastępcą gubernatora Banku Anglii, opisała wydarzenia na Bliskim Wschodzie, jako „tragiczne” i „głęboko niepokojące”. Dodała także:

– Jak można się spodziewać, uważnie monitorujemy te wydarzenia i ich wpływ.

Wzrost cen ropy i gazu

Od ostatniego majowego spotkania Komitetu Polityki Pieniężnej ustalającego stopy procentowe, ceny ropy wzrosły o 26 proc., a ceny gazu o 11 proc.

– Na przykład widzieliśmy wzrost cen ropy od czasu ataków. Ale myślimy o wpływie na inflację w Wielkiej Brytanii i skupiamy się na nim, więc monitorujemy i uważnie oceniamy te wydarzenia – powiedziała Lombardelli.

W tym roku wzrost gospodarczy w Wielkiej Brytanii jest nierównomierny. Na początku 2025 roku obserwowaliśmy silny rozwój, jednak w kwietniu już mieliśmy do czynienia ze spadkiem. Ponadto tempo wzrostu płac, które ma wpływ na inflację, zwalnia. Wzrosła także stopa bezrobocia, a firmy po drastycznym w kontekście zmian kwietniu, wstrzymują się z rekrutacją pracowników.

Jest nadzieja dla kredytobiorców?

Susannah Streeter, szefowa działu pieniężnego i rynków w Hargreaves Lansdown, powiedziała, że w tym roku „nadal na horyzoncie” są dwie obniżki stóp procentowych.

– W każdym kierunku jest zagadka do rozwiązania, więc decydenci uznali, że naciśnięcie przycisku pauzy w kwestii stóp jest najlepszą opcją na razie. Nadzieje na obniżkę stóp latem nie zgasły całkowicie. Obniżka w sierpniu może przynieść ulgę, na którą czekali kredytobiorcy – dodała.