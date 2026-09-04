Popularne numery losowane najczęściej w Lotto w 2026. Foto: Shutterstock
Popularne numery losowane najczęściej w Lotto w 2026. Foto: Shutterstock
UK
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Jutro do wygrania w Lotto £6.8M. Sprawdzamy jakie liczby mają szansę być wylosowane

Anna Godlewska
Anna Godlewska

Wiele osób, wliczając w to naszą redakcyjną koleżankę próbuje obstawiać wszelkiego rodzaju loterie, bazując na tzw. popularnych liczbach. Osoby te sprawdzają, jakie liczby są losowane najczęściej i kupują kupony z właśnie tymi liczbami. Wierzą oni w teorię liczb ulubionych przez los. I choć istnieje wiele rodzajów sztuczek lotto, ten sposób wydaje się najbardziej sensowny. 

Liczby ulubione przez los

Istnieje teoria, która zaprzecza losowości. Mówi ona, że pewne liczby są bardziej ulubione przez los i przez to częściej się pojawiają w naszym życiu. Mają też częściej być losowane w loteriach, Lotto, National Lotery i ich odpowiednikach. Krytycy tej teorii twierdzą, że mając ulubioną liczbę, po prostu częściej na nią zwracamy uwagę. I dlatego mamy wrażenie, że wszędzie ją widzimy. Np. datę urodzenia lub tzw. naszą liczbę życia.

Jakie liczby w Lotto są popularne w 2026 roku?

Nigdyś trzeba było prowadzić własne statystyki zapisując kolejne wyniki losowań, a następnie licząc łączną ilość losowań danej cyfry. Teraz dostępne są strony, na których publikowane są gotowe statystyki z częstotliwością wybieranych liczb.

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I tak w 2026 roku do teraz w Lotto organizowanym przez National Lottery najczęściej wybierane były:

Numer Częstotliwość w 2026
22 13
32 10
54 10
43 9
45 9
14 8
54 4

 

Dane te dotyczą puli głównych numerów bez tzw. bonus ball.

Jakie najczęściej liczby występowały jako „bonus ball” w 2026?

Nie posiadamy danych za sam 2026 rok, jednak w ciągu ostatnich 12 miesięcy, najczęściej w ramach tzw. bonus ball losowano:

9, 14, 16, 19, 44, 52, 54, 10, 27, 29

Co obstawić w sobotę 5 września?

Zgodnie z teorią ulubionych liczba warto obstawić: 22, 32, 54, 43, 45, 14. Bowiem te właśnie liczby najczęściej wypadają w tym roku.

Jednak to nie wszystko. Postanowiliśmy bowiem sprawdzić, jakich liczb nie było już dawno wylosowanych. Wbrew znanej już nam teorii, one mogą mieć największą szansę na wylosowanie. Sprawdziliśmy to w statystykach lotto na tej stronie.

Okazuje się, że liczb, których dawno już nie wylosowano to:

37 83 dni temu
9 41 dni temu
36 41 dni temu
49 41 dni temu
31 37 dni temu
40 37 dni temu
2 nigdy

 

Żadna z tych liczb nie pokrywa się z liczbami, które wypadają najczęściej, co raczej nie jest zaskoczeniem. Popularne liczby wypadają regularnie i być może warto by się pokusić o obstawienie liczb, których dawno nie było.

W związku z tym kolejny „pakiet” liczb do obstawienia to może być: 37, 9, 36, 49, 31, 40 i jako tzw „bonus ball” można dodać 2, która jako bonus nie wypadła ani razu w tym roku. 

Liczby, które wypadają razem dwójkami i trójkami

Wspomniana strona, pozwala także na sprawdzenie jakie liczby mają tendencję do bycia wylosowanymi razem. I tak w 2026 roku najczęściej razem były losowane

  • 32 + 34
  • 43 + 54
  • 2 + 43
  • 22 +34
  • 1 + 24

Również możemy sprawdzić jakie liczby najczęściej wypadały trójkami i są to:

  • 1 + 24 + 32
  • 33 + 43 + 54
  • 48 + 57 + 59
  • 22 + 34 + 54

Bazując na powyższym, skłaaniamy się jednak do obstawienia liczb popularnych, a jako bonus liczby 22. Nasza redakcyjna koleżanka dodatkowo obawia swoje ulubione liczby, których jednak nikomu nie zdradza.

Jakie są zasady gry w Lotto w UK?

Zasady gry w klasyczne Lotto w brytyjskiej National Lottery polegają na wybraniu 6 liczb z puli od 1 do 59. Jeden zakład (jedna linijka) kosztuje 2 funty. Losowania odbywają się dwa razy w tygodniu – w środy oraz w soboty. Gracze mogą sami wytypować 6 cyfr lub zdać się na losowanie komputerowe (opcja Lucky Dip / Quick Play). Główną wygraną (jackpot) zdobywa się, trafiając wszystkie 6 głównych liczb. Natomiast niższe nagrody przysługują za trafienie mniejszej liczby prawidłowych numerów (od 2 trafień dających m.in. darmowy los Lucky Dip, po trafienie 5 liczb plus dodatkowej Bonus Ball).

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