Jak agenci AI realizują płatności? Od autoryzacji do rozliczenia

Agenci AI potrafią dziś znacznie więcej niż wyszukiwać informacje czy rekomendować produkty. Mogą również inicjować operacje finansowe w ramach uprawnień nadanych przez użytkownika lub przedsiębiorstwo. Zmienia to wymagania wobec dostawców infrastruktury płatniczej: oprogramowanie musi mieć możliwość inicjowania płatności bez uzyskiwania nieograniczonego dostępu do środków firmy.

Czym jest płatność inicjowana przez agenta AI?

O płatności inicjowanej przez agenta AI mówimy wtedy, gdy oprogramowanie zleca lub koordynuje transakcję finansową w ramach uprawnień do dysponowania środkami, które zostały wcześniej określone przez osobę lub przedsiębiorstwo.

Jak działa płatność inicjowana przez agenta AI?

Typowa płatność tego rodzaju pozwala przekształcić cel biznesowy w kontrolowaną transakcję finansową poprzez określoną sekwencję działań i mechanizmów kontrolnych:

Użytkownik lub przedsiębiorstwo określa cel. Polecenie może dotyczyć odnowienia licencji na oprogramowanie, zakupu zapasów, rezerwacji podróży czy opłacenia usługi cyfrowej zgodnie z wcześniej ustalonymi warunkami. Agent otrzymuje uprawnienia do realizacji płatności. Zakres upoważnienia określa, co może kupić, ile może wydać oraz jakie dodatkowe warunki musi spełnić. Agent potwierdza swoją tożsamość. System płatniczy weryfikuje dane uwierzytelniające powiązane z agentem oraz podmiotem, w którego imieniu działa. Agent wybiera produkt lub usługę. Analizuje dostępne możliwości na podstawie takich kryteriów jak cena, dostępność, status dostawcy czy wewnętrzna polityka zakupowa. Dane niezbędne do realizacji płatności są przekazywane w bezpieczny sposób. Tokenizowane dane uwierzytelniające, odpowiednio ograniczone uprawnienia do portfela lub rachunku pozwalają zrealizować transakcję bez zapewniania agentowi nieograniczonego dostępu do środków. System weryfikuje zgodność z obowiązującymi zasadami i przeprowadza ocenę ryzyka. Weryfikowane mogą być limity wydatków, ograniczenia dotyczące sprzedawców, mechanizmy antyfraudowe, wymogi sankcyjne oraz zasady dodatkowego zatwierdzania. Płatność zostaje autoryzowana. System sprawdza, czy dana transakcja mieści się w zakresie uprawnień przyznanych agentowi. Transakcja jest realizowana za pośrednictwem zatwierdzonej infrastruktury płatniczej. W zależności od zastosowania może to być sieć kartowa, przelew bankowy, system płatności natychmiastowych, stablecoin lub sieć blockchain. Następuje rozliczenie. Środki trafiają do odbiorcy za pośrednictwem wybranej metody płatności. Transakcja zostaje zarejestrowana. Dane dotyczące płatności są powiązane z zamówieniem, autoryzacją, opłatami i wynikiem rozliczenia, dzięki czemu zespoły finansowe i compliance mogą przeprowadzić uzgodnienie oraz audyt operacji.

Kto upoważnia agenta AI do dysponowania środkami?

To, czy agent może przekształcić polecenie w rzeczywistą płatność, zależy od kilku powiązanych mechanizmów:

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Uwierzytelnienie (authentication) potwierdza tożsamość agenta lub wykorzystywanych przez niego danych uwierzytelniających.

potwierdza tożsamość agenta lub wykorzystywanych przez niego danych uwierzytelniających. Delegowanie uprawnień (delegation) określa zakres kompetencji przekazanych agentowi przez osobę lub organizację.

określa zakres kompetencji przekazanych agentowi przez osobę lub organizację. Autoryzacja (authorization) decyduje, czy konkretne żądanie płatności jest dozwolone w ramach przyznanych uprawnień.

decyduje, czy konkretne żądanie płatności jest dozwolone w ramach przyznanych uprawnień. Realizacja (execution) polega na przekazaniu zatwierdzonej transakcji do odpowiedniej infrastruktury płatniczej.

Prawidłowo uwierzytelniony agent może zostać rozpoznany przez system, a mimo to nie mieć uprawnień do dokonania konkretnego zakupu. Agent inicjuje płatność, ale to otaczająca go infrastruktura płatnicza decyduje, czy transakcja może zostać zrealizowana.

To rozróżnienie ma kluczowe znaczenie, ponieważ agentic commerce wymaga czegoś więcej niż potwierdzenia, że dane oprogramowanie jest autentyczne. System musi również powiązać tożsamość agenta z konkretnym zakresem uprawnień, żądaniem transakcji oraz końcowym zapisem rozliczenia.

Jak przedsiębiorstwa mogą kontrolować wydatki agentów AI?

Programowalne uprawnienia pozwalają przekształcić politykę firmy w zestaw reguł automatycznie egzekwowanych przez infrastrukturę płatniczą.

Agent może na przykład otrzymać uprawnienie do dokonywania zakupów wyłącznie u zatwierdzonych dostawców usług chmurowych w ramach tygodniowego limitu 500 USD. Transakcje przekraczające ten poziom mogą wymagać dodatkowego zatwierdzenia przez pracownika. Jeśli żądanie nie spełnia ustalonych warunków, infrastruktura może odrzucić je jeszcze przed transferem środków.

Przedsiębiorstwa mogą również definiować zasady dotyczące:

kategorii transakcji i typów sprzedawców,

dozwolonych krajów i regionów,

zatwierdzonych walut oraz aktywów cyfrowych,

okresu obowiązywania uprawnień i terminów ich wygaśnięcia,

progów wymagających zatwierdzenia przez człowieka,

natychmiastowego cofnięcia danych uwierzytelniających lub dostępu do płatności.

Podobne zasady mogą obowiązywać na różnych poziomach organizacji. Agent odpowiedzialny za zakupy może otrzymać uprawnienia do opłacania zatwierdzonych subskrypcji, natomiast agent wspierający procesy treasury może otrzymać uprawnienia do konwersji określonych aktywów w ramach ustalonych limitów. Transakcje o większej wartości nadal mogą wymagać zatwierdzenia przez drugą osobę.

Z jakich metod płatności mogą korzystać agenci AI?

Agenci AI mogą korzystać z wielu metod płatności stosowanych już przez przedsiębiorstwa:

Karty płatnicze zapewniają szeroką akceptację i rozwinięte procedury obsługi sporów. Mogą sprawdzać się w przypadku zakupów dokonywanych przez agentów u tradycyjnych sprzedawców internetowych. Płatności bankowe dobrze sprawdzają się w transakcjach pomiędzy rachunkami. W Stanach Zjednoczonych FedNow oraz sieć RTP firmy The Clearing House zapewniają infrastrukturę płatności natychmiastowych działającą przez całą dobę, umożliwiając uczestniczącym instytucjom transfer środków również poza tradycyjnymi godzinami funkcjonowania systemów bankowych. Stablecoiny mogą umożliwiać całodobowe rozliczenia cyfrowe, jeżeli obie strony obsługują dany stablecoin i odpowiednią sieć. Mogą znaleźć zastosowanie w transakcjach transgranicznych, zautomatyzowanych operacjach treasury czy płatnościach pomiędzy systemami. Inne formy płatności opartych na blockchainie mogą wspierać programowalne transfery oraz bezpośrednią integrację z portfelami cyfrowymi. Ich przydatność zależy m.in. od obsługiwanej sieci, modelu custody, płynności, monitorowania transakcji oraz wymogów compliance.

Wybór odpowiedniej infrastruktury zależy od akceptacji po stronie sprzedawcy, kosztów, szybkości rozliczenia, płynności, waluty, wartości transakcji, wymogów regulacyjnych oraz kontekstu biznesowego. Systemy agentowe mogą więc potrzebować mechanizmów, które wybierają odpowiednią metodę spośród kilku wcześniej zatwierdzonych możliwości.

Jak blockchain może wspierać płatności agentów AI?

Blockchain może być szczególnie przydatny tam, gdzie płatności inicjowane przez agentów wymagają programowalności, rozliczeń dostępnych przez całą dobę lub bezpośredniej integracji z procesami realizowanymi przez oprogramowanie.

Stablecoiny umożliwiają transfer wartości powiązanej z walutami fiat za pośrednictwem obsługiwanych sieci blockchain. Portfele blockchain mogą natomiast zapewniać agentom kontrolowany dostęp do aktywów cyfrowych poprzez ograniczone dane uwierzytelniające, polityki wydatkowe oraz reguły dotyczące transakcji.

Istotnym zastosowaniem są również płatności pomiędzy systemami. Oprogramowanie może automatycznie kupować dostęp do API, danych, mocy obliczeniowej czy innych zasobów cyfrowych. Tego rodzaju transakcje mogą charakteryzować się niewielką wartością jednostkową i bardzo wysoką częstotliwością.

Według danych Visa i Artemis protokół x402 przeznaczony do automatycznych płatności pomiędzy systemami przetworzył około 109,6 mln transakcji o łącznej wartości 15 mln USD od maja 2025 roku do połowy 2026 roku. Oznacza to średnią wartość około 0,14 USD na transakcję.

Taki profil aktywności stawia przed infrastrukturą inne wymagania niż tradycyjne płatności korporacyjne. System musi być w stanie autoryzować i rejestrować dużą liczbę transakcji o niewielkiej wartości bez konieczności ręcznego zatwierdzania lub uzgadniania każdej z nich.

Realizacja płatności za pośrednictwem blockchain nadal wymaga odpowiednich rozwiązań w zakresie custody, płynności, monitorowania transakcji, compliance oraz zarządzania środkami. Coinspaid może zapewnić warstwę infrastrukturalną obejmującą przechowywanie aktywów (custody), rozliczenia, wymianę aktywów, procesy treasury i compliance oraz uzgadnianie transakcji na potrzeby aplikacji wykorzystującej płatności inicjowane przez agentów. Przedsiębiorstwo może następnie zintegrować z tą warstwą własny model identyfikacji agentów, polityki zakupowe oraz mechanizmy zatwierdzania transakcji.

Infrastruktura blockchain może przy tym funkcjonować równolegle z płatnościami kartowymi i bankowymi w ramach jednego środowiska obsługującego agentów AI. Poszczególne transakcje mogą korzystać z różnych metod w zależności od konkretnych wymagań biznesowych i operacyjnych.

Płatności inicjowane przez agentów są częścią szerszego procesu innowacji w sektorze fintech, w ramach którego coraz więcej funkcji finansowych staje się dostępnych bezpośrednio poprzez interfejsy programistyczne.

Podsumowanie

Kluczową kwestią pozostaje zakres uprawnień finansowych przyznawanych agentowi AI oraz sposób ich kontrolowania i egzekwowania.

Karty, płatności bankowe, stablecoiny i sieci blockchain mogą wspierać transakcje inicjowane przez agentów. Przedsiębiorstwo nadal potrzebuje jednak możliwego do prześledzenia powiązania pomiędzy pierwotnym upoważnieniem, decyzją autoryzacyjną oraz końcowym zapisem rozliczenia.

Tak zaprojektowany model pozwala oprogramowaniu działać autonomicznie w jasno określonych granicach finansowych, podczas gdy zespoły finansowe, compliance i treasury zachowują kontrolę nad sposobem wykorzystywania środków przedsiębiorstwa.