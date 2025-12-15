Kiedy można zrobić ostatnie zakupy przed świętami? Terminy działania sklepów w UK
Kiedy można zrobić ostatnie zakupy przed świętami? Terminy działania sklepów w UK fot. shutterstock.com
Kiedy można zrobić ostatnie zakupy przed świętami? Terminy działania sklepów w UK

Joanna Baran
Joanna Baran

Nadchodzący czas to okres z jednej strony intensywnych zakupów, z drugiej – przedłużonych godzin działania przed dniami świątecznymi i zamkniętymi sklepami w same święta. Jak działają Tesco, Aldi i inne sklepy? Kiedy można zrobić ostatnie zakupy przed świętami? Jakie są terminy działania sklepów w UK.

Aby dobrze zaplanować zakupy i uniknąć stresu, warto znać terminy otwarcia sklepów w UK w święta oraz godziny pracy największych sieci.

Kiedy można zrobić ostatnie zakupy przed świętami? Terminy działania sklepów w UK

  • Wigilia (24 grudnia): To kluczowy dzień na ostatnie zakupy. Większość dużych supermarketów, takich jak Tesco, Asda, Sainsbury’s, Aldi i Lidl, zamyka się wcześniej niż zwykle.
    • Przykładowo: Aldi zamyka o 18:00, Asda o 19:00, a Sainsbury’s duże sklepy około 18:00–19:00, natomiast mniejsze placówki convenience mogą pozostać otwarte do 20:00–21:00.
  • Boże Narodzenie (25 grudnia). Wówczas większość supermarketów będzie całkowicie zamknięta, w tym wszystkie główne sieci: Tesco, Aldi, Lidl, Co-op, Asda i Sainsbury’s. Jest to dzień wolny dla pracowników. Dlatego nie planuj zakupów tego dnia.
  • Boxing Day (26 grudnia): Większe sklepy otwierają się zazwyczaj od 9:00 do 18:00. Natomiast mniejsze placówki convenience i Express mogą mieć wydłużone godziny, np. Tesco Express do 19:00. To również moment wielu promocji świątecznych i wyprzedaży. Dlatego warto wykorzystać ten dzień na uzupełnienie braków.
  • Sylwester (31 grudnia) i Nowy Rok (1 stycznia): W Sylwestra większość dużych supermarketów działa krócej. Dlatego Tesco kończy pracę o 19:00,a Lidl o 18:00. W Nowy Rok duże sklepy otwierają się najczęściej od 9:00 do 18:00, natomiast mniejsze placówki convenience mogą działać nawet do 22:00.

 

Jak dobrze zaplanować zakupy w święta?

Znajomość terminów otwarcia sklepów w UK w święta pozwala na spokojne przygotowanie zakupów. Przed Wigilią warto zwrócić uwagę na godziny lokalnych placówek, zwłaszcza mniejszych sklepów convenience. Te często mają dłuższe godziny pracy. Dobrze jest także rozważyć zamówienia online z odbiorem w sklepie lub dostawą. To umożliwia uniknięcie kolejek. Zapewnia również komfort podczas intensywnego okresu zakupowego.

Dzięki wcześniejszemu zaplanowaniu zakupów można spokojnie przygotować się na święta, mając pewność, że wszystko będzie gotowe na czas, bez zbędnego pośpiechu i stresu.

 

