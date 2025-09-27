Studenci w określonych sytuacjach są uprawnieni do zasiłku
Studenci w określonych sytuacjach są uprawnieni do zasiłku / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Kiedy Universal Credit przysługuje studentom?

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Osoby studiujące w trybie stacjonarnym nie mogą ubiegać się o Universal Credit, chyba że kwalifikują się do jednej z sześciu specjalnych kategorii. W ten sposób wiek, warunki mieszkaniowe i sytuacja rodzinna mogą uprawniać studentów do świadczenia.

Dzięki Universal Credit osoby o niskich dochodach mogą otrzymać setki funtów miesięcznie. Jednak studentom to świadczenie nie przysługuje, chyba że spełniają określone kryteria.

- Advertisement -

Kiedy Universal Credit przysługuje studentom?

Studenci stacjonarni pod pewnymi warunkami mogą kwalifikować się do Universal Credit.

Muszą jednak spełnić jedno z poniższych kryteriów:

  • mieć do 21 lat, uczyć się w trybie stacjonarnym bez wsparcia rodziców,
  • być opiekunem dziecka,
  • mieszkać z partnerem, który jest uprawniony do Universal Credit,
  • być w wieku uprawniającym do otrzymania Pension Credit i mieszkać z partnerem, który nie ukończył tego wieku,
  • otrzymać list migracyjny (Migration Notice) nakazujący przejście na Universal Credit,
  • być osobą niepełnosprawną, u której stwierdzono ograniczoną zdolność do pracy przed rozpoczęciem nauki i która otrzymuje świadczenia z tytułu niepełnosprawności (jak PIP, DLA lub Attendance Allowance).

W przypadku pierwszej kategorii osób, gdy ukończą one 21 lat w trakcie studiów, nadal mogą otrzymywać wsparcie do końca roku akademickiego.
Druga kategoria – studentów z dziećmi dotyczy także tych, którzy mają adoptowane dzieci.

Pożyczki studenckie mogą wpłynąć na wysokość zasiłku Universal Credit
Pożyczki studenckie mogą wpłynąć na wysokość zasiłku Universal Credit / fot. Shutterstock

Co wpływa na wysokość zasiłku?

Inne źródła dochodu, jak na przykład pożyczki studenckie mogą wpłynąć na wysokość zasiłku Universal Credit. Nie oznacza to jednak automatycznej utraty prawa do zasiłku.

Pożyczki na czesne i inne koszty studiów nie powinny wpływać na wysokość świadczenia.
Jednak pożyczki na utrzymanie (np. czynsz) traktuje się jako dochód i uwzględnia się je przy obliczaniu wysokości zasiłku Universal Credit. Za każdego 1 funta z tytułu pożyczki na utrzymanie, zasiłek jest pomniejszany o 1 funta.

Studentom otrzymującym pożyczkę lub grant Special Support Loan, które zapewniają pomoc w pokryciu kosztów nauki, takich jak książki, sprzęt i podróże, dochód z tego tytułu nie zostanie odliczony od kwoty Universal Credit.

W przypadku studentów w Anglii, Special Support Loan został zastąpiony przez Special Support Loan od początku roku akademickiego 2016/2017. Natomiast w przypadku studentów w Walii, wsparcie to nazywa się Special Support Grant.

Więcej informacji na temat Universal Credit dla studentów można znaleźć na stronie rządowej Gov.uk.

Teksty tygodnia

Styl życia

Obowiązkowa “oszczędna toaleta” i prysznic w każdym domu w UK! Projekt ustawy w parlamencie

Obowiązkowa oszczędna toaleta i prysznic w nowych domach w UK to projekt, który ma wejść w życie w najbliższych latach. Co oznacza dla środowiska i mieszkańców UK? Czy wpłynie na codzienne życie?
Praca i finanse

Migracja świadczeń w UK. Co zrobić, gdy podczas migracji Twoje świadczenie utknęło w próżni?

Migracja świadczeń w UK w praktyce, choć zamknięta, trwa do dziś. Ludzie cierpią, żyją w stresie. Rząd natomiast nie może pochwalić się sukcesem.
UK

Aby uzyskać dyplom brytyjskiej uczelni, nie musisz wyjeżdżać z Polski

Edukacja ponadnarodowa to nowoczesna forma kształcenia, w której uczelnia z jednego kraju oferuje swoje programy studentom mieszkającym w innym państwie. Dzięki edukacji ponadnarodowej studenci z Polski i innych krajów nie muszą wyjeżdżać do Wielkiej Brytanii, by zdobyć brytyjski dyplom.
UK

Wiemy, ile trzeba odłożyć, aby spokojnie żyć na emeryturze

Wydłużające się życie, rosnące koszty utrzymania i przesuwający się wiek emerytalny sprawiają, że planowanie przyszłości finansowej staje się dla młodych Brytyjczyków wyzwaniem. Tylko konsekwentne i regularne oszczędzanie może uchronić przed poważnymi problemami finansowymi na starość.
UK

Szokujące dane z UK: nawet rodziny z dziećmi planują zimę bez ogrzewania

Ponad dwa miliony gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii zapowiada, że tej zimy nie włączy ogrzewania. Najbardziej skłonni do tak drastycznych kroków są mieszkańcy żyjący samotnie – co dziesiąta taka osoba deklaruje, że obejdzie się bez ciepła.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet