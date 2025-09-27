Osoby studiujące w trybie stacjonarnym nie mogą ubiegać się o Universal Credit, chyba że kwalifikują się do jednej z sześciu specjalnych kategorii. W ten sposób wiek, warunki mieszkaniowe i sytuacja rodzinna mogą uprawniać studentów do świadczenia.

Dzięki Universal Credit osoby o niskich dochodach mogą otrzymać setki funtów miesięcznie. Jednak studentom to świadczenie nie przysługuje, chyba że spełniają określone kryteria.

Kiedy Universal Credit przysługuje studentom?

Studenci stacjonarni pod pewnymi warunkami mogą kwalifikować się do Universal Credit.

Muszą jednak spełnić jedno z poniższych kryteriów:

mieć do 21 lat, uczyć się w trybie stacjonarnym bez wsparcia rodziców,

być opiekunem dziecka,

mieszkać z partnerem, który jest uprawniony do Universal Credit,

być w wieku uprawniającym do otrzymania Pension Credit i mieszkać z partnerem, który nie ukończył tego wieku,

otrzymać list migracyjny (Migration Notice) nakazujący przejście na Universal Credit,

być osobą niepełnosprawną, u której stwierdzono ograniczoną zdolność do pracy przed rozpoczęciem nauki i która otrzymuje świadczenia z tytułu niepełnosprawności (jak PIP, DLA lub Attendance Allowance).

W przypadku pierwszej kategorii osób, gdy ukończą one 21 lat w trakcie studiów, nadal mogą otrzymywać wsparcie do końca roku akademickiego.

Druga kategoria – studentów z dziećmi dotyczy także tych, którzy mają adoptowane dzieci.

Co wpływa na wysokość zasiłku?

Inne źródła dochodu, jak na przykład pożyczki studenckie mogą wpłynąć na wysokość zasiłku Universal Credit. Nie oznacza to jednak automatycznej utraty prawa do zasiłku.

Pożyczki na czesne i inne koszty studiów nie powinny wpływać na wysokość świadczenia.

Jednak pożyczki na utrzymanie (np. czynsz) traktuje się jako dochód i uwzględnia się je przy obliczaniu wysokości zasiłku Universal Credit. Za każdego 1 funta z tytułu pożyczki na utrzymanie, zasiłek jest pomniejszany o 1 funta.

Studentom otrzymującym pożyczkę lub grant Special Support Loan, które zapewniają pomoc w pokryciu kosztów nauki, takich jak książki, sprzęt i podróże, dochód z tego tytułu nie zostanie odliczony od kwoty Universal Credit.

W przypadku studentów w Anglii, Special Support Loan został zastąpiony przez Special Support Loan od początku roku akademickiego 2016/2017. Natomiast w przypadku studentów w Walii, wsparcie to nazywa się Special Support Grant.

Więcej informacji na temat Universal Credit dla studentów można znaleźć na stronie rządowej Gov.uk.