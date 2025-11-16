kolejki do lekarzy
Blisko 62 proc. pacjentów uzyskało dostęp do leczenia szybciej niż w 18 tygodni / fot. Shutterstock.com
UKZdrowie
2 min.czytania

Kolejki do lekarzy wreszcie się skróciły!

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Po miesiącach stopniowego wzrostu lista oczekujących w NHS w końcu zaczęła się kurczyć. Kolejki do lekarzy zmniejszyły się, lecz tempo zmian wciąż jest dalekie od ambitnych planów rządowych – podało BBC.

Pod koniec września odnotowano 7,39 mln osób czekających na leczenie – o 20 tys. mniej niż miesiąc wcześniej. To obiecujący sygnał poprawy, szczególnie że od momentu objęcia władzy przez Partię Pracy liczba oczekujących zaczęła generalnie maleć po rekordowym szczycie z września 2023 roku, kiedy przekroczyła 7,7 mln.

Średni czas reakcji załogi karetek skrócony

Nadchodzące miesiące zapowiadają się wyjątkowo wymagająco. Pomimo lekkiego spadku liczby oczekujących presja na oddziały ratunkowe jest rekordowa jak na okres przedzimowy. A&E przyjęło aż 2,36 mln pacjentów – o 37 tys. więcej niż rok wcześniej. Również liczba incydentów obsługiwanych przez pogotowie ratunkowe wzrosła niemal o 50 tys., do blisko 806 tys.

We wszystkich tych danych szczególnie zwraca uwagę jeden element – średni czas reakcji karetek w przypadkach najpoważniejszych, jak udary czy zawały. Był on niemal 10 minut krótszy niż w październiku poprzedniego roku, zatrzymując się na poziomie 32 minut i 37 sekund.

Jednocześnie 61,8 proc. pacjentów uzyskało dostęp do leczenia w czasie krótszym niż 18 tygodni, co jest najlepszym wynikiem od ponad 2 lat. Nadal jednak pozostaje to daleko od zakładanego poziomu 92 proc.

Grypa uderzyła wcześniej!

Sytuację komplikują niepokojące dane dotyczące wczesnego szczytu zachorowań na grypę. Wskaźniki są trzykrotnie wyższe niż o tej porze ubiegłej zimy, co wymusiło szybką reakcję ze strony NHS.

kolejki do lekarzy
Pomimo spadku liczby oczekujących pacjentów presja na oddziały ratunkowe jest ogromna / fot. Shutterstock.com

Po ogłoszeniu przez służbę zdrowia swoistego „SOS szczepionkowego” tylko w ciągu tygodnia na szczepienia przeciw grypie zapisało się ponad milion osób. Do tej pory zaszczepiono już ponad 14,4 mln ludzi.

Wyzwania piętrzą się przed NHS: od grypy po konflikt płacowy

NHS England przyznaje, że choć ostatnie dane mogą napawać ostrożnym optymizmem, to najbliższe tygodnie będą testem wytrzymałości całego systemu.

Jak podkreśla dyrektor medyczna Meghana Pandit, NHS stoi w obliczu zimy, która może „rozciągnąć placówki do granic możliwości”. Do wysokiego poziomu zachorowań i presji na ratownictwo dochodzi kolejny czynnik – utrzymujący się spór płacowy połączony ze strajkiem lekarzy rezydentów.

Teksty tygodnia

Kryzys w UK

Ponad 1 mln osób straci świadczenia. Zmiany w zasiłkach ruszają już w styczniu 2026

Nowa procedura obejmuje szczegółową kontrolę wniosków, dokumentacji medycznej i sytuacji finansowej beneficjentów. Każdy wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji oraz będzie miał możliwość odwołania się i uzyskania poradnictwa. Zmiany już w styczniu 2026.
Londyn

Wypadki są zbyt częste… nowe ograniczenie prędkości do 20 mph w Londynie

Ograniczenie prędkości do 20 mph w Londynie i innych miastach staje się coraz bardziej popularne. Wiele dzielnic już wprowadziło taki limit jako „domyślny” dla ulic lokalnych. Zmniejszenie limitu poprawia bezpieczeństwo, ale kierowcy częściej dostają mandaty przez nieuwagę.
Praca i finanse

Bezrobocie w UK rośnie – 5% to próg alarmowy, którego nie można przegapić

Bezrobocie w UK rośnie i stanowi poważny sygnał ostrzegawczy. Dla pracowników oznacza to niepewność, dla młodych – utrudniony start zawodowy, a dla gospodarki – spowolnienie wzrostu i presję na politykę fiskalną. Jak wpłynie na stopy procentowe, budżet 2026 i przyszłość Wielkiej Brytanii?
UK

System edukacji specjalnej dla dzieci z ADHD, autyzmem i niepełnosprawnościami w kryzysie

System edukacji specjalnej w Anglii znajduje się w poważnym kryzysie. Dzieci z większymi potrzebami w nauce są niechętnie przyjmowane do szkół.
Londyn

Skandal w Newham. Urzędnik zmanipulował system przydziału mieszkań socjalnych

W londyńskiej dzielnicy Newham wybuchł skandal związany z przydziałem mieszkań socjalnych. Jak ujawniono, jeden z urzędników zmanipulował systemem alokacji lokali, przyznając aż 35 nieruchomości osobom, które nie spełniały wymagań.

