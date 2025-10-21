Kup dom w Wielkiej Brytanii bez wkładu własnego? Sprawdź, jak działa 0% deposit mortgage

Wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii marzy o własnym domu, ale rzeczywistość często weryfikuje te plany – szczególnie wtedy, gdy brakuje środków na wkład własny. Dla takich osób coraz częściej pojawia się alternatywa w postaci tzw. 0% deposit mortgages, czyli kredytów hipotecznych bez konieczności posiadania depozytu.

Własny dom bez oszczędności? To możliwe

Nowe rozwiązania oferowane przez niektóre brytyjskie instytucje finansowe pozwalają na zakup pierwszej nieruchomości bez wkładu własnego. W praktyce oznacza to, że bank finansuje całość wartości domu, a kredytobiorca nie musi wnosić tradycyjnego depozytu w wysokości 5–10 procent.

Na czym polega 0% deposit mortgage

Tego typu kredyt jest dostępny wyłącznie dla osób kupujących główne miejsce zamieszkania (main residential house purchase). Nie można więc wykorzystać go do zakupu domu inwestycyjnego ani pod wynajem.

Zalet jest kilka:

brak konieczności wpłaty depozytu,

możliwość wyboru stałej stopy procentowej (fixed rate) zapewniającej stabilność rat,

dłuższe okresy kredytowania, co pozwala lepiej dopasować miesięczne płatności do budżetu domowego.

Co trzeba wiedzieć przed podjęciem decyzji

Przeprowadziliśmy rozmowę z ekspertem. Na pytania Polish Express odpowiada Dawid Przybysz, Mortgage and Protection Adviser, JDP Mortgages Ltd

Polish Express: Coraz częściej mówi się o mortgage z 0% depozytem. Dla kogo to rozwiązanie może być realną szansą na własny dom w Wielkiej Brytanii?

Dawid Przybysz: 0% depozytu może być opcją zarówno dla First Time Buyers, jak i dla Home Movers (osób sprzedających swoją obecną nieruchomość i kupujących nową). Warunkiem jest zwykle odpowiednia zdolność kredytowa oraz spełnienie kryteriów banku.

Jak w praktyce wygląda proces ubiegania się o taki kredyt? Czy różni się on od standardowej hipoteki z depozytem?

Proces ubiegania się o kredyt bez depozytu przebiega dokładnie tak samo jak przy kredycie z depozytem – weryfikacja dochodów, ocena zdolności kredytowej, wycena nieruchomości i kompletacja dokumentów. Różnica polega głównie na wymaganiach dotyczących produktu, kosztach i zabezpieczeniach stosowanych przez bank.

Jakie są największe zalety takiego rozwiązania, a na co klienci powinni szczególnie uważać przed podjęciem decyzji?

Największa zaleta to fakt, że klient nie musi posiadać własnego depozytu – szybciej może wejść na rynek.

Na co uważać: kredyt bez depozytu zwykle wiąże się z nieco wyższym oprocentowaniem i wyższymi kosztami całkowitymi niż oferta z np. 5% depozytem.

Zajmujesz się również ubezpieczeniami. Jakie polisy najczęściej rekomendujesz osobom kupującym dom po raz pierwszy?

Najczęściej rekomenduję:

ubezpieczenie na życie zabezpieczające spłatę kredytu hipotecznego,

ubezpieczenie od chorób krytycznych,

ubezpieczenie zabezpieczające dochody (income protection) – szczególnie ważne dla osób samozatrudnionych, które nie mają płatnego chorobowego.

Statystyki pokazują, że dużej części populacji grozi zachorowanie na poważne schorzenie, dlatego warto zadbać o zabezpieczenie finansowe rodziny. Oferujemy także polisy dla właścicieli firm i ich pracowników.

Co poradziłbyś Polakom, którzy wciąż wahają się, czy to dobry moment na zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii?

Moim zdaniem zawsze jest dobry moment na zakup nieruchomości – zwłaszcza jeśli planujesz dłuższy horyzont. Często rata kredytowa jest niższa niż czynsz najmu, a nieruchomość ma tendencję do wzrostu wartości w czasie. Oczywiście decyzja zależy od indywidualnej sytuacji finansowej, planów życiowych i warunków rynkowych, ale nieruchomości traktuję jako zabezpieczenie na przyszłość dla mnie i mojej rodziny.

Twój przyszły dom może być bliżej, niż myślisz

Dzięki nowym możliwościom rynku hipotecznego marzenie o własnych czterech kątach staje się coraz bardziej realne – nawet bez oszczędności. Jeśli zastanawiasz się nad zakupem swojego pierwszego domu w Wielkiej Brytanii, warto sprawdzić, czy kwalifikujesz się do oferty z niskim lub zerowym depozytem. Pierwszy krok to rozmowa z doradcą, który przeprowadzi Cię przez cały proces i pomoże dobrać najlepsze rozwiązanie.

