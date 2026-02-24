Umowy zerogodzinowe coraz częstszą formą zatrudniania pracowników
Umowy zerogodzinowe coraz częstszą formą zatrudniania pracowników / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Liczba umów zerogodzinowych osiągnęła rekordowy poziom

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Liczba pracowników posiadających umowy zerogodzinowe (zero-hours contracts) osiągnęła w Wielkiej Brytanii rekordowy poziom. Partia Pracy zapowiedziała walkę z tym typem zatrudnienia. Najnowsze dane pokazują jednak, że czeka ją duże wyzwanie.

Wielka Brytania od wielu lat mierzy się z problemem niekorzystnego dla pracowników zatrudnienia, którego synonimem stały się umowy zerogodzinowe. Niestety przez malejącą liczbę ofert pracy na rynku wiele osób nie ma wyjścia i godzi się na takie warunki świadczenia pracy.

Umowy zerogodzinowe plagą w Wielkiej Brytanii

Analiza przeprowadzona przez Work Foundation na Uniwersytecie Lancaster, oparta na danych Urzędu Statystyk Narodowych (ONS), wykazała wzrost o 91 000 osób posiadających umowy zerogodzinowe w porównaniu z rokiem poprzednim.

- Advertisement -

Gwałtowny wzrost tych umów nastąpił wśród osób w wieku od 16 do 24 lat. W grudniu padł rekord ogólnej liczby osób zatrudnionych za zero-hours contracts. Wyniósł on 1,23 miliona.

Przypomnijmy, że umowy zerogodzinowe pozwalają pracodawcom zatrudniać pracowników bez gwarancji zatrudnienia, oferując im tylko godziny, w których są potrzebni. Bardzo często też z krótkim wyprzedzeniem.

Zwolennicy takich kontraktów argumentowali, że pomagają one młodym ludziom w znalezieniu pierwszej pracy. A także oferują elastyczność w zakresie edukacji lub opieki nad dziećmi.

Krytycy twierdzą jednak, że umowy te sprawiają, że pracownicy mają nieprzewidywalne harmonogramy, nie mają gwarantowanego dochodu i nie mogą planować z wyprzedzeniem finansów.

Umowy zerogodzinowe pozwalają pracodawcom zatrudniać pracowników bez gwarancji zatrudnienia, oferując im tylko godziny, w których są potrzebni
Umowy zerowe pozwalają pracodawcom oferować pracownikom tylko godziny, w których są potrzebni / fot. Shutterstock

Rząd będzie walczył z umowami zerogodzinowymi

Ministerstwo Biznesu i Handlu (DBT) oświadczyło, że „zapewni pracownikom bezpieczeństwo, którego potrzebują, dając uprawnionym pracownikom prawo do gwarantowanych godzin pracy”.

Walka z tego typu kontraktami miała być priorytetem dla Partii Pracy. Laburzyści bowiem już w swoim manifeście wyborczym obiecali rozprawić się z umowami „wyzyskującymi”. Ustawa, której stworzeniu przyświecał ten cel, ma wejść w życie w przyszłym roku jako prawo pracowników do gwarantowanych godzin pracy.

Ustawa da pracownikom prawo do otrzymania „rozsądnego powiadomienia” o harmonogramie pracy. A także do rekompensaty za zmiany wprowadzone z krótkim wyprzedzeniem.

Związki zawodowe zaapelowały o „jak najszybsze pełne wdrożenie przepisów Ustawy o Prawach Pracowniczych”. Jednak środki dotyczące umów zerogodzinowych nadal podlegają konsultacjom i przepisom wykonawczym w Izbie Gmin.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

356 tysięcy osób ma wstrzymane świadczenia. Kategoryczne działania DWP i problemy świadczeniobiorców

Setki tysięcy gospodarstw domowych utraciły ciągłość wypłat z powodu niedopełnienia formalności w DWP. Skala problemu jest ogromna.
Londyn

Chiński Nowy Rok 2026 w Londynie. Już w niedzielę smoki opanują stolicę

Przygotuj się na dzień pełen kolorów, dźwięków i świętowania. Bo Chiński Nowy Rok w Londynie to jedno z tych wydarzeń, które naprawdę trzeba zobaczyć na żywo.
UK

Ponad 20 mln funtów rekompensaty dla byłych studentów. To pokłosie pandemii COVID-19

University College London zawarł ugodę z byłymi studentami, zobowiązując się do wypłaty wielomilionowych rekompensat za utrudnienia w nauce podczas pandemii.
Podróże i turystyka

Tanie bilety do Polski na wakacje w nowym rozkładzie lotów Ryanaira

Ryanair wraz z nowym harmonogramem ogłosił także ofertę promocyjną na sezon wakacyjny. Możemy w niej znaleźć tanie loty do Polski.
Praca i finanse

Co trzeci pracownik nie widzi sensu w swojej pracy i jest wypalony zawodowo

Co piąty pracownik mówi wprost o rozważaniu w ostatnim roku rezygnacji z pracy. Spadek produktywności zgłasza 28 proc. osób.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa nieprzerwanie od 2003 roku. Specjalizujemy się w tematyce migracyjnej oraz sprawach istotnych dla Polaków za granicą. Piszemy dla polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech i Holandii.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet