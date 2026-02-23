Liczba wolnych miejsc pracy w UK spadła do najniższego poziomu od 5 lat

Coraz trudniej o pracę w Wielkiej Brytanii. Najnowsze badanie wykazało, że liczba wolnych miejsc pracy na Wyspach spadła do najniższego poziomu od pięciu lat.
Jak informuje serwis Adzuna – liczba ogłoszeń o pracę w Wielkiej Brytanii spadła w ubiegłym miesiącu o 3 proc. do 695 000. Jest to pierwszy spadek poniżej 700 000 od stycznia 2021 roku.
Spada liczba wolnych miejsc pracy w UK
Bezrobocie w Wielkiej Brytanii wzrosło do 5,2 proc., wzrost płac spowolnił, a młodzi ludzie ponoszą największe konsekwencje trudnej sytuacji na rynku pracy. Teraz z kolei okazało się, że liczba wolnych miejsc pracy spadła do najniższego poziomu od czasu pandemii.
Tak naprawdę spadek liczby wakatów jest kontynuacją trendu spadkowego obserwowanego pod koniec 2025 roku. Wyniósł on 16 proc. w porównaniu ze styczniem ubiegłego roku. Natomiast prawie 20 proc. w porównaniu z sześcioma miesiącami wcześniej.
Pracodawcy ograniczają rekrutację
Liczba ofert pracy drastycznie zmniejszyła się od połowy 2025 roku, gdyż pracodawcy ograniczyli rekrutację. Ich decyzja była efektem podwyższonych składek na ubezpieczenie społeczne i płacy minimalnej.
Dodatkowe koszty pracy dla firm wynikają również z faktu, że niektóre z nich priorytetowo traktują inwestycje w automatyzację i sztuczną inteligencję zamiast rekrutacji.
Największy miesięczny spadek wakatów odnotowano w Londynie. Tam w styczniu liczba ofert pracy spadła o prawie 6 proc. Jak wynika z badań – konkurencja o pracę wzrosła. Na jedno wolne stanowisko przypadało 2,4 osób poszukujących pracy, w porównaniu z 2,27 w grudniu.
Najczęściej poszukiwane stanowiska to pracownicy magazynów, pracownicy wsparcia medycznego, kierowcy ciężarówek, robotnicy fizyczni i pomocnicy kuchenni.
Jedynym pozytywnym aspektem dla osób poszukujących pracy pozostaje wzrost płac. Średnie wynagrodzenia wzrosły w styczniu do 43 289 funtów rocznie. Oznacza to prawie 6-procentowy wzrost roczny. Ponadto znacznie przewyższa inflację, która spadła do 3 proc. w zeszłym miesiącu.