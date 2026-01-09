zaległości w podatku dochodowym
Emerytury coraz częściej przekraczają limit kwoty wolnej od podatku / fot. Shutterstock.com
Niespodziewane listy od HMRC. Chodzi o zaległości w podatku dochodowym

Do skrzynek pocztowych w Wielkiej Brytanii trafia coraz więcej niepokojących przesyłek od HMRC. Za rok podatkowy 2023–2024 aż 1,32 mln osób otrzymało informację o jakiejś zaległości w podatku dochodowym

Powiadomienia są wystawiane z reguły wtedy, gdy fiskus nie może pobrać podatku automatycznie przez system PAYE lub gdy ktoś jest winien 3 tys. funtów lub więcej z tytułu podatku dochodowego. Aczkolwiek przy mniejszych obciążeniach również trzeba mieć się na baczności tłumaczy express.co.uk. 

Zamrożone progi i ukryte koszty

Źródłem problemu jest tzw. fiscal drag, czyli efekt zamrożenia progów podatkowych. Mechanizm ten wprowadzono w latach 2021–2022, a następnie przedłużono do 2028 roku. Później zamrożenie wydłużono o kolejne 3 lata.

W praktyce oznacza to, że rosnące dochody – w tym emerytury – coraz częściej przekraczają limit kwoty wolnej od podatku. Można to uznać za swego rodzaju ukryte koszty, których skutki materializują się w listach z HMRC.

Emerytura blisko granicy kwoty wolnej od podatku

W kwietniu pełna nowa emerytura państwowa wzrośnie do ponad 12,5 tys. funtów rocznie. Bardzo zbliży się więc do kwoty wolnej od podatku, wynoszącej 12 570 funtów. Nie ma ona perspektywy wzrostu co najmniej do 2031 roku.

zaległości w podatku dochodowym
Źródłem problemu jest efekt zamrożenia progów podatkowych / fot. Shutterstock.com

Prognozy wskazują, że już w 2027 roku emerytura przekroczy ten próg, co oznacza, że miliony osób zapłacą podatek dochodowy. Do końca 2026 roku wydatki na emerytury państwowe w UK mają wynieść 146 miliardów funtów.

Według prognoz rządowych liczba osób w wieku emerytalnym lub wyższym w Wielkiej Brytanii zwiększy się w ciągu najbliższego półwiecza o ponad połowę. W związku z tym rząd zdecydował o podwyższeniu wieku emerytalnego z 66 do 67 lat. Pełne wdrożenie tej zmiany zaplanowano na 2028 rok.

Małe kwoty wzbudzają duże emocje

Statystyki HMRC pokazują, że niemal 25 proc. monitów opiewa na mniej niż 100 funtów. Chociaż to niewielkia suma, dla seniorów liczy się sam fakt niespodziewanego rachunku. Szczególnie dotyczy to około 9 mln osób pobierających starszą emeryturę, sprzed 2016 roku, dodatkowo często wyższą dzięki dodatkom związanym z wcześniejszymi zarobkami czy premiami za odroczenie świadczeń.

Tak zamrożone progi stopniowo obejmują kolejne grupy społeczne i zmieniają krajobraz brytyjskiej emerytury.

