linia autobusowa
Autobusy będą kursować co 6 minut w dni robocze oraz w soboty / fot. Shutterstock.com
UKLondyn
2 min.czytania

Londyn: przetestuj nową linię autobusową za darmo

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Londyn rozwija sieć transportu zbiorowego, a najnowszy pomysł od Transport for London idealnie się w to wpisuje. Sieć ekspresowych linii Superloop rośnie w siłę. Od 24 stycznia będzie mogła pochwalić się kolejnym udogodnieniem – trasą SL11, łączącą Abbey Wood z North Greenwich.

BBC podkreśla, że w pierwszym tygodniu działalności pasażerowie będą mogli podróżować nową linią bezpłatnie.

Przejazdy co 6 minut i pierwszy tydzień za darmo

SL11 to trasa zaprojektowana z myślą o szybkości i wygodzie. Autobusy będą kursować co 6 minut w ciągu dnia w dni robocze oraz w soboty (nocna wersja zapewnia połączenie co pół godziny). Ich trasa obejmuje tylko wybrane przystanki w Thamesmead i Woolwich, co mocno skraca czas przejazdu. Nowa linia autobusowa powstała w miejsce dotychczasowej trasy 472 – oferuje lepsze połączenia z linią Elizabeth, DLR oraz londyńskim metrem.

- Advertisement -

Pasażerowie korzystający z systemu pay-as-you-go nadal muszą „odbijać” kartę Oyster lub płatniczą przy wejściu do autobusu, choć przez pierwszy tydzień nie zostaną obciążeni żadną opłatą.

Większość pasażerów popiera nową trasę

Przed uruchomieniem SL11 TfL przeprowadziło konsultacje społeczne, które wykazały duże poparcie dla nowej trasy. Podsumowując, ponad połowa ankietowanych uznała ją za wygodniejszą od dotychczasowych rozwiązań. Dodatkowo niemal dwie trzecie stwierdziło, że pozwoli ona zaoszczędzić czas podróży.

linia autobusowa
Podczas konsultacji społecznych ponad połowa ankietowanych uznała pomysł na nową trasę za obiecujący / fot. Shutterstock.com

Mimo że pasażerowie korzystający wcześniej z przystanków linii 472, które nie będą obsługiwane przez SL11, będą musieli się przesiadać, TfL zapewnia, że alternatywne linie pozostają w gotowości, a dzięki taryfie przesiadkowej można korzystać z nielimitowanych przejazdów autobusami w ciągu godziny za 1,75 funta.

Kolejne dzielnice Londynu w zasięgu ekspresów

SL11 jest kolejnym etapem rozbudowy Superloop obejmującej zewnętrzne dzielnice Londynu. Od momentu uruchomienia pierwszych tras sieć przewiozła około 60 milionów pasażerów. Po dodaniu nowej linii obejmie prawie 220 km.

Plany TfL nie kończą się na SL11. W przygotowaniu są kolejne połączenia wschodniej, zachodniej i południowej części miasta. Nowe linie będą wspierać rewitalizację Thamesmead. Są zgodne z rządowymi propozycjami przedłużenia DLR z Gallions Reach do Beckton Riverside i Thamesmead.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Praca marzeń na małej walijskiej wyspie, która zatrzymała się w czasie

Na niewielkiej walijskiej wyspie Bardsey poszukują trzech pracowników. Dla osób, które marzą o pięknych widokach, przyrodzie i spokoju może to być praca marzeń.
Praca i finanse

Kanclerz Reeves zapowiada ulgi wizowe. Chce przyciągnąć do Wielkiej Brytanii specjalistów

Wielka Brytania nie zamierza dawać przyzwolenia na masową migrację, ale chce więcej selektywnego przyciągania jakościowych specjalistów.
Praca i finanse

Pracy coraz mniej, płaca rośnie wolniej – najnowsze dane z rynku pracy w UK jak ostrzeżenie

Pomimo pozytywnych informacji o wzroście gospodarczym w Wielkiej Brytanii,...
Praca i finanse

Kara od HMRC za spóźnienie, nawet jeśli wynika ono z winy urzędu, czyli absurdy prawa podatkowego wprost z UK

Termin jest sztywny, kara automatyczna, a odpowiedzialność jednostronna. W efekcie nawet uczciwy podatnik, działający w dobrej wierze, może zostać ukarany za błędy państwa.
Praca i finanse

Tysiące właścicieli paneli fotowoltaicznych mogą dostać karę z HMRC!

Wielu właścicieli paneli fotowoltaicznych ryzykuje karę w wysokości 100 funtów, jeśli nie złoży zeznania podatkowego do 31 stycznia.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet