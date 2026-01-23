Londyn: przetestuj nową linię autobusową za darmo

Londyn rozwija sieć transportu zbiorowego, a najnowszy pomysł od Transport for London idealnie się w to wpisuje. Sieć ekspresowych linii Superloop rośnie w siłę. Od 24 stycznia będzie mogła pochwalić się kolejnym udogodnieniem – trasą SL11, łączącą Abbey Wood z North Greenwich.

BBC podkreśla, że w pierwszym tygodniu działalności pasażerowie będą mogli podróżować nową linią bezpłatnie.

Przejazdy co 6 minut i pierwszy tydzień za darmo

SL11 to trasa zaprojektowana z myślą o szybkości i wygodzie. Autobusy będą kursować co 6 minut w ciągu dnia w dni robocze oraz w soboty (nocna wersja zapewnia połączenie co pół godziny). Ich trasa obejmuje tylko wybrane przystanki w Thamesmead i Woolwich, co mocno skraca czas przejazdu. Nowa linia autobusowa powstała w miejsce dotychczasowej trasy 472 – oferuje lepsze połączenia z linią Elizabeth, DLR oraz londyńskim metrem.

Pasażerowie korzystający z systemu pay-as-you-go nadal muszą „odbijać” kartę Oyster lub płatniczą przy wejściu do autobusu, choć przez pierwszy tydzień nie zostaną obciążeni żadną opłatą.

Większość pasażerów popiera nową trasę

Przed uruchomieniem SL11 TfL przeprowadziło konsultacje społeczne, które wykazały duże poparcie dla nowej trasy. Podsumowując, ponad połowa ankietowanych uznała ją za wygodniejszą od dotychczasowych rozwiązań. Dodatkowo niemal dwie trzecie stwierdziło, że pozwoli ona zaoszczędzić czas podróży.

Mimo że pasażerowie korzystający wcześniej z przystanków linii 472, które nie będą obsługiwane przez SL11, będą musieli się przesiadać, TfL zapewnia, że alternatywne linie pozostają w gotowości, a dzięki taryfie przesiadkowej można korzystać z nielimitowanych przejazdów autobusami w ciągu godziny za 1,75 funta.

Kolejne dzielnice Londynu w zasięgu ekspresów

SL11 jest kolejnym etapem rozbudowy Superloop obejmującej zewnętrzne dzielnice Londynu. Od momentu uruchomienia pierwszych tras sieć przewiozła około 60 milionów pasażerów. Po dodaniu nowej linii obejmie prawie 220 km.

Plany TfL nie kończą się na SL11. W przygotowaniu są kolejne połączenia wschodniej, zachodniej i południowej części miasta. Nowe linie będą wspierać rewitalizację Thamesmead. Są zgodne z rządowymi propozycjami przedłużenia DLR z Gallions Reach do Beckton Riverside i Thamesmead.