Problem z niewykorzystanymi bonami w dużej mierze wynika z braku systematyczności / fot. Shutterstock.com
2 min.czytania

Ludzie zapominają o kartach podarunkowych. I tracą przez to miliony

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

W portfelach, szufladach i na skrzynkach mailowych Brytyjczyków zalegają bony warte setki milionów funtów. Z analizy thimbl.com przywołanej przez The Mirror wynika, że sieć M&S odpowiada za 215,1 miliona funtów, a John Lewis za kolejne 105 milionów w nieużytych bonach. To pieniądze, które w praktyce mogą nigdy nie wrócić do klientów, bo jeśli ci przegapią datę ważności, to karty podarunkowe przepadną.

Szacuje się, że przeciętny mieszkaniec Wielkiej Brytanii traci w ten sposób średnio około 75 funtów rocznie.

Trwa boom na karty podarunkowe mimo kryzysu kosztów życia

Paradoksalnie, mimo że koszty życia w Wielkiej Brytanii wciąż rosną, rynek kart podarunkowych ma się doskonale. Raport Gift Card and Incentive Card Market Intelligence Report 2025–2029 przewiduje, że jego wartość w tym roku wzrośnie i osiągnie 8,8 miliarda funtów, a do końca dekady zbliży się do 12 miliardów.

Dane UK Gift Card and Voucher Association potwierdzają, że w pierwszej połowie 2024 roku sprzedaż wzrosła o 9,5 proc., a popularność kart cyfrowych – o 17 proc. Coraz więcej osób sięga po e-vouchery, które można błyskawicznie wysłać bliskim przez internet. Jednak wraz z tym wzrostem rośnie również liczba kart, które nie zostaną zrealizowane, ponieważ konsumenci o nich zapomnieli.

Setki milionów funtów przepadły na niewykorzystanych kartach

Jak ustalił Ipsos, 11 proc. dorosłych w Wielkiej Brytanii przyznało, że w ostatnich 12 miesiącach straciło środki z powodu wygasłych kart podarunkowych. Dla przeciętnego klienta to strata rzędu 75 funtów, a wśród młodszych kupujących – nawet 86. Problem w dużej mierze wynika z braku świadomości i systematyczności. Wiele osób przechowuje karty w zapomnianych miejscach lub przekłada ich wykorzystanie „na później”.

karty podarunkowe
Każda sieć ustala własne zasady obsługi kart podarunkowych / fot. Shutterstock.com

Choć pojedyncze kwoty wydają się niewielkie, łącznie tworzą imponującą sumę – setki milionów funtów, które mogłyby zasilić budżety gospodarstw domowych. Tylko dwie sieci – Marks & Spencer oraz John Lewis – mają na koncie ponad 300 milionów funtów w niewykorzystanych voucherach.

Nie pozwól, by twój prezent się „przeterminował”

W Wielkiej Brytanii nie ma odgórnych przepisów określających minimalny okres ważności kart podarunkowych, więc każda sieć ustala własne zasady. Część marek wprowadza 12-miesięczny limit, podczas gdy inne oferują karty bezterminowe.

Najlepszym sposobem, by uniknąć strat, jest cykliczna kontrola dat. Warto dodawać karty do aplikacji mobilnych lub cyfrowych portfeli przypominających o kończącej się ważności. W pierwszej kolejności należy wykorzystywać mniejsze salda. Niechciane bony można przekazać dalej za pośrednictwem zaufanych platform, takich jak Cardyard.

