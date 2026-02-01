jazda samochodem
Sól drogowa w połączeniu z deszczem tworzy lepki nalot na szybach / fot. Shutterstock.com
UKŻycie w UK
1 min.czytania

Mandat za brud. Ten błąd popełniają tysiące kierowców

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Brudna szyba z pozoru wydaje się drobiazgiem, ale w brytyjskich realiach drogowych to błąd, który kosztuje naprawdę dużo. Wystarczy kilkusekundowa jazda samochodem z ograniczoną widocznością, by rutynowy przejazd zamienił się w wykroczenie.

Zima, sól drogowa i burze sprawiają, iż problem narasta właśnie teraz. Kierowcy często go bagatelizują, nie zdając sobie sprawy, że przepisy są w tej kwestii bezlitosne. O sprawie informuje The Mirror, powołując się na analizy specjalistów z branży.

Lepki nalot na szybie narasta w kilka minut

Zimą i wczesną wiosną brytyjskie drogi są regularnie posypywane solą, która w połączeniu z deszczem tworzy lepki nalot na szybach. Do tego dochodzi spray spod kół innych pojazdów oraz silny wiatr podczas burz. Efekt? Przednia szyba, okna boczne i lusterka w ciągu jednej podróży mogą stracić przejrzystość.

- Advertisement -

Nawet sprawne wycieraczki często tylko rozmazują brud, zamiast go usuwać. W takich warunkach widoczność spada drastycznie, a kierowca zaczyna reagować z opóźnieniem, co zwiększa ryzyko kolizji.

Jazda samochodem i mandat za brak widoczności

Brytyjskie przepisy o pojazdach drogowych z lat 80. wskazują, że prowadzenie auta bez wyraźnego widoku na drogę i otoczenie jest nielegalne. Przednia szyba oraz wszystkie okna muszą być czyste i wolne od jakichkolwiek przeszkód ograniczających widoczność. Oznacza to, że brud, sól czy zaparowanie nie są traktowane jako błaha niedogodność, lecz naruszenie prawa.

jazda samochodem
Przednia szyba oraz wszystkie okna muszą być czyste / fot. Shutterstock.com

Kierowcy samochodów osobowych ignorujący czystość szyb muszą liczyć się z mandatem sięgającym nawet 1 000 funtów. W skrajnych przypadkach sąd może orzec czasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Surowiej traktuje się kierowców zawodowych. Dla nich grzywna za niedrożną szybę sięgnie nawet 2 500 funtów.

Ulewa, wiatr, brud – regularne mycie szyb się opłaca

Często problem nie zawsze jest widoczny od razu, bo dziś szyba może wydawać się „wystarczająco czysta”, ale jutro – podczas ulewnego deszczu czy silnego wiatru – sytuacja zmienia się w chwilę. Wystarczy chwila, by brud ograniczył pole widzenia do minimum.

Właśnie wtedy kierowca staje się zagrożeniem na drodze, zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu. Regularne czyszczenie szyb i szybka reakcja na pogarszające się warunki to najprostszy sposób, by uniknąć mandatu.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

UK

Dlaczego Ryanair nie wprowadza darmowego wi-fi? Linia tłumaczy swoją decyzję

Dla linii lotniczych działających w modelu niskokosztowym brak internetu na pokładzie to świadoma decyzja biznesowa.
Crime

Sprzedawali kobiety do domów publicznych! Polacy usłyszeli wyroki

Ofiary w swoich zeznaniach opisywały strach, wstyd i poczucie winy, które towarzyszyły im latami po powrocie do Polski Polacy skazani w Leeds usłyszeli wyroki!
Praca i finanse

Studia nie gwarantują pracy. 700 tys. absolwentów na zasiłkach

Jakikolwiek dyplom w gospodarce zmagającej się z niedoborem konkretnych umiejętności wcale nie gwarantuje natychmiastowego zatrudnienia.
Praca i finanse

Styczeń to najlepszy czas na „credit card switch”. Sprawdź, jak oszczędzić setki funtów

Początek roku w Wielkiej Brytanii to nie tylko czas...
Exclusive

Sprowadzenie rodzica do UK. Co mówią prawnicy o wizie Adult Dependent Relative?

Chcesz sprowadzić rodzica do UK? Sprawdź, czym jest wiza Adult Dependent Relative, dlaczego trudno ją dostać i jakie warunki trzeba spełnić.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet