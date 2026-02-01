Mandat za brud. Ten błąd popełniają tysiące kierowców

Brudna szyba z pozoru wydaje się drobiazgiem, ale w brytyjskich realiach drogowych to błąd, który kosztuje naprawdę dużo. Wystarczy kilkusekundowa jazda samochodem z ograniczoną widocznością, by rutynowy przejazd zamienił się w wykroczenie.

Zima, sól drogowa i burze sprawiają, iż problem narasta właśnie teraz. Kierowcy często go bagatelizują, nie zdając sobie sprawy, że przepisy są w tej kwestii bezlitosne. O sprawie informuje The Mirror, powołując się na analizy specjalistów z branży.

Lepki nalot na szybie narasta w kilka minut

Zimą i wczesną wiosną brytyjskie drogi są regularnie posypywane solą, która w połączeniu z deszczem tworzy lepki nalot na szybach. Do tego dochodzi spray spod kół innych pojazdów oraz silny wiatr podczas burz. Efekt? Przednia szyba, okna boczne i lusterka w ciągu jednej podróży mogą stracić przejrzystość.

Nawet sprawne wycieraczki często tylko rozmazują brud, zamiast go usuwać. W takich warunkach widoczność spada drastycznie, a kierowca zaczyna reagować z opóźnieniem, co zwiększa ryzyko kolizji.

Jazda samochodem i mandat za brak widoczności

Brytyjskie przepisy o pojazdach drogowych z lat 80. wskazują, że prowadzenie auta bez wyraźnego widoku na drogę i otoczenie jest nielegalne. Przednia szyba oraz wszystkie okna muszą być czyste i wolne od jakichkolwiek przeszkód ograniczających widoczność. Oznacza to, że brud, sól czy zaparowanie nie są traktowane jako błaha niedogodność, lecz naruszenie prawa.

Kierowcy samochodów osobowych ignorujący czystość szyb muszą liczyć się z mandatem sięgającym nawet 1 000 funtów. W skrajnych przypadkach sąd może orzec czasowy zakaz prowadzenia pojazdów. Surowiej traktuje się kierowców zawodowych. Dla nich grzywna za niedrożną szybę sięgnie nawet 2 500 funtów.

Ulewa, wiatr, brud – regularne mycie szyb się opłaca

Często problem nie zawsze jest widoczny od razu, bo dziś szyba może wydawać się „wystarczająco czysta”, ale jutro – podczas ulewnego deszczu czy silnego wiatru – sytuacja zmienia się w chwilę. Wystarczy chwila, by brud ograniczył pole widzenia do minimum.

Właśnie wtedy kierowca staje się zagrożeniem na drodze, zarówno dla siebie, jak i innych uczestników ruchu. Regularne czyszczenie szyb i szybka reakcja na pogarszające się warunki to najprostszy sposób, by uniknąć mandatu.