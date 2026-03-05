Mięso z Tesco zakażone salmonellą. Pilne ostrzeżenie dla klientów!

Mięso z Tesco zakażone salmonellą. Sklep poinformował o natychmiastowym wycofaniu z obrotu partii produktu mięsnego w związku z wykryciem bakterii. Ostrzeżenie dotyczy klientów, którzy mogli zakupić wskazany artykuł w ostatnim czasie w sklepach stacjonarnych.

Sprawa jest bardzo poważna. Natomiast sieć handlowa wraz z producentem apelują o sprawdzenie zakupów i zwrot skażonej kiełbasy.

Jaki produkt wycofuje Tesco?

Wycofanie dotyczy produktu Bastides Saucisson Sec – suszonej kiełbasy sprzedawanej wyłącznie w sklepach Tesco. W trakcie kontroli jakości w jednej z partii wykryto obecność bakterii Salmonella, co oznacza potencjalne ryzyko dla konsumentów.

Producent, firma Sacor, wydał komunikat, w którym podkreślił, że osoby posiadające ten produkt nie powinny go spożywać. Klienci, którzy mają go w domu, powinni zwrócić artykuł do najbliższego sklepu Tesco. Sieć deklaruje pełny zwrot pieniędzy. Nawet w sytuacji braku paragonu.

Kto powinien zachować szczególną ostrożność

Ryzyko zakażenia dotyczy wszystkich osób, które mogły spożyć skażony produkt. Jednak szczególną uwagę powinny zwrócić osoby starsze, małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby z obniżoną odpornością oraz pacjenci przewlekle chorzy. W tych grupach zakażenie Salmonellą może przebiegać ciężej. Częściej również prowadzić do powikłań wymagających interwencji medycznej.

Salmonella jest bakterią wywołującą infekcję przewodu pokarmowego. Do zakażenia dochodzi najczęściej poprzez spożycie skażonej żywności lub kontakt z zanieczyszczonymi powierzchniami. W przypadku produktów mięsnych ryzyko może wynikać z niewłaściwej obróbki lub problemów na etapie produkcji.

Objawy zakażenia Salmonellą

Objawy infekcji pojawiają się zwykle od kilku godzin do kilku dni po spożyciu skażonego produktu. Najczęstsze symptomy to gorączka, biegunka, bóle i skurcze brzucha, nudności oraz wymioty. Często towarzyszy im osłabienie organizmu i ryzyko odwodnienia. Zwłaszcza jeśli biegunka jest intensywna i utrzymuje się przez dłuższy czas.

W większości przypadków choroba ma łagodny przebieg i ustępuje samoistnie w ciągu kilku dni, jednak u osób w grupach ryzyka może mieć cięższy charakter. Jeżeli pojawią się objawy utrzymujące się dłużej niż kilka dni, nasilone wymioty, wysoka gorączka lub oznaki odwodnienia, konieczna jest konsultacja z lekarzem.

Co zrobić, jeśli spożyto produkt z wadliwej partii

Osoby, które podejrzewają, że mogły spożyć skażony produkt, powinny przez kilka dni obserwować swój stan zdrowia. W przypadku wystąpienia objawów należy pozostać w domu, ograniczyć kontakt z innymi osobami i dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Zaleca się picie dużej ilości wody lub elektrolitów oraz unikanie ciężkostrawnych posiłków.

Antybiotyki nie są stosowane rutynowo w leczeniu Salmonelli i powinny być przyjmowane wyłącznie po konsultacji lekarskiej. W zdecydowanej większości przypadków leczenie polega na łagodzeniu objawów i zapobieganiu odwodnieniu.

Mięso z Tesco zakażone salmonellą. Co zrobić z zakupionym produktem?

Klienci, którzy posiadają w domu Bastides Saucisson Sec, czyli mięso z Tesco zakażone Salmonellą z objętej wycofaniem partii, powinni zaprzestać jego spożywania. Nie wolno natomiast wyrzucać go do zwykłych odpadów spożywczych. Produkt należy zabezpieczyć i zwrócić do dowolnego sklepu Tesco w celu uzyskania pełnego zwrotu pieniędzy.

Zwrot jest realizowany niezależnie od posiadania paragonu, a najważniejsze jest przedstawienie samego produktu. Takie działania mają ograniczyć ryzyko dalszej dystrybucji skażonej partii oraz zapewnić bezpieczeństwo konsumentom.

Sytuacja pokazuje, jak istotne są systemy kontroli jakości i szybkie reagowanie w przypadku wykrycia zagrożenia. Konsumenci powinni na bieżąco śledzić komunikaty sklepów i sprawdzać numery partii produktów spożywczych, aby w razie potrzeby podjąć odpowiednie kroki.