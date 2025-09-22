Migracja świadczeń w UK jest nadal trudnym i traumatycznym doświadczeniem dla wielu rodzin
Migracja świadczeń w UK jest nadal trudnym i traumatycznym doświadczeniem dla wielu rodzin, fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
3 min.czytania

Migracja świadczeń w UK. Co zrobić, gdy podczas migracji Twoje świadczenie utknęło w próżni?

Joanna Baran
Joanna Baran

Pół roku po rozpoczęciu migracji z Tax Credits na Universal Credit (UC) wiele rodzin i osób indywidualnych w Wielkiej Brytanii nadal zmaga się z problemami finansowymi i administracyjnymi. Proces, który miał zakończyć się płynnie, ujawnił liczne trudności, od przerw w wypłatach po nieprawidłowe przeliczenie kwot świadczeń. Migracja świadczeń w UK jest nadal trudnym i traumatycznym doświadczeniem dla wielu rodzin.

 

- Advertisement -

Pół roku po Tax Credits – czy migracja przebiegła bez problemów?

Dla wielu beneficjentów przejście z Tax Credits na Universal Credit nie było bezproblemowe. Część osób, które wcześniej otrzymywały Tax Credits, doświadczyła przerw w płatnościach, a niektórzy wciąż nie otrzymali Universal Credit mimo, że mieli prawo do świadczeń.

„Po zamknięciu moich Tax Credits przez kilka tygodni nie miałem żadnych pieniędzy. Musiałem pożyczać od rodziny, aby opłacić rachunki i kupić jedzenie dla dzieci” – mówi Anna, matka dwójki dzieci z północnego Londynu.

Problemy wynikały przede wszystkim z opóźnień w przetwarzaniu wniosków, błędów w systemie oraz niedokładnego przeniesienia komponentów świadczeń, takich jak dodatki dla dzieci czy wsparcie dla osób pracujących w ograniczonym wymiarze.

Migracja świadczeń w UK. Różnice w kwotach i zawieszone sprawy

W wielu przypadkach kwoty Universal Credit nie odpowiadały dotychczasowym Tax Credits. Niektóre świadczenia były pomniejszone o dawne nadpłaty. Natomiast inne komponenty – szczególnie w przypadku osób korzystających z ESA lub dodatków dla osób niepełnosprawnych – były źle przeliczone.

„Dostałem UC niższe niż Tax Credits, bo system uwzględnił nadpłaty sprzed pięciu lat, których nie pamiętałem. To było dla mnie szokiem” – relacjonuje Charlie, samozatrudniony z południowego Manchesteru.

Niektóre sprawy zostały zawieszone lub odrzucone, mimo że beneficjenci wcześniej regularnie otrzymywali Tax Credits. W efekcie osoby te musiały ponownie składać wnioski i przechodzić pełen proces weryfikacji. Dlatego migracja świadczeń w UK dla wielu osób jest traumatyczna.

Jak radzili sobie beneficjenci z opóźnionymi wypłatami?

Osoby, które nie otrzymały UC na czas, korzystały z różnych rozwiązań awaryjnych. Często były to pożyczki typu advance payment od DWP, pożyczki od rodziny lub znajomych, a niekiedy wsparcie lokalnych organizacji charytatywnych.

„Wzięłam zaliczkę od DWP, ale potem miesięczna wypłata była obniżona o tę kwotę, więc praktycznie przez kilka miesięcy nie miałam szansy nadrobić strat finansowych” – mówi Sophie, samotna matka z Birmingham.

Czy można starać się ponownie?

Dla osób, które w trakcie migracji nie otrzymały Universal Credit, prawo do ponownego złożenia wniosku nadal istnieje. Proces jednak wymaga ponownej weryfikacji wszystkich dokumentów i może oznaczać kolejne opóźnienia. Eksperci zalecają, aby w takich przypadkach nie odkładać składania wniosku. Dlatego warto regularnie kontaktować się z Jobcentre w celu monitorowania statusu sprawy.

Migracja świadczeń w UK jest nadal trudnym i traumatycznym doświadczeniem dla wielu rodzin
Migracja świadczeń w UK. Co zrobić, gdy podczas migracji Twoje świadczenie utknęło w próżni? fot. shutterstock.com

Migracja świadczeń w UK. Doświadczenia i problemy, które trwają do dziś

Pół roku po zamknięciu systemu Tax Credits okazuje się, że migracja w świadczeniach w UK była dla wielu osób trudnym procesem. Dla wielu nadal jest, ponieważ ich wnioski są rozpatrywane, a sprawy zawieszone w próżni systemu. Największe trudności to:

  • Przerwy w wypłatach i problemy finansowe były powszechne.
  • Kwoty UC nie zawsze odpowiadały Tax Credits, a czasem były niższe z powodu potrąceń i błędów systemowych.
  • Zawieszone i odrzucone sprawy zmuszały beneficjentów do ponownego składania wniosków. Rozpatrywanie części nadal trwa.
  • Osoby z opóźnionymi wypłatami korzystały z zaliczek, pożyczek lub wsparcia lokalnego.
  • Niepewność i stres towarzyszyły beneficjentom przez wiele tygodni, a niektóre problemy utrzymują się do dziś.

Jak pokazują cytaty i relacje beneficjentów, proces migracji wymagał od uczestników dużego zaangażowania i cierpliwości. Dla wielu rodzin był to okres trudny finansowo i psychicznie, a doświadczenia te pozostawiły trwały ślad w postrzeganiu systemu Universal Credit. Migracja świadczeń w UK w praktyce, choć zamknięta, trwa do dziś. Ludzie cierpią, żyją w stresie. Rząd natomiast nie może pochwalić się sukcesem.

 

Teksty tygodnia

UK

Pewna grupa ogłosiła własną monarchię. Na czyjejś działce!

Nietypowa sytuacja w szkockim Jedburgh przyciąga uwagę mediów i mieszkańców regionu. Trójka osób ogłosiła powstanie własnego „królestwa” i zajęła prywatną ziemię, tłumacząc to próbą odzyskania historycznej sprawiedliwości. Brzmi jak fabuła powieści, ale w tym przypadku to rzeczywistość.
Londyn

Strzelanina w parku w Londynie. Jedna ofiara śmiertelna, kobieta w szpitalu

W środowy wieczór, 17 września, spokojny na co dzień Clissold Park w Stoke Newington zamienił się w miejsce tragedii. O godzinie 19:06 londyńska policja otrzymała zgłoszenia o odgłosach strzałów. Na miejsce natychmiast wysłano funkcjonariuszy, ratowników medycznych oraz śmigłowiec London Air Ambulance.
Kryzys w UK

Czy brytyjska flaga należy do Tommy’ego Robinsona? UK zmienia się po marszu?

Marsz „Unite the Kingdom”, zorganizowany przez Tommy’ego Robinsona 13 września 2025 r. w Londynie, zgromadził według szacunków od 110 do 150 tysięcy uczestników. Była to największa mobilizacja jego zwolenników od lat.
UK

10 lat czekania na settled status a podwójne opłaty na opiekę medyczną. Czy problem dotyczy również Polaków?

10 lat czekania na settled status i związane z tym podwójne opłaty na NHS to realny problem dla nowych migrantów. W tym także Polaków przyjeżdżających po Brexicie. Polacy z wcześniejszej fali migracji, którzy posiadają settled status, pozostają jednak poza zasięgiem tych obciążeń.
UK

Setki tysięcy kierowców odzyskają pieniądze za swoje auta

Niespełna 300 tys. kierowców w Wielkiej Brytanii może liczyć na wyrównania za zaniżone odszkodowania. Financial Conduct Authority (FCA) ogłosiło, że łączna kwota rekompensat sięgnie nawet 200 milionów funtów.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet