Migranci oszukują, by zostać w UK. Fałszywa przemoc w rodzinie i instrukcje jak kłamać przed Home Office

Brytyjski system imigracyjny od lat próbuje balansować między dwoma celami: ochroną osób rzeczywiście zagrożonych oraz ograniczaniem nadużyć. Najnowsze ustalenia BBC pokazują, że ten balans bywa trudny do utrzymania. Szczególnie w obszarach, gdzie przepisy przewidują szybkie ścieżki ochrony dla osób w trudnych sytuacjach, takich jak ofiary przemocy domowej czy osoby deklarujące prześladowania ze względu na orientację seksualną. Wiele osób wykorzystuje te luki. Migranci oszukują, by zostać w UK.

Według ujawnionych informacji część migrantów wykorzystuje właśnie te mechanizmy jako alternatywną drogę do legalizacji pobytu w Wielkiej Brytanii. Szczególnie wtedy, gdy ich dotychczasowa wiza wygasa lub gdy nie mają już innych podstaw prawnych do pozostania w kraju. To oszustwo, koło którego wyrósł niestety spory biznes.

Relacje partnerskie jako punkt wejścia do systemu

Jednym z częstszych scenariuszy jest przyjazd do Wielkiej Brytanii w oparciu o relacje osobiste. Czyli związki, małżeństwa lub deklarowane partnerstwa z obywatelami brytyjskimi lub osobami posiadającymi settled status. Tego typu relacje są naturalną i legalną drogą migracji. Jednak – jak wynika z materiału BBC – bywają również elementem późniejszych sporów prawnych.

W części przypadków, gdy relacja się rozpada lub gdy kończy się ważność dokumentów pobytowych, pojawiają się próby wykorzystania przepisów chroniących ofiary przemocy domowej. Te przepisy zostały stworzone w celu ochrony osób realnie doświadczających krzywdy. Jednak ich konstrukcja – oparta w dużej mierze na oświadczeniach i materiałach dowodowych – może być podatna na nadużycia.

Fałszywe oskarżenia jako strategia legalizacji pobytu

Z ustaleń BBC wynika, że w części przypadków pojawiają się zarzuty przemocy domowej. Te umożliwiają szybkie przejście do bardziej stabilnego statusu pobytowego. System przewiduje dla ofiar przemocy specjalne ścieżki ochrony. To sprawia, że takie wnioski są traktowane priorytetowo.

Problem pojawia się wtedy, gdy – według śledczych – część z tych historii nie ma oparcia w rzeczywistych zdarzeniach. Natomiast stanowi próbę obejścia standardowych procedur migracyjnych. W takich sytuacjach znaczenie mają dokumenty wspierające, takie jak oświadczenia, zdjęcia czy raporty medyczne. Te w niektórych przypadkach mogą być – jak wynika z raportu – przygotowywane w sposób sztuczny lub wyolbrzymiony. I co gorsza, są “firmy” specjalizujące się w takich “poradach”.

„Instrukcje” i rola pośredników

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów ujawnionych przez BBC jest rola pośredników. Czyli doradców i firm prawniczych, które oferują pomoc w przygotowaniu wniosków. Według śledztwa część z nich nie ogranicza się do legalnego wsparcia formalnego. Mają również instruować klientów, jak konstruować narrację sprawy, aby zwiększyć szanse na uzyskanie statusu ochrony.

W skrajnych przypadkach mowa jest o tworzeniu gotowych „scenariuszy”. Te obejmują m.in. sposób opisywania relacji, argumentację dotyczącą orientacji seksualnej czy sytuacji zagrożenia po powrocie do kraju pochodzenia. W takich przypadkach granica między legalnym doradztwem a manipulacją systemem jest trudna do jednoznacznego określenia.

Migranci oszukują: wzrost liczby wniosków i presja na system

Dane przytoczone w materiale wskazują, że liczba osób korzystających z przyspieszonych ścieżek pobytowych w oparciu o przemoc domową przekracza obecnie 5 500 rocznie. Czyli rośnie o ponad połowę w ciągu trzech lat. Tego typu wzrost może wynikać zarówno z realnych potrzeb społecznych, jak i z większej świadomości prawnej migrantów, ale jednocześnie budzi pytania o szczelność systemu.

Władze brytyjskie podkreślają, że każdy wniosek jest indywidualnie weryfikowany. Jednak skala spraw powoduje, że proces ten jest obciążony dużą presją administracyjną.

Szerszy problem: zaufanie do systemu

Cała sprawa dotyka szerszego problemu – zaufania do systemu imigracyjnego. Z jednej strony system musi być na tyle otwarty, aby chronić osoby realnie zagrożone przemocą lub prześladowaniem. Z drugiej strony każda luka proceduralna może być wykorzystywana przez osoby, które próbują obejść standardowe procedury migracyjne.

W efekcie pojawia się napięcie między skutecznością kontroli a ochroną praw człowieka. Rząd deklaruje zaostrzenie nadzoru nad doradcami i większą kontrolę wniosków.