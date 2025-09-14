bezpłatny prąd
Z programu skorzystało już ponad 150 tys. gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii / fot. Shutterstock.com
Możesz mieć nawet 16 godzin bezpłatnego prądu co niedzielę

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Gigant energetyczny EDF uruchomił program Sunday Saver, który daje klientom możliwość zdobycia nawet 16 godzin darmowej energii elektrycznej w niedzielę. Co trzeba zrobić, aby mieć bezpłatny prąd?

Warunkiem jest zmniejszenie zużycia prądu w tygodniu, szczególnie w godzinach szczytu – od poniedziałku do piątku, w przedziale 16:00–19:00. To właśnie wtedy sieć energetyczna jest najbardziej obciążona, a koszty produkcji najwyższe.

System nagród opiera się na procentowym ograniczeniu zużycia

Aby dołączyć do akcji, trzeba być klientem EDF, mieć inteligentny licznik przesyłający odczyty co pół godziny i zgłosić się do programu za pośrednictwem konta online. Bez spełnienia tych warunków korzystanie z Sunday Saver nie jest możliwe.

System nagród opiera się na schemacie:

  • 5 proc. mniej energii oznacza 4 darmowe godziny w niedzielę,
  • 20 proc. – 8 godzin,
  • 35 proc. – 12 godzin,
  • przy 50 proc. redukcji klienci otrzymują 16 godzin bezpłatnego prądu.

Nowy limit cenowy od 1 października

Regulator Ofgem ogłosił, że od 1 października limit cenowy wzrośnie z 1720 do 1755 funtów rocznie. Trzeba jednak pamiętać, że jest to jedynie limit jednostkowej ceny energii i opłat stałych, a nie maksymalna kwota rachunku.

bezpłatny prąd
Od 1 października limit cenowy wzrośnie z 1720 do 1755 funtów rocznie / fot. Shutterstock.com

Ofgem przyjmuje do wyliczeń przeciętne zużycie – 2700 kWh energii elektrycznej i 11 500 kWh gazu rocznie. W praktyce oznacza to, że gospodarstwa zużywające więcej zapłacą proporcjonalnie wyższe rachunki, a ci, którzy zużywają mniej – odpowiednio niższe.

Dzięki temu system staje się bardziej sprawiedliwy, ponieważ koszty są rozłożone w zależności od faktycznego zużycia. Dodatkowo może to zachęcać do oszczędzania energii, co korzystnie wpłynie na środowisko.

Nie tylko niższe rachunki, ale i czystsze powietrze

Dla rodzin potrafiących dostosować swoje nawyki program może być wyjątkowo opłacalny. Przeniesienie prania, gotowania czy używania większych urządzeń na godziny poza szczytem w tygodniu pozwala cieszyć się darmową energią niemal przez całą niedzielę.

Dodatkowo zyski nie kończą się na oszczędnościach. Ograniczenie zapotrzebowania na prąd w godzinach największego obciążenia sieci oznacza, że producenci energii rzadziej muszą sięgać po mniej ekologiczne źródła, a to przekłada się na mniejszą emisję CO₂.

