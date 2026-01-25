Na depozyt na pierwsze mieszkanie w Londynie trzeba oszczędzać blisko 10 lat

Zakup pierwszego mieszkania w Wielkiej Brytanii przypomina maraton. Dla wielu młodych dorosłych to nie tylko decyzja finansowa, ale przy okazji test cierpliwości i konsekwencji. Jak bardzo różni się punkt startowy w zależności od regionu?

Zjawisko to najlepiej widać na przykładzie Londynu, który wyraźnie odstaje od reszty kraju, choć cały rynek przechodzi interesującą transformację.

Mieszkania w Londynie w cenowej ekstraklasie

Stolica Wielkiej Brytanii od lat funkcjonuje jak odrębny ekosystem cenowy. Kupujący po raz pierwszy muszą tu zgromadzić około jednej dziesiątej depozytu w wysokości blisko 44,8 tys. funtów, co jest mniej więcej dwukrotnością średniej dla całego kraju.

- Advertisement -

Oznacza to, że londyński debiutant mieszkaniowy potrzebuje znacznie większego zaplecza finansowego jeszcze przed zaciągnięciem kredytu. Różnice wynikają przede wszystkim z wyższych cen nieruchomości, od lat napędzających barierę wejścia na rynek.

Na północy i w Szkocji łatwiej wystartować na rynku mieszkaniowym

Na drugim biegunie znajdują się regiony północne oraz Szkocja, gdzie wymagany depozyt jest zdecydowanie niższy. Północny wschód Anglii to około 13,1 tys. funtów, a Szkocja – 13,9 tys. W Yorkshire and the Humber na depozyt wydamy około 15,4 tys. funtów. Przy założeniu, że potencjalny nabywca odkłada 10 proc. średniej pensji netto, zebranie takiej kwoty zajmuje około 4 lat. W Londynie ten sam proces może potrwać nawet 9 lat.

Długie okresy oszczędzania sprawiają, że coraz więcej osób nie jest w stanie samodzielnie sfinansować startu na rynku nieruchomości. W latach 2024–2025 ponad jedna trzecia kupujących po raz pierwszy korzystała z pomocy rodziny lub przyjaciół. W formie darowizn, pożyczek lub spadków i przez konta Lifetime ISA pozwalające powiększyć oszczędności dzięki państwowym bonusom.

Średnie miesięczne raty hipoteczne pochłaniają dziś około 32 proc. dochodu netto, co jest nieco powyżej długoterminowej średniej, ale znacznie mniej niż historyczny szczyt z końca lat 80.

Od 13 tys. do 33 tys. funtów – różnice w depozytach robią wrażenie

Londyn, mimo że nadal najdroższy, drugi rok z rzędu notuje największą poprawę dostępności, co pokazuje, że rynek – choć wymagający – stopniowo się równoważy.

Jeśli spojrzeć na rynek przez pryzmat konkretnych liczb i szerzej, najniższy próg wejścia dotyczy północnego wschodu Anglii, gdzie depozyt na typową nieruchomość wynosi około 13 100 funtów. Bardzo zbliżony poziom obserwujemy w Szkocji – tam mowa o kwocie rzędu 13 900 funtów. Nieco drożej jest w regionie Yorkshire and the Humber – około 15 400 funtów.

Sytuacja zmienia się diametralnie w obszarach bardziej zurbanizowanych i gospodarczo silnych. W tzw. Outer Metropolitan, czyli na obrzeżach największych aglomeracji, 10 proc. depozytu rośnie do około 32 800 funtów. To sygnał, że presja cenowa nie dotyczy wyłącznie ścisłych centrów miast, ale rozlewa się także na ich zaplecze.