Najlepsze szkoły w Londynie – ranking 2026

Londyn jest jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w Europie. Jego szkoły regularnie plasują się w światowej czołówce. W 2026 roku The Times opublikowało ranking najlepszych szkół w stolicy Wielkiej Brytanii, obejmujący zarówno placówki państwowe, komprehensywne, jak i prywatne. Jakie są zatem najlepsze szkoły w Londynie?

To zestawienie uznawane jest za jedno z najbardziej wiarygodnych w kraju, ponieważ bierze pod uwagę wyniki akademickie, innowacyjne podejście do nauczania oraz rozwój kompetencji społecznych uczniów.

Najlepsze państwowe szkoły średnie w Londynie

Na szczycie rankingu państwowych szkół średnich znalazła się Queen Elizabeth’s School w Barnet, która zdobyła tytuł State Secondary School of the Year oraz wyróżnienie za wybitne osiągnięcia akademickie. To szkoła o wieloletniej tradycji. Dlatego jest znana z wysokich standardów nauczania, indywidualnego podejścia do uczniów oraz rozwijania pasji w przedmiotach humanistycznych i ścisłych.

Drugie miejsce zajęła St Olave’s Grammar School w Orpington. Placówka w rankingu krajowym uplasowała się na trzeciej pozycji. Natomiast trzecie miejsce zajęła Tiffin Girls’ School w Kingston Upon Thames. Te placówki łączą rygor naukowy z bogatą ofertą zajęć pozalekcyjnych. Dlatego umożliwiają uczniom wszechstronny rozwój i przygotowują ich do studiów na najlepszych uniwersytetach.

Najlepsze szkoły w Londynie przyjmujące uczniów niezależnie od wyników egzaminów

Wśród szkół, które przyjmują uczniów niezależnie od wyników egzaminów wstępnych, zwyciężyła West London Free School. Placówka zdobyła tytuł Comprehensive School of the Year. Drugie miejsce zajęła JFS w Harrow. Natomiast trzecie – Camden School for Girls. Te szkoły wyróżniają się innowacyjnymi metodami nauczania, silnym wsparciem doradczym dla uczniów oraz programami rozwijającymi umiejętności społeczne i kreatywne.

Najlepsze szkoły prywatne w stolicy UK

W segmencie prywatnym na szczycie znalazła się St Paul’s School w Zachodnim Londynie, uznana za Independent Secondary School of the Year pod względem wyników akademickich. Drugie miejsce zajęła North London Collegiate School. Trzecie – Godolphin and Latymer. Te szkoły kładą duży nacisk nie tylko na wysoki poziom edukacji, ale także na rozwój charakteru, kreatywności i przygotowanie uczniów do wyzwań XXI wieku.

Najlepsze szkoły w Londynie – podstawówki to fundament edukacji

Również wśród najlepszych szkół podstawowych wyróżniono kilka placówek. Thomas Jones Primary School została uznana za najlepszą w Londynie. Natomiast na drugim miejscu znalazła się Hampden Gurney CofE Primary School w Westminsterze. Trzecie miejsce przypadło St Andrew’s RC Primary School w Streatham. Szkoły te słyną z wysokiej jakości nauczania, nowoczesnych programów edukacyjnych oraz indywidualnego podejścia do uczniów od najmłodszych lat.

Czy każdy może posłać tam dziecko?

Dostęp do najlepszych szkół w Londynie zależy od rodzaju placówki. Szkoły z rankingu przyjmują uczniów głównie z lokalnych obwodów. Choć niektóre mają kryteria selekcji, takie jak egzaminy wstępne czy osiągnięcia w konkursach. Szkoły prywatne wymagają opłat czesnego i często egzaminów wstępnych, ale zapewniają miejsce uczniom z całego miasta i spoza Londynu. Wiele z tych szkół oferuje również stypendia i programy wspierające dzieci z mniej zamożnych rodzin. Dzięki temu dostęp do wysokiej jakości edukacji staje się bardziej demokratyczny.

Dlaczego te szkoły są wyjątkowe?

Najlepsze szkoły w Londynie nie tylko zapewniają wysokie wyniki akademickie, ale także rozwijają umiejętności społeczne, kreatywność i samodzielność uczniów. Wyróżnia je innowacyjne podejście do nauczania, bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz wsparcie doradcze, które przygotowuje młodych ludzi do studiów i przyszłej kariery. Jak podkreśla Helen Davies, redaktor The Sunday Times Parent Power Guide:

„Świetne szkoły w Londynie kształcą nie tylko umysł, ale i charakter, przygotowując uczniów do wyzwań XXI wieku i zaszczepiając w nich dożywotnią pasję do nauki.”

Ranking szkół to nie tylko zestawienie najlepszych placówek. Jest również wskazówką dla rodziców, gdzie warto inwestować w edukację dzieci. Dzięki zestawieniu można dowiedzieć się, jakie szkoły oferują najpełniejsze wsparcie dla rozwoju młodych ludzi w dzisiejszym świecie.