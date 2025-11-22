Nawet 5 milionów osób może odzyskać pieniądze. Sprawdź, czy jesteś jedną z nich

Martin Lewis apeluje do wszystkich, którzy spłacają pożyczki studenckie, aby natychmiast przejrzeli swoje konta. Ekspert finansowy ostrzega, że nawet pięć milionów osób może nieświadomie przepłacać i w konsekwencji być uprawnionych do zwrotu pieniędzy.

Wielu spłacających nie zdaje sobie sprawy, że ich dochody w danym roku podatkowym mogły nie przekroczyć progu, od którego w ogóle naliczane są raty. To podstawowa przyczyna nadpłat, które zdarzają się częściej, niż można przypuszczać.

Głównym powodem nadpłat są wahania dochodów

Wystarczy urlop macierzyński, rozpoczęcie pracy w połowie roku podatkowego albo przerwa zawodowa, by roczny dochód spadł poniżej wymaganego minimum. Mimo to system PAYE pobiera raty na podstawie miesięcznych zarobków, a nie rocznego podsumowania. Oznacza to, że możesz spełniać miesięczne kryteria do spłaty, ale jednocześnie nie przekroczyć progu rocznego.

Warto zwrócić uwagę również na dodatkową anomalię dotyczącą absolwentów z lat 2012–2022, którzy znaleźli się na tzw. Planie 2. Ich pożyczki w wielu przypadkach były obsługiwane w sposób prowadzący do nieprawidłowości, ponieważ system pobierał środki, mimo że według zasad nie powinien.

Jak działa próg dochodowy i dlaczego system bywa mylący?

Dla osób na Planie 2 – czyli większości absolwentów z Anglii oraz części z Walii – roczny próg spłaty wynosi 28 470 funtów, a raty wynoszą 9 proc. od kwoty powyżej tego progu.

Martin Lewis podał przykład świeżo upieczonego absolwenta, który zaczyna pracę w lipcu i zarabia 3 tys. funtów miesięcznie. Przez dziewięć miesięcy roku podatkowego przekroczy miesięczny próg i będzie płacił około 56 funtów miesięcznie. Jednak jego roczny dochód, liczony od kwietnia do marca, wyniesie zaledwie 27 tys. funtów, a więc mniej niż próg. Ostatecznie powinien nie płacić ani pensa, a pobrane 508 funtów może odzyskać.

Sprawdź, czy przysługuje ci zwrot – szybki telefon wystarczy

To, czy masz prawo do zwrotu, najszybciej sprawdzisz, dzwoniąc do Student Loans Company pod numer 0300 100 0611. Konsultanci poinformują, czy doszło do nadpłaty i ewentualnie ile pieniędzy możesz odzyskać.

Drugą opcją jest wypełnienie formularza zwrotu online – pod warunkiem, że pamiętasz dane logowania do konta pożyczkobiorcy.