Niebezpieczna pomyłka w lekach na serce! Niewłaściwe tabletki w opakowaniu Ramipril 5 mg

W Wielkiej Brytanii pojawiło się pilne ostrzeżenie dotyczące popularnego leku stosowanego w leczeniu nadciśnienia. Sieć sklepów Tesco apeluje do pacjentów, aby nie używali określonej partii leku Ramipril 5 mg. Powodem jest niebezpieczna pomyłka w lekach na serce. W części opakowań zamiast właściwego preparatu znajdują się inne tabletki, Amlodipine 5 mg.

Sprawa wywołała reakcję brytyjskiego regulatora rynku leków – Medicines and Healthcare products Regulatory Agency. Ten nakazał natychmiastowe wycofanie wadliwej partii z obrotu. Wydał również ostrzeżenie dla pacjentów.

Niebezpieczna pomyłka w lekach na serce. Jaka partia leku jest wycofywana?

Wycofanie dotyczy jednej konkretnej partii preparatu Ramipril 5 mg w kapsułkach.

Chodzi o serię oznaczoną numerem partii GR164099, której data ważności przypada na październik 2026 roku. Pacjenci powinni sprawdzić numer partii znajdujący się na zewnętrznym opakowaniu leku.

Jeśli w środku znajdują się tabletki oznaczone jako amlodipina, a nie kapsułki ramiprilu, lek należy natychmiast zwrócić do apteki.

Na czym polega pomyłka w lekach?

Problem polega na tym, że część opakowań oznaczonych jako Ramipril 5 mg zawiera w rzeczywistości tabletki amlodipiny.

Błąd został odkryty po zgłoszeniu od pacjenta, który po otwarciu opakowania zauważył, że znajdują się w nim inne tabletki niż te opisane na opakowaniu.

Oba preparaty zostały wyprodukowane w tej samej fabryce przez firmę Crescent Pharma Limited. Najprawdopodobniej pomyłka nastąpiła podczas etapu pakowania wtórnego, czyli w momencie wkładania blistrów z tabletkami do kartonowych opakowań.

Ramipril – co to za lek?

Ramipril należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny, czyli leków określanych skrótem ACE. Preparaty z tej grupy są powszechnie stosowane w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego.

Lek podaje się przede wszystkim osobom cierpiącym na nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca oraz pacjentom z wysokim ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Ramipril stosuje się także w celu ochrony nerek u osób chorujących na cukrzycę.

Działanie leku polega na blokowaniu enzymu odpowiedzialnego za powstawanie angiotensyny II, substancji zwężającej naczynia krwionośne. Dzięki temu naczynia się rozszerzają. Natomiast ciśnienie krwi spada.

Amlodypina – inny mechanizm działania

Amlodypina należy do zupełnie innej grupy leków – blokerów kanałów wapniowych.

Jej działanie polega na blokowaniu napływu jonów wapnia do komórek mięśni naczyń krwionośnych. W efekcie naczynia ulegają rozluźnieniu i rozszerzeniu. To prowadzi do obniżenia ciśnienia tętniczego.

Lek stosuje się głównie w leczeniu nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej oraz dławicy piersiowej.

Choć oba preparaty pomagają obniżyć ciśnienie krwi, działają w zupełnie inny sposób i nie powinny być stosowane zamiennie bez decyzji lekarza. Inna jest również dawka. Dlatego pacjenci mogą nie tylko przyjąć zły lek, ale również go przedawkować.

Czym grozi przyjęcie niewłaściwego leku?

Eksperci podkreślają, że ryzyko poważnych powikłań jest stosunkowo niewielkie, ponieważ oba leki stosuje się w terapii nadciśnienia. Jednak przyjęcie innego preparatu niż zalecony przez lekarza może wywołać działania niepożądane. Niebezpieczna pomyłka w lekach na serce może skończyć się powikłaniami w przypadku osób, które mają wiele chorób towarzyszących nadciśnieniu.

Najczęściej wskazywanym problemem jest nadmierne obniżenie ciśnienia krwi. Może to prowadzić do zawrotów głowy, uczucia osłabienia. Natomiast w niektórych przypadkach nawet do omdleń.

Takie objawy pojawiają się szczególnie wtedy, gdy organizm nie jest przyzwyczajony do danego typu leku.

Jak rozpoznać pomylone leki?

Różnicę między lekami można zauważyć po ich wyglądzie. Ramipril 5 mg występuje w formie kapsułek żelatynowych, natomiast amlodipina ma postać białych, okrągłych tabletek. Jeśli zawartość opakowania nie odpowiada opisowi znajdującemu się na pudełku, należy natychmiast skontaktować się z farmaceutą.

Co powinni zrobić pacjenci?

Specjaliści zalecają przede wszystkim sprawdzenie numeru partii na opakowaniu leku. Jeśli jest to partia GR164099, należy upewnić się, czy blister zawiera właściwy preparat.

W przypadku wykrycia niezgodności lek należy oddać do apteki, która wyda odpowiedni zamiennik. Pacjenci, którzy przyjęli niewłaściwy lek i odczuwają niepokojące objawy, powinni skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.