Nowe przepisy dla kierowców w UK na 2026 rok

W 2026 roku wejdą w życie nowe przepisy dla kierowców w Wielkiej Brytanii. Część z nich będzie dotyczyła właścicieli pojazdów elektrycznych, część natomiast będzie związana z surowszymi normami emisji spalin. Lepiej nie dać się zaskoczyć.

Sytuacja na drogach w Wielkiej Brytanii ulegnie znaczącym zmianom w 2026 roku. Rząd nadal będzie wzmacniał bezpieczeństwo ruchu drogowego, regulował nowe technologie i ograniczał emisję dwutlenku węgla. Niezależnie od tego, czy dojeżdżasz do pracy codziennie, jesteś kierowcą zawodowym, czy okazjonalnym, zrozumienie nadchodzących zmian jest niezbędne, aby zachować zgodność z przepisami i uniknąć kar.

Od 2026 roku wchodzą w życie nowe przepisy dla kierowców

Tysiące kierowców w Wielkiej Brytanii będzie musiało zapoznać się z nowymi przepisami drogowymi wchodzącymi w życie w przyszłym roku. Rząd Partii Pracy obecnie intensywnie pracuje nad nową Strategią Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Natomiast Agencja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (DVSA) poszukuje sposobów na usprawnienie procesu egzaminów na prawo jazdy. W roku 2026 wchodzi w życie szereg zmian, o których powinni wiedzieć kierowcy.

Surowsze przepisy dotyczące korzystania z telefonów komórkowych

W Wielkiej Brytanii już obowiązują jedne z najsurowszych przepisów dotyczących telefonów komórkowych w Europie. Jednak w 2026 roku regulacje te zostaną jeszcze bardziej zaostrzone. Definicja „korzystania z urządzeń przenośnych” rozszerza się o:

Aplikacje do przeglądania

Przewijanie playlist

Korzystanie z aparatu

Odbieranie lub odrzucanie połączeń, gdy telefon nie jest zamontowany.

Kierowcy będą musieli w większym stopniu polegać na systemach głośnomówiących, poleceniach głosowych i uchwytach na desce rozdzielczej, aby zachować zgodność z przepisami.

Obowiązujące kary (sześć punktów karnych i grzywna) pozostają w mocy, a potencjalne podwyżki w 2026 roku będą rozpatrywane w zależności od wyników egzekwowania przepisów.

Zaktualizowane kryteria badań technicznych (MOT)

Rząd rozważa także aktualizację przepisów dotyczących badań technicznych (MOT) na rok 2026. Chce w ten sposób uwzględnić nowoczesne technologie motoryzacyjne. Proponowane zmiany obejmują:

Bardziej rygorystyczne kontrole stanu akumulatora pojazdów elektrycznych (EV)

Zaawansowane testy emisji spalin dla starszych modeli z silnikiem Diesla

Kontrole zaawansowanych funkcji wspomagania kierowcy

Zaostrzone przepisy dotyczące wieku i stanu opon w samochodach dostawczych i pojazdach użytkowych.

Wzrost dopłaty do samochodów elektrycznych

Od kwietnia 2017 roku każdy, kto kupi samochód o wartości powyżej 40 000 funtów, podlega dopłacie od drogich samochodów (Expensive Car Supplement, ECS). Znanej również jako „podatek od samochodów luksusowych”. ECS jest naliczany dodatkowo do standardowej akcyzy samochodowej, którą objęte są wszystkie samochody.

Jednak od 1 kwietnia 2026 roku zmieni się to dla wszystkich samochodów bezemisyjnych, a próg wzrośnie z 40 000 do 50 000 funtów. Jest to zmiana dla wszystkich osób rozważających zakup samochodu elektrycznego, ponieważ podatek ECS obejmie około 51 proc. wszystkich nowych samochodów elektrycznych, w porównaniu z obecnymi 37 proc.

Szersze wdrożenie inteligentnego asystenta prędkości (ISA)

Technologia inteligentnego asystenta prędkości, już obowiązkowa dla nowych samochodów w UE. Ma być szerzej wdrożona w Wielkiej Brytanii. Ministerstwo Transportu wyraziło zainteresowanie dostosowaniem się do międzynarodowych norm bezpieczeństwa. Chociaż pełne wdrożenie nie zostało jeszcze potwierdzone.

Może to dotyczyć:

Ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości we wszystkich nowych pojazdach

Funkcji automatycznego ograniczania prędkości w niektórych modelach

Czytelniejsze alerty na desce rozdzielczej w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości.

ISA ma na celu zmniejszenie liczby wypadków spowodowanych przekroczeniem prędkości, zwłaszcza w obszarach miejskich.

Rozszerzenie stref czystego powietrza i niskiej emisji

Kilka miast w Wielkiej Brytanii planuje zaostrzyć ograniczenia lub rozszerzyć strefy czystego powietrza (CAZ) i strefy ultraniskiej emisji (ULEZ) w 2026 roku. Każde miasto ustala własne kryteria, ale kierowcy muszą się liczyć z:

Nowymi strefami wprowadzonymi w mniejszych miastach

Wyższymi dziennymi opłatami dla pojazdów niespełniających wymogów

Szerszymi obszarami egzekwowania przepisów w istniejących strefach.

Zaostrzenie kar za niebezpieczną i nieostrożną jazdę

Rząd nadal prowadzi przegląd systemów kar, aby lepiej reagować na zachowania wysokiego ryzyka. Potencjalne aktualizacje na 2026 rok obejmują:

Wyższe grzywny za nieostrożne wyprzedzanie

Surowsze kary za jazdę pod wpływem narkotyków

Rozszerzone egzekwowanie przepisów dotyczących jazdy bez ubezpieczenia lub prawa jazdy.

Te środki wspierają długoterminowe cele w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i mają na celu zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych.

Zaostrzenie przepisów i testowanie funkcji autonomicznych

W związku z szybkim postępem technologii autonomicznej jazdy, Wielka Brytania planuje wdrożyć w 2026 roku bardziej rygorystyczne procedury zatwierdzania i bardziej przejrzyste zasady użytkowania. Przewidywane aktualizacje obejmują:

Nowe standardy bezpieczeństwa dla systemów automatycznego utrzymywania pasa ruchu

Jaśniejsze przepisy dotyczące uwagi i interwencji kierowcy

Wymogi dla producentów samochodów dotyczące raportowania danych dotyczących bezpieczeństwa

Warunki, w których funkcje autonomicznej jazdy mogą legalnie działać

Te zmiany pomogą utrzymać bezpieczeństwo publiczne w miarę upowszechniania się pojazdów autonomicznych.

Kursanci będą mieli większą kontrolę nad rezerwacjami egzaminów na prawo jazdy

Rząd ogłosił nowe środki mające na celu usprawnienie procesu uzyskiwania prawa jazdy przez kursantów od wiosny 2026 roku.

Nowe przepisy uniemożliwią firmom zewnętrznym i botom internetowym kupowanie i odsprzedawanie miejsc na egzaminy. Instruktorzy jazdy będą również mieli zakaz rezerwacji egzaminów na prawo jazdy dla swoich kursantów.

Pomoże to skrócić listę oczekujących na egzaminy na prawo jazdy i da kursantom większe uprawnienia do ochrony swoich danych osobowych.

Co powinni teraz zrobić kierowcy w UK?

Chociaż niektóre zmiany są wciąż w fazie konsultacji, kierowcy mogą się do nich przygotować w następujący sposób:

Upewnić się, że ich pojazd posiada legalny uchwyt na telefon

Aktualizować oprogramowanie i systemy samochodowe

Być na bieżąco dzięki aktualizacjom GOV.UK

Sprawdzić wcześniej przeglądy techniczne i harmonogramy przeglądów

Zapoznać się z lokalnymi przepisami CAZ/ULEZ przed podróżą.

Przygotowania już teraz pomogą uniknąć mandatów i zapewnią płynne przejście na przepisy z 2026 roku.