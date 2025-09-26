Obowiązkowa “oszczędna toaleta” i prysznic w każdym domu w UK! Projekt ustawy w parlamencie
Obowiązkowa “oszczędna toaleta” i prysznic w każdym domu w UK! Projekt ustawy w parlamencie, fot. shutterstock.com
UKStyl życia
3 min.czytania

Obowiązkowa “oszczędna toaleta” i prysznic w każdym domu w UK! Projekt ustawy w parlamencie

Joanna Baran
Joanna Baran

W brytyjskim parlamencie trwają prace nad projektem ustawy, który może wprowadzić duże zmiany w każdym nowo budowanym domu w Anglii. Jeśli propozycje rządu Partii Pracy wejdą w życie, oszczędna toaleta, zużywająca mniej wody i prysznic o mniejszym zużyciu staną się obowiązkowym standardem. Projekt właśnie jest omawiany w parlamencie. Jeśli wejdzie w życia, ruszy od 2026 roku.

Nowe przepisy mają nakładać obowiązek montażu pryszniców i toalet wyposażonych w technologie zmniejszające zużycie wody nawet o 20 litrów dziennie na osobę. W praktyce oznacza to montaż tzw. low-flow shower heads (słuchawek prysznicowych o ograniczonym przepływie wody) oraz dual flush toilets. Dwufunkcyjnych toalet z możliwością wyboru ilości wody do spłukiwania.

- Advertisement -

Co ważne, eksperci zapewniają, że rozwiązania te nie obniżą komfortu życia. Strumień wody w prysznicu nadal będzie wystarczający do codziennego użytku. Natomiast korzystanie z toalety pozostanie bez zmian. Różnica polega jedynie na mądrzejszym wykorzystaniu zasobów.

Czy kąpiel w wannie będzie jeszcze możliwa?

Projekt ustawy nie zakłada zakazu kąpieli w wannie. Jednak rząd chce, by domy były wyposażone w oszczędne prysznice i toalety, ponieważ to właśnie one odpowiadają za największą część zużycia wody w gospodarstwach domowych. W dłuższej perspektywie może to oznaczać, że w nowych domach prysznice staną się standardem. Natomiast wanny pojawią się rzadziej. Głównie jako opcja dodatkowa.

Dlaczego wprowadzane są zmiany?

W Wielkiej Brytanii narasta problem deficytu wody. Nie tylko ze względu na zmiany klimatyczne, ale także rosnącą liczbę mieszkańców i zwiększone zapotrzebowanie w gospodarce. Eksperci ostrzegają, że bez działań prewencyjnych kraj może stanąć w obliczu poważnego kryzysu zasobów wodnych.

Obowiązkowa “oszczędna toaleta” i prysznic w każdym domu w UK! Projekt ustawy w parlamencie
Obowiązkowa “oszczędna toaleta” i prysznic w każdym domu w UK! Czy wszystkich w UK czeka remont? . fot. shutterstock.com

Według wyliczeń rządu i organizacji ekologicznych, oszczędna toaleta i prysznic mogą przynieść oszczędności rzędu 100–126 funtów rocznie dla przeciętnego gospodarstwa. Natomiast w skali kraju zmniejszyć zużycie wody o miliardy litrów. Dlatego w szerszej perspektywie jest to bardzo ważna kwestia.

Od kiedy oszczędna toaleta i prysznic będą obowiązkowe?

Na razie ustawa znajduje się w fazie projektowej i konsultacyjnej. Jeśli proces legislacyjny przebiegnie zgodnie z planem, nowe przepisy mogą wejść w życie w latach 2026–2027. Ostateczny termin zostanie podany po zakończeniu prac parlamentarnych.

Rząd przewiduje, że do roku 2050 średnie zużycie wody na osobę spadnie z obecnych 137 litrów do 110 litrów dziennie. Głównie dzięki takim zmianom.

Czy zmiana ma sens i jest dobra?

Zdaniem ekspertów, oszczędna toaleta i prysznic to rozwiązania, które pozwolą uniknąć kryzysów wodnych bez obniżania jakości życia. Psychologowie zachowań wskazują, że takie „niewidzialne” zmiany – które nie wymagają świadomego wysiłku od mieszkańców – są najbardziej skuteczne.

Również branża budowlana ocenia projekt pozytywnie. Wskazuje, że dzięki większej efektywności wodnej łatwiej będzie uzyskiwać pozwolenia na nowe inwestycje w rejonach dotkniętych niedoborem wody.

Oszczędna toaleta – krok w stronę zielonej przyszłości

Choć ustawa dotyczy na razie nowych domów, coraz głośniej mówi się o potrzebie modernizacji także istniejących budynków. Wdrożenie takich rozwiązań w całym kraju mogłoby realnie odciążyć systemy wodociągowe. Ma również pomóc w ochronie środowiska i jednocześnie przynieść oszczędności gospodarstwom domowym.

Obowiązkowa oszczędna toaleta i prysznic w nowych domach w UK to projekt, który ma wejść w życie w najbliższych latach. Zmiany nie tylko ograniczą marnowanie wody, ale też pozwolą mieszkańcom zaoszczędzić pieniądze – a przy tym nie odbiorą im komfortu życia.

 

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Główna stopa procentowa pozostaje na dotychczasowym poziomie

Bank Anglii zakończył wrześniowe posiedzenie decyzją o utrzymaniu głównej stopy procentowej na poziomie 4 proc, czyli zgodnie z przewidywaniami ekonomistów ankietowanych przez agencję Bloomberg.
Kryzys w UK

Jaguar Land Rover przedłuża zamknięcie fabryk po ostatnim cyberataku

Jaguar Land Rover ogłosił przedłużenie zamknięcia swoich fabryk. Firma wciąż próbuje odbudować się po cyberataku sprzed kilku tygodni, co rodzi nowe obawy dotyczące funkcjonowania łańcuchów dostaw.
UK

Oddał torbę ubrań dla potrzebujących – dostał 400 funtów grzywny

Wielu Brytyjczyków chętnie wspiera sklepy charytatywne, oddając ubrania czy przedmioty codziennego użytku. To oczywiście zachowanie zasługujące na pochwałę, jednak pozostawienie ich przed zamkniętym lokalem lub przy przepełnionym pojemniku może skończyć się mandatem.
UK

Brytyjski program wizowy rośnie w siłę. Szansa dla utalentowanych!

Administracja USA w ostatnich latach wysyła jasne sygnały, że priorytetem ma być zatrudnianie obywateli amerykańskich. Firmy technologiczne i uczelnie zobligowano do stawiania rodaków na pierwszym miejscu, a opłaty za wizy H-1B dla zagranicznych ekspertów sięgają około 74 tys. funtów. W tej sytuacji Wielka Brytania chce wykorzystać okazję, aby przyciągnąć najbardziej utalentowanych naukowców i specjalistów.
Podróże i turystyka

Wdrożenie kontroli biometrycznych może zająć dziewięć miesięcy

Za dwa tygodnie na Wyspach wprowadzone zostaną kontrole biometryczne. Jednak wdrożenie nowego systemu może zająć jeszcze dziewięć miesięcy.
kasyno online

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet