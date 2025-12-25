Od 1 stycznia nie kupisz już tych aut – ważna zmiana przepisów rejestracji samochodów

Kierowcy w Irlandii Północnej od 1 stycznia 2026 roku staną przed nowymi ograniczeniami w zakupie nowych samochodów. Zmiany wynikają z post‑brexitowych regulacji wprowadzonych w ramach tzw. Windsor Framework. Te w praktyce oznaczają, że wiele modeli dostępnych obecnie w Anglii, Szkocji i Walii nie ma możliwości rejestracji w Irlandii Północnej. Od 1 stycznie nie kupisz już tych aut z powodu braku homologacji.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim pojazdów, które nie posiadają podwójnej homologacji. Samochody zatwierdzone jedynie według brytyjskich standardów (GB approval), które obowiązują w Wielkiej Brytanii, będą w Irlandii Północnej niedostępne. Od 1 stycznia nie zarejestrujesz ich, jeśli nie mają odpowiedniej homologacji. Dlatego, że ta pozostaje zgodna z przepisami UE dotyczącymi homologacji typu.

Od 1 stycznie nie kupisz już tych aut. Które samochody mogą zniknąć z rynku?

Zmiana dotknie przede wszystkim modele, które nie mają homologacji unijnej. Co ważne, wielu producentów samochodów skoncentrowało się na rynku Wielkiej Brytanii. Dlatego część samochodów można rejestrować tylko w systemie GB. To oznacza, że nawet popularne SUV-y czy miejskie auta marek takich jak Vauxhall, Renault, Peugeot, Citroën, Jaguar czy Land Rover mogą przestać być dostępne jako nowe w Irlandii Północnej. Na razie nie wiadomo, czy marki dostosują wybrane modele do wymogów unijnych.

- Advertisement -

Nie jest to formalny zakaz sprzedaży konkretnych marek, lecz efekt technicznego wymogu homologacji typu. Jeśli samochód nie jest dostosowany, prawo uniemożliwia jego rejestrację bez zgodności z normami UE.

Kogo dotkną ograniczenia?

Ograniczona będzie wyłącznie sprzedaż nowych samochodów w Irlandii Północnej. Klienci, którzy kupili auta przed 1 stycznia 2026 roku, nie są objęci zmianami. Samochody używane lub importowane z innych krajów UE, które mają już unijną rejestrację, posiadają homologację. Dlatego właściciele nadal mogą je rejestrować. W praktyce oznacza to, że osoby planujące zakup nowego auta w najbliższych miesiącach mogą mieć ograniczony wybór. Dlatego kupujący muszą liczyć się z wyższymi cenami.

Programy wsparcia, takie jak Motability Scheme, również podlegają zmianie. Jeśli wybrane pojazdy nie będą spełniały wymogów unijnych. Dealerzy ostrzegają, że nowe przepisy mogą poważnie ograniczyć wybór samochodów na rynku iw Irlandii Północnej. Wpłynie to zarówno na konsumentów, jak i lokalny handel motoryzacyjny.

Efekty zmian dla rynku i konsumentów

Regulacje nie są bezpośrednim zakazem dla samochodów spalinowych czy elektrycznych. W praktyce różnice w normach UE i Wielkiej Brytanii oraz koszty wprowadzenia podwójnej homologacji mogą sprawić, że część modeli nie zostanie oficjalnie zaoferowana jako nowe. Dlatego od początku 2026 roku nie kupisz już tych aut, które nie mają homologacji zgodnej z przepisami UE. Kierowcy w Irlandii Północnej muszą przygotować się na ograniczony wybór. Dlatego potencjalnie w części UK, będą wyższe ceny samochodów dostępnych po 1 stycznia.