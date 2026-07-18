Informacje o zarobkach będą umieszczane w ogłoszeniach o pracę

Zgodnie z nowymi przepisami, które mają wejść w życie w Wielkiej Brytanii – w ogłoszeniach o pracę będą umieszczane informacje o zarobkach.

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii będą musieli publikować informacje o zarobkach w ogłoszeniach o pracę, zgodnie z rządowymi planami. Kandydaci będą mogli uzyskać także szczegóły dotyczące innych warunków pracy.

Jawne informacje o zarobkach w ofertach pracy

Wielka Brytania dostosowuje się do przepisów unijnych. Propozycje rządowe nawiązują do planów UE dotyczących przejrzystości wynagrodzeń wdrażanych we Wspólnocie. W ten sposób duzi pracodawcy w Europie zatrudniający ponad 100 pracowników będą musieli ujawnić w ogłoszeniach o pracę oferowane zarobki.

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Brytyjski rząd chce, aby nowe przepisy obowiązywały w Anglii, Walii i Szkocji. Jednak dokładne warunki dotyczące ich wdrożenia pojawią się po konsultacjach z przedstawicielami branży. A te zakończą się w październiku.

Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej

Brytyjscy ministrowie twierdzą, że większa przejrzystość dotycząca wynagrodzeń w ofertach dotyczących zatrudnienia ułatwi ludziom poruszanie się po rynku pracy. I przede wszystkim może zapobiegać dyskryminacji płacowej.

Jednak nie ustalono jeszcze szczegółów dotyczących tego, jakie informacje o wynagrodzeniach będą udostępniane.

Pracodawcy, którzy nie publikują ogłoszeń o pracę na dane stanowisko, będą musieli przekazać kandydatom informacje o wynagrodzeniu na piśmie przed rozmową kwalifikacyjną. Powołując się na różne badania naukowe, Cabinet Office stwierdził:

– Kiedy wynagrodzenia są nieprzejrzyste, na decyzje płacowe mogą wpływać stereotypy – na przykład stereotypy dotyczące kobiet, mniejszości etnicznych lub osób niepełnosprawnych.

Sektor prywatny nie lubi ujawniać wynagrodzeń

Z badań przeprowadzonych przez CIPD wynika, że w Wielkiej Brytanii obserwuje się rosnącą tendencję wśród pracodawców do dobrowolnego ujawniania informacji dotyczących wynagrodzeń. Jednak praktyka ta jest znacznie bardziej rozpowszechniona w instytucjach publicznych i organizacjach charytatywnych niż w sektorze prywatnym.