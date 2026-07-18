Informacje o zarobkach będą jawne
Informacje o zarobkach będą jawne w ofertach pracy / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Informacje o zarobkach będą umieszczane w ogłoszeniach o pracę

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zgodnie z nowymi przepisami, które mają wejść w życie w Wielkiej Brytanii – w ogłoszeniach o pracę będą umieszczane informacje o zarobkach.

Pracodawcy w Wielkiej Brytanii będą musieli publikować informacje o zarobkach w ogłoszeniach o pracę, zgodnie z rządowymi planami. Kandydaci będą mogli uzyskać także szczegóły dotyczące innych warunków pracy.

Jawne informacje o zarobkach w ofertach pracy

Wielka Brytania dostosowuje się do przepisów unijnych. Propozycje rządowe nawiązują do planów UE dotyczących przejrzystości wynagrodzeń wdrażanych we Wspólnocie. W ten sposób duzi pracodawcy w Europie zatrudniający ponad 100 pracowników będą musieli ujawnić w ogłoszeniach o pracę oferowane zarobki.

- Advertisement -

Brytyjski rząd chce, aby nowe przepisy obowiązywały w Anglii, Walii i Szkocji. Jednak dokładne warunki dotyczące ich wdrożenia pojawią się po konsultacjach z przedstawicielami branży. A te zakończą się w październiku.

Wielka Brytania chce skończyć z dyskryminacją płacową
Wielka Brytania chce skończyć z dyskryminacją płacową / fot. Shutterstock

Przeciwdziałanie dyskryminacji płacowej

Brytyjscy ministrowie twierdzą, że większa przejrzystość dotycząca wynagrodzeń w ofertach dotyczących zatrudnienia ułatwi ludziom poruszanie się po rynku pracy. I przede wszystkim może zapobiegać dyskryminacji płacowej.

Jednak nie ustalono jeszcze szczegółów dotyczących tego, jakie informacje o wynagrodzeniach będą udostępniane.

Pracodawcy, którzy nie publikują ogłoszeń o pracę na dane stanowisko, będą musieli przekazać kandydatom informacje o wynagrodzeniu na piśmie przed rozmową kwalifikacyjną. Powołując się na różne badania naukowe, Cabinet Office stwierdził:

Kiedy wynagrodzenia są nieprzejrzyste, na decyzje płacowe mogą wpływać stereotypy – na przykład stereotypy dotyczące kobiet, mniejszości etnicznych lub osób niepełnosprawnych.

Sektor prywatny nie lubi ujawniać wynagrodzeń

Z badań przeprowadzonych przez CIPD wynika, że w Wielkiej Brytanii obserwuje się rosnącą tendencję wśród pracodawców do dobrowolnego ujawniania informacji dotyczących wynagrodzeń. Jednak praktyka ta jest znacznie bardziej rozpowszechniona w instytucjach publicznych i organizacjach charytatywnych niż w sektorze prywatnym.

Google Logo Dodaj "Polish Express" do preferowanych źródeł Google + Dodaj źródło

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

Wzrost Universal Credit w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego

Zaapelowano do rządu o wzrost Universal Credit dla 66-latków w związku z podwyższeniem wieku emerytalnego w Wielkiej Brytanii.
Crime

Tragedia w Irlandii Północnej. Nie żyje trzyosobowa polska rodzina

W Irlandii Północnej zginęła trzyosobowa polska rodzina. Policja prowadzi obecnie śledztwo w sprawie podwójnego morderstwa i samobójstwa.
UK

Dlaczego mycie samochodu w czasie upałów jest niebezpieczne?

Mycie samochodu w czasie upału wcale nie jest bezpieczne. Eksperci ostrzegają kierowców, aby powstrzymali się przed tym.
Exclusive

Jak po wyjeździe z UK nie stracić settled status?

Planując wyjazd z Wielkiej Brytanii cześć z nas obawia się utraty settled status. Zwłaszcza, jeśli myślimy o powrocie na Wyspy w przyszłości.
Exclusive

Polak złowił rekordowego suma europejskiego na rzece Trent

Polak, który od 14 lat mieszka w Londynie, ma za sobą nie lada osiągnięcie. Nasz rodak 27 czerwca o godzinie 1.43 w nocy na rzece Trent w pobliżu Newark złowił rekordowego suma.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie