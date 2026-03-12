Ostrzeżenia przed silnym wiatrem, śniegiem i problemami w podróży

Met Office wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem, którego prędkość może osiągnąć nawet 110 km/h. Nastąpi także spadek temperatur i wystąpią opady śniegu.

Po deszczowym początku roku, w marcu nastąpiła poprawa pogody i ocieplenie. Ostatni czwartek był jak dotąd najcieplejszym dniem w roku. W londyńskim Northolt zarejestrowano 19,2 stopnia Celsjusza. W ten sposób w niektórych częściach Wielkiej Brytanii było cieplej niż w Barcelonie, gdzie temperatura maksymalna wyniosła 16 stopni Celsjusza. Te przyjemne warunki pogodowe zmienią się jednak w najbliższych dniach.

Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Zgodnie z najnowszą prognozą Met Office, w czasie reszty tygodnia możemy spodziewać się zmiany pogody. Wydano już ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Obowiązują od godziny 5.00 rano w czwartek w niektórych częściach Szkocji, północnej Anglii, rejonie Midlands, Walii, Yorkshire do godziny 20.00.

W wyniku przemieszczania się frontu atmosferycznego na południowy-wschód przez Wielką Brytanię porywy wiatru osiągną prędkość 80 – 90 km/h w głębi lądu. Natomiast w niektórych rejonach przybrzeżnych i na wzniesieniach siła wiatru dojdzie nawet do 112 km/h. Porywy osłabną późnym wieczorem.

W Irlandii Północnej również spodziewany jest wiatr południowo-zachodni, którego prędkość w porywach może wynieść od 64 do 80 km/h w większości kraju. W wielu obszarach istnieje ryzyko krótkiego okresu z porywami wiatru do 80-95 km/h, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze.

Opady śniegu i powrót zimy

Synoptycy prognozują także od czwartku opady deszczu i śniegu. Natomiast w piątek temperatura znacznie spadnie. Ponadto porywisty wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura wyniesie od 1 do 5 stopni Celsjusza.

Główny meteorolog z Met Office, Jason Kelly powiedział:

– Znaczna zmiana kierunku wiatru na północno-zachodni przyniesie wyraźnie chłodniejszy dzień w całym kraju w piątek. Z możliwością wystąpienia mieszanki słonecznych okresów, ulewnych opadów deszczu, wichur nadbrzeżnych i śniegu na wyżynach. Istnieje również prawdopodobieństwo wystąpienia opadów na niższych wzgórzach.

Utrudnienia w podróżowaniu

Ze względu na silne porywy wiatru pojawią się także utrudnienia w podróżowaniu. Zarówno lądowym, morskim jak i lotniczym. Możliwe są opóźnienia lub odwołania rejsów promowych w Szkocji, dlatego pasażerom zaleca się sprawdzenie aktualnych informacji przed wyruszeniem w podróż. Wiatry mogą stwarzać także problemy dla pojazdów o wysokich burtach. Na północnych odcinkach autostrad M6, A68 i A1 mogą wystąpić jedne z najtrudniejszych warunków drogowych.