Wydano ostrzeżenie dla emerytów w związku z podatkiem dochodowym
Wydano ostrzeżenie dla emerytów w związku z podatkiem dochodowym / fot. Shutterstock
UKŻycie w UK
2 min.czytania

Ostrzeżenie dla emerytów. Więcej z nich zapłaci podatek dochodowy

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Od kwietnia wzrasta emerytura państwowa w Wielkiej Brytanii i będzie zaledwie 30 funtów niższa od kwoty wolnej od podatku. Z tego powodu też wydano ostrzeżenie dla emerytów, gdyż wielu z nich będzie musiało zapłacić podatek.

Z szacunków wynika, że o milion więcej emerytów zapłaci podatek dochodowy w ciągu najbliższych lat. Będzie to konsekwencją zamrożenia progów podatkowych, twierdzi Office for Budget Responsibility (OBR).

Więcej emerytów zapłaci podatek dochodowy

Z opublikowanej we wtorek prognozy Office for Budget Responsibility (OBR) na potrzeby wiosennego oświadczenia kanclerz Rachel Reeves, wynika, że do 2026-27 roku o 600 000 więcej emerytów niż wcześniej szacowano będzie płacić podatek dochodowy. Liczba ta ma wzrosnąć do 1 miliona do 2030-31 roku.

- Advertisement -

Mimo że emerytura państwowa podlega podatkowi dochodowemu, osoby, u których jest ona jedynym dochodem, zawsze unikały podatku. Wynika to z faktu, że State Pension obecnie w wysokości 230,25 funta tygodniowo, jest niższa niż roczna kwota wolna od podatku wynosząca 12 570 funtów. Jednak Rachel Reeves przedłużyła zamrożenie kwoty wolnej od podatku do 2031 roku. Skutkuje to zbliżaniem się do progu, po przekroczeniu którego zapłata podatku będzie konieczna.

Przed kwietniem wydano ostrzeżenie dla emerytów

W ubiegłym roku prawie 68 proc. emerytów zapłaciło podatek dochodowy. Z badań przeprowadzonych przez Royal London wynika, że czterech na dziesięciu dorosłych nie wie, że emerytura państwowa jest dochodem podlegającym opodatkowaniu. Dlatego wydano specjalne ostrzeżenie przed kwietniem, kiedy to wzrosną stawki State Pension. Będą one mniejsze od kwoty wolnej od podatku zaledwie o 30 funtów. Część emerytów, mając dodatkowe dochody, prywatną emeryturę bądź oszczędności, może przekroczyć próg kwoty wolnej od podatku.

Wielu emerytów po podwyżce State Pension może zapłacić podatek, jeśli mają nawet niewielkie dodatkowe dochody
Wielu emerytów po podwyżce State Pension może zapłacić podatek, jeśli mają nawet niewielkie dodatkowe dochody / fot. Shutterstock

Fakt, że około 4 na 10 dorosłych nie wie, że emerytura państwowa podlega opodatkowaniu, nie jest zaskakujący. Wynika to z faktu, że wypłaca się ją bez potrącania podatku. Niektórzy emeryci, którzy zgromadzili wyższą emeryturę państwową w ramach starego systemu, dzięki państwowemu programowi emerytalnemu zależnemu od zarobków (SERPS), będą już płacić podatki – wyjaśniła Sarah Pennells, specjalistka ds. finansów w Royal London.

Opodatkowanie emerytury

Emerytura podlega opodatkowaniu jako dochód, ale wypłacana jest brutto co cztery tygodnie. W przypadku, gdy dla kogoś State Pension jest jedynym dochodem, mieści się ona w kwocie wolnej od podatku i jest z niego zwolniona. Natomiast gdy pojawiają się inne dochody – prywatne emerytury lub zarobki – należy zapłacić podatek.

W ubiegłym roku średni zapłacony podatek wśród emerytów wyniósł ponad 4500 funtów. Natomiast 27 proc. zapłaciło ponad 5000 funtów podatku.

Biuro OBR poinformowało również, że rząd zobowiązał się do zwolnienia z podatku dochodowego osoby, których jedynym dochodem jest emerytura państwowa. Jednak nie przedstawił jeszcze szczegółów w tej sprawie.

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Praca i finanse

3 listy od HMRC, których absolutnie nie wolno zignorować

Żadnej korespondencji z urzędu skarbowego nie wolno lekceważyć, ale trzy typy pism są w tej układance szczególnie ważne.
Styl życia

Wielka Warszawska – wielkie pieniądze, wielkie ambicje, wielki wyścig

Wielka Warszawska” wchodzi do kin w UK od 27 lutego. Sensacyjne kino o wyścigach na Służewcu, mafii i Polsce 1991 roku.
UK

7 milionów funtów na walkę ze szczurami. Dlaczego Glasgow wciąż przegrywa z gryzoniami?

Miało być czysto, bezpiecznie i skutecznie. Tymczasem mimo przeznaczenia...
Styl życia

Kasia Kowalska, Lady Pank i Kortez w Wielkiej Brytanii

W UK wystąpią polskie gwiazdy najwyższego formatu - Kasia Kowalska, Lady Pank, Kortez oraz Kabaret Młodych Panów. Sprawdź daty i miasta.
UK

Jak wyglądała imigracja w 2025 roku? Co mówi najnowszy raport Home Office

Opublikowane przez Home Office statystyki imigracyjne za 2025 rok...

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie