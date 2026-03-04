Ostrzeżenie dla emerytów. Więcej z nich zapłaci podatek dochodowy

Od kwietnia wzrasta emerytura państwowa w Wielkiej Brytanii i będzie zaledwie 30 funtów niższa od kwoty wolnej od podatku. Z tego powodu też wydano ostrzeżenie dla emerytów, gdyż wielu z nich będzie musiało zapłacić podatek.

Z szacunków wynika, że o milion więcej emerytów zapłaci podatek dochodowy w ciągu najbliższych lat. Będzie to konsekwencją zamrożenia progów podatkowych, twierdzi Office for Budget Responsibility (OBR).

Więcej emerytów zapłaci podatek dochodowy

Z opublikowanej we wtorek prognozy Office for Budget Responsibility (OBR) na potrzeby wiosennego oświadczenia kanclerz Rachel Reeves, wynika, że do 2026-27 roku o 600 000 więcej emerytów niż wcześniej szacowano będzie płacić podatek dochodowy. Liczba ta ma wzrosnąć do 1 miliona do 2030-31 roku.

Mimo że emerytura państwowa podlega podatkowi dochodowemu, osoby, u których jest ona jedynym dochodem, zawsze unikały podatku. Wynika to z faktu, że State Pension obecnie w wysokości 230,25 funta tygodniowo, jest niższa niż roczna kwota wolna od podatku wynosząca 12 570 funtów. Jednak Rachel Reeves przedłużyła zamrożenie kwoty wolnej od podatku do 2031 roku. Skutkuje to zbliżaniem się do progu, po przekroczeniu którego zapłata podatku będzie konieczna.

Przed kwietniem wydano ostrzeżenie dla emerytów

W ubiegłym roku prawie 68 proc. emerytów zapłaciło podatek dochodowy. Z badań przeprowadzonych przez Royal London wynika, że czterech na dziesięciu dorosłych nie wie, że emerytura państwowa jest dochodem podlegającym opodatkowaniu. Dlatego wydano specjalne ostrzeżenie przed kwietniem, kiedy to wzrosną stawki State Pension. Będą one mniejsze od kwoty wolnej od podatku zaledwie o 30 funtów. Część emerytów, mając dodatkowe dochody, prywatną emeryturę bądź oszczędności, może przekroczyć próg kwoty wolnej od podatku.

– Fakt, że około 4 na 10 dorosłych nie wie, że emerytura państwowa podlega opodatkowaniu, nie jest zaskakujący. Wynika to z faktu, że wypłaca się ją bez potrącania podatku. Niektórzy emeryci, którzy zgromadzili wyższą emeryturę państwową w ramach starego systemu, dzięki państwowemu programowi emerytalnemu zależnemu od zarobków (SERPS), będą już płacić podatki – wyjaśniła Sarah Pennells, specjalistka ds. finansów w Royal London.

Opodatkowanie emerytury

Emerytura podlega opodatkowaniu jako dochód, ale wypłacana jest brutto co cztery tygodnie. W przypadku, gdy dla kogoś State Pension jest jedynym dochodem, mieści się ona w kwocie wolnej od podatku i jest z niego zwolniona. Natomiast gdy pojawiają się inne dochody – prywatne emerytury lub zarobki – należy zapłacić podatek.

W ubiegłym roku średni zapłacony podatek wśród emerytów wyniósł ponad 4500 funtów. Natomiast 27 proc. zapłaciło ponad 5000 funtów podatku.

Biuro OBR poinformowało również, że rząd zobowiązał się do zwolnienia z podatku dochodowego osoby, których jedynym dochodem jest emerytura państwowa. Jednak nie przedstawił jeszcze szczegółów w tej sprawie.