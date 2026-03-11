Petycja w sprawie darmowej telewizji dla emerytów. Czy szansę mają na nią również Polscy seniorzy w UK?

W Wielkiej Brytanii powraca dyskusja o kosztach licencji telewizyjnej BBC. W internecie pojawiła się nowa petycja wzywająca do wprowadzenia darmowej licencji telewizyjnej dla wszystkich emerytów pobierających państwową emeryturę. Petycja w sprawie darmowej telewizji dla emerytów po raz kolejny wzbudziła dyskusję o tym, komu taki przywilej się należy.

Jej autorzy argumentują, że dla wielu starszych osób telewizja jest jednym z głównych źródeł informacji i rozrywki. Natomiast rosnące koszty życia sprawiają, że nawet roczna opłata może stanowić poważne obciążenie budżetu domowego. Nie każdy emeryt, który nie pobiera Pension Credit jest bogaczem. Przeciwnie – zazwyczaj koszty lekarstw, leczenia, rachunki pożerają znaczną część emerytury.

Obecnie w Wielkiej Brytanii obowiązuje roczna opłata za licencję telewizyjną. Ta pozwala oglądać programy nadawane na żywo oraz korzystać z platformy BBC iPlayer. W 2026 roku wynosi ona około 174,50 funta rocznie. Natomiast w najbliższym czasie ma wzrosnąć do około 180 funtów.

Kto obecnie może mieć darmową licencję telewizyjną

Darmowa licencja telewizyjna w Wielkiej Brytanii nie przysługuje wszystkim emerytom. Obecnie mogą z niej korzystać jedynie osoby powyżej 75. roku życia, które otrzymują świadczenie Pension Credit. Czyli wsparcie dla seniorów o niskich dochodach.

Oznacza to, że wielu emerytów – nawet tych w podeszłym wieku – musi nadal opłacać licencję telewizyjną, jeśli ich dochód przekracza próg uprawniający do Pension Credit. System ten od kilku lat budzi sporo kontrowersji. Głównie dlatego, że wcześniej darmowa telewizja była dostępna dla wszystkich osób powyżej 75. roku życia.

Nowa petycja w sprawie zmian

Autorzy nowej petycji chcą zmienić obecne zasady. Ich zdaniem darmowa licencja telewizyjna powinna przysługiwać wszystkim osobom pobierającym państwową emeryturę, niezależnie od tego, czy otrzymują dodatkowe świadczenia socjalne.

W petycji podkreślono, że wielu seniorów żyje samotnie. Natomiast telewizja często jest dla nich ważnym elementem codzienności. Według inicjatorów akcji obowiązek opłacania licencji jest dla części starszych osób trudny do udźwignięcia, szczególnie przy rosnących rachunkach za energię i żywność.

Aby rząd musiał oficjalnie odpowiedzieć na petycję, musi ona zebrać co najmniej 10 tysięcy podpisów. Z kolei osiągnięcie 100 tysięcy podpisów może doprowadzić do debaty w brytyjskim parlamencie.

Czy z darmowej telewizji mogą skorzystać polscy seniorzy w UK?

Dla wielu Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii ważne jest pytanie, czy ewentualne zmiany objęłyby również ich. W praktyce brytyjskie przepisy dotyczące świadczeń nie są uzależnione od narodowości, lecz od statusu pobytu oraz prawa do świadczeń.

Oznacza to, że jeśli polski senior mieszka legalnie w Wielkiej Brytanii i pobiera brytyjską państwową emeryturę lub kwalifikuje się do Pension Credit, może korzystać z tych samych ulg co brytyjscy emeryci. Dotyczy to również darmowej licencji telewizyjnej dla osób powyżej 75. roku życia otrzymujących Pension Credit.

Gdyby rząd zdecydował się w przyszłości rozszerzyć program darmowej telewizji na wszystkich emerytów, z takiej ulgi mogliby skorzystać także polscy seniorzy mieszkający w Wielkiej Brytanii. Oczywiście jeśli spełnialiby te same kryteria co pozostali mieszkańcy kraju.

Przyszłość opłaty za licencję BBC

Debata o przyszłości licencji telewizyjnej trwa w Wielkiej Brytanii od kilku lat. BBC podkreśla, że opłata ta pozostaje głównym źródłem finansowania nadawcy publicznego. Jednak jednocześnie coraz mniej gospodarstw domowych ją opłaca.

Zmieniają się również nawyki widzów. Coraz więcej osób ogląda treści na żądanie. Korzysta zatem z platform streamingowych i rezygnuje z tradycyjnej telewizji. Właśnie dlatego rząd i BBC analizują różne scenariusze zmian w systemie finansowania.

Na razie jednak darmowa telewizja dla wszystkich emerytów pozostaje jedynie propozycją zgłoszoną w petycji. Jej przyszłość zależy od tego, czy pomysł zdobędzie szerokie poparcie społeczne i polityczne.