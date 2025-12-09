Pieniądze zostają w DWP, bo świadczeniobiorcy nie wiedzą, że mogą pozyskać dodatkowe środki
Pieniądze zostają w DWP, bo świadczeniobiorcy nie wiedzą, że mogą pozyskać dodatkowe środki fot. shutterstock.com
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Pieniądze zostają w DWP, bo świadczeniobiorcy nie wiedzą, że mogą pozyskać dodatkowe środki

Joanna Baran
Joanna Baran

Tysiące osób w Wielkiej Brytanii pozostawiają w DWP znaczące kwoty pieniędzy. I to dlatego, że nie zdają sobie sprawy z tego, że mają prawo do dodatkowych świadczeń. Według organizacji Policy in Practice, aż 2,4 miliarda funtów nie zostało wypłaconych, mimo że wielu beneficjentów kwalifikuje się do pozyskania zasiłków. Świadczeniobiorcy nie wiedzą, że mogą pozyskać dodatkowe środki z DWP. 

Wysokość dodatkowych płatności wynosi £83,30 na osobę. Natomiast w przypadku niektórych osób mogą być one łączone. To oznacza, że beneficjenci mogą zyskać setki funtów dodatkowo w skali roku.

Jakie świadczenia obejmują dodatkowe środki z DWP?

Dodatkowe środki z DWP dotyczą dziewięciu głównych rodzajów świadczeń, w tym:

- Advertisement -
  • Universal Credit,
  • Income Support, Jobseeker’s Allowance,
  • Employment and Support Allowance,
  • State Pension,
  • Personal Independence Payment (PIP),
  • Carer’s Allowance,
  • Disability Living Allowance (DLA)
  • Attendance Allowance.

Dlaczego świadczeniobiorcy nie wnioskują o dodatkowe środki z DWP?

Najczęstszym powodem jest brak wiedzy. Wielu świadczeniobiorców nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Czasami nie wieszą, jak złożyć odpowiedni wniosek. Część osób obawia się formalności i skomplikowanych procedur. Natomiast inni błędnie zakładają, że nie kwalifikują się do pomocy.

Pieniądze zostają w DWP, bo świadczeniobiorcy nie wiedzą, że mogą pozyskać dodatkowe środki
Pieniądze zostają w DWP, bo świadczeniobiorcy nie wiedzą, że mogą pozyskać dodatkowe środki / fot. Shutterstock

Helen Davies, ekspertka z Policy in Practice, podkreśla:

„To nie jest kwestia lenistwa czy zaniedbania. Wielu ludzi po prostu nie zna swoich praw i możliwości, jakie daje system świadczeń. Informacja jest kluczem – DWP i organizacje społeczne muszą bardziej aktywnie edukować beneficjentów.”

Kto może skorzystać z dodatkowych środków z DWP?

Największą grupę stanowią osoby pobierające Carer’s Allowance – świadczenie dla opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto dodatkowe środki przysługują seniorom pobierającym State Pension, osobom z niepełnosprawnościami oraz beneficjentom Universal Credit, Jobseeker’s Allowance czy Employment and Support Allowance. W sumie mówimy o setkach tysięcy ludzi w całym kraju, którzy mogą uzyskać wsparcie finansowe, o którym często nie wiedzą.

Ile można zyskać dzięki dodatkowym środkom z DWP?

Podstawowa kwota wynosi £83,30, ale w zależności od sytuacji i rodzaju świadczenia można ją łączyć z innymi płatnościami. Wówczas można osiągnąć w skali roku nawet kilkaset funtów dodatkowego wsparcia. Dla osób o niskich dochodach każda dodatkowa suma ma realny wpływ na codzienne życie. Głównie dlatego, że oznacza pokrycie rachunków, zakup leków czy podstawowych artykułów spożywczych.

Dodatkowe środki w DWP – jak skorzystać?

Aby otrzymać dodatkowe środki, należy złożyć wniosek do DWP o odpowiednie świadczenie, np. Carer’s Allowance, jeśli opiekujesz się osobą potrzebującą pomocy. Wiele placówek i organizacji charytatywnych oferuje bezpłatne wsparcie przy wypełnianiu wniosków. Można zdobyć również informacje, jakie świadczenia przysługują w danej sytuacji.

Eksperci podkreślają, że edukacja w zakresie praw do świadczeń oraz aktywna promocja informacji mogą zmniejszyć lukę w wykorzystaniu dodatkowych środków z DWP i zapewnić realne wsparcie tym, którzy go potrzebują najbardziej.

 

Nasza misja

Polish Express to rzetelne źródło informacji dla Polaków za granicą. Publikujemy wyłącznie sprawdzone wiadomości. Dowiedz się, jakie są nasze zasady redakcyjne!

Czytaj więcej

Teksty tygodnia

Londyn

Najlepsze szkoły w Londynie – ranking 2026

Ranking szkół to nie tylko zestawienie najlepszych placówek. Jest również wskazówką dla rodziców, gdzie warto inwestować w edukację dzieci.
Kryzys w UK

Dramatyczna liczba zakażeń grypą! Szpitale pękają w szwach, a lekarze strajkują

Liczba pacjentów wymagających hospitalizacji rośnie z tygodnia na tydzień, co stawia NHS w niezwykle trudnej sytuacji. Eksperci alarmują, że połączenie rekordowej liczby zachorowań i zbliżającego się strajku lekarzy to mieszanka wyjątkowo niebezpieczna
UK

Przed świętami HMRC zwiększa nadzór nad sprzedażą online

Prywatna sprzedaż przedmiotów przez internet nie umknie brytyjskiemu fiskusowi. Sprawdź, co musisz wziąć pod uwagę, wystawiając rzeczy na platformach Ebay czy Vinted.
UK

Aż 4,7 mln zeskanowanych twarzy w rok. Służby rejestrują nawet dzieci

System rozpoznawania twarzy w założeniu miał być narzędziem usprawniającym...
UK

Ofiary gwałtu wreszcie bezpieczne w sądzie? UK wprowadza historyczną reformę

Zakaz wykorzystywania informacji o przeszłej historii seksualnej lub doświadczeniach przemocy ofiary jako dowodu „złej charakterystyki” to jedna z najważniejszych zmian w prawie.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

ZETHA LIMITED

Registration Number: 797595

Address:
Venture Hub, 136 Capel Street,
Dublin, D01 T2C9, Ireland

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet