Pieniądze zostają w DWP, bo świadczeniobiorcy nie wiedzą, że mogą pozyskać dodatkowe środki

Tysiące osób w Wielkiej Brytanii pozostawiają w DWP znaczące kwoty pieniędzy. I to dlatego, że nie zdają sobie sprawy z tego, że mają prawo do dodatkowych świadczeń. Według organizacji Policy in Practice, aż 2,4 miliarda funtów nie zostało wypłaconych, mimo że wielu beneficjentów kwalifikuje się do pozyskania zasiłków. Świadczeniobiorcy nie wiedzą, że mogą pozyskać dodatkowe środki z DWP.

Wysokość dodatkowych płatności wynosi £83,30 na osobę. Natomiast w przypadku niektórych osób mogą być one łączone. To oznacza, że beneficjenci mogą zyskać setki funtów dodatkowo w skali roku.

Jakie świadczenia obejmują dodatkowe środki z DWP?

Dodatkowe środki z DWP dotyczą dziewięciu głównych rodzajów świadczeń, w tym:

Universal Credit,

Income Support, Jobseeker’s Allowance,

Employment and Support Allowance,

State Pension,

Personal Independence Payment (PIP),

Carer’s Allowance,

Disability Living Allowance (DLA)

Attendance Allowance.

Dlaczego świadczeniobiorcy nie wnioskują o dodatkowe środki z DWP?

Najczęstszym powodem jest brak wiedzy. Wielu świadczeniobiorców nie zdaje sobie sprawy, że mogą ubiegać się o dodatkowe świadczenie. Czasami nie wieszą, jak złożyć odpowiedni wniosek. Część osób obawia się formalności i skomplikowanych procedur. Natomiast inni błędnie zakładają, że nie kwalifikują się do pomocy.

Helen Davies, ekspertka z Policy in Practice, podkreśla:

„To nie jest kwestia lenistwa czy zaniedbania. Wielu ludzi po prostu nie zna swoich praw i możliwości, jakie daje system świadczeń. Informacja jest kluczem – DWP i organizacje społeczne muszą bardziej aktywnie edukować beneficjentów.”

Kto może skorzystać z dodatkowych środków z DWP?

Największą grupę stanowią osoby pobierające Carer’s Allowance – świadczenie dla opiekunów osób chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto dodatkowe środki przysługują seniorom pobierającym State Pension, osobom z niepełnosprawnościami oraz beneficjentom Universal Credit, Jobseeker’s Allowance czy Employment and Support Allowance. W sumie mówimy o setkach tysięcy ludzi w całym kraju, którzy mogą uzyskać wsparcie finansowe, o którym często nie wiedzą.

Ile można zyskać dzięki dodatkowym środkom z DWP?

Podstawowa kwota wynosi £83,30, ale w zależności od sytuacji i rodzaju świadczenia można ją łączyć z innymi płatnościami. Wówczas można osiągnąć w skali roku nawet kilkaset funtów dodatkowego wsparcia. Dla osób o niskich dochodach każda dodatkowa suma ma realny wpływ na codzienne życie. Głównie dlatego, że oznacza pokrycie rachunków, zakup leków czy podstawowych artykułów spożywczych.

Dodatkowe środki w DWP – jak skorzystać?

Aby otrzymać dodatkowe środki, należy złożyć wniosek do DWP o odpowiednie świadczenie, np. Carer’s Allowance, jeśli opiekujesz się osobą potrzebującą pomocy. Wiele placówek i organizacji charytatywnych oferuje bezpłatne wsparcie przy wypełnianiu wniosków. Można zdobyć również informacje, jakie świadczenia przysługują w danej sytuacji.

Eksperci podkreślają, że edukacja w zakresie praw do świadczeń oraz aktywna promocja informacji mogą zmniejszyć lukę w wykorzystaniu dodatkowych środków z DWP i zapewnić realne wsparcie tym, którzy go potrzebują najbardziej.