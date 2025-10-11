Ambitny plan rządu okazał się nieskuteczny
Ambitny plan rządu okazał się nieskuteczny / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Brytyjski rząd wydał miliardy na wsparcie osób niepełnosprawnych. Efekty rozczarowują

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Zgodnie z planem rządu wzrost pomocy w znalezieniu pracy dla osób niepełnosprawnych i chorych odciążyłby system socjalny. Niestety pracownicy Job Centre mają kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia dla wspomnianej grupy świadczeniobiorców.

Rząd postanowił zreformować wadliwy system socjalny przez skierowanie wielu świadczeniobiorców z powrotem na rynek pracy. Przeznaczył miliard funtów rocznie, aby pomóc osobom chorym lub niepełnosprawnym w znalezieniu zatrudnienia. Niestety plan okazał się – jak do tej pory – mało efektywny.

- Advertisement -

Znalezienie zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych okazało się kłopotliwe

Pracownicy brytyjskich Job Centre mówią, że mają kłopot ze znalezieniem zatrudnienia dla osób chorych i niepełnosprawnych. Twierdzą, że niewielu jest pracodawców, którzy mogliby dostosować się do potrzeb tych ludzi.

Okazuje się, że najtrudniej jest znaleźć pracę osobom z przewlekłymi schorzeniami. Gdyż mogą wymagać od pracodawcy pewnej elastyczności lub dodatkowego wsparcia.

Z najnowszych danych Ministerstwa Pracy i Emerytur wynika, że liczba osób poszukujących pracy i znajdujących ją każdego dnia spada.

Mark Byers, doradca zawodowy i przedstawiciel związku zawodowego Public and Commercial Services, twierdzi, że brakuje pracodawców, którzy byliby w stanie zapewnić wsparcie w miejscu pracy osobom z przewlekłymi schorzeniami.

Brakuje pracodawców, którzy byliby w stanie zapewnić wsparcie w miejscu pracy osobom z przewlekłymi schorzeniami
Brakuje pracodawców, którzy byliby w stanie zapewnić wsparcie w miejscu pracy osobom z przewlekłymi schorzeniami / fot. Shutterstock

Trudna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Według najnowszych szacunków, nieco ponad połowa (53 proc.) osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym ma zatrudnienie. W porównaniu z ponad czterema osobami na pięć (82 proc.) bez niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami nie poprawił się od 2019 roku.

Ogólnie rzecz biorąc, spadł również wskaźnik podejmowania pracy. Jest to średni odsetek osób otrzymujących zasiłek, które z powodzeniem znajdują pracę. W ciągu roku do kwietnia 2025 wyniósł on 7,6 proc. Czyli mniej niż przed pandemią i prawie 10 proc. w połowie 2022 roku.

Ambitne plany rządu

W marcu rząd ogłosił, że chce przeznaczyć 1000 doradców zawodowych na zapewnienie spersonalizowanego i „intensywnego” wsparcia tysiącom osób chorych i niepełnosprawnych.

Wspomniani doradcy zawodowi nie są nowymi pracownikami Job Centre, tylko oddelegowanymi do konkretnego zadania. Ministrowie mają nadzieję, że pomogą oni w realizacji ambicji rządu, który chce osiągnąć 80-procentowy wskaźnik zatrudnienia. A także obniżyć rosnące koszty świadczeń zdrowotnych i świadczeń dla osób niepełnosprawnych.

Teksty tygodnia

Praca i finanse

6 najważniejszych zmian jakie wejdą w 2026 roku. Reforma Universal Credit i PIP w praktyce

Reforma Universal Credit 2026 i reforma PIP 2026 to ogrom zmian, które w praktyce dotkną każdego beneficjenta w UK. Co się zmieni i dlaczego?
UK

Wychowywanie dzieci w UK kosztuje fortunę. Szczególnie kobiety

Według najnowszych analiz Urzędu Statystyk Narodowych rodzicielstwo staje się ogromnym obciążeniem finansowym szczególnie dla kobiet. Badanie obejmujące lata 2014–2022 pokazuje, że matki tracą średnio 1051 funtów miesięcznie w ciągu 5 lat po narodzinach pierwszego dziecka.
UK

Nowe zasady zakupu domu w UK – sprzedawcy ujawnią wszystkie wady

Brytyjski rząd zapowiada gruntowną reformę rynku nieruchomości. Nowe propozycje mają skrócić czas potrzebny na zakup domu nawet o cztery tygodnie i uprościć proces, który dziś wielu kupującym spędza sen z powiek.
Praca i finanse

Udostępnienie tego numeru niewłaściwym osobom zrujnuje twoje finanse

Brytyjski urząd skarbowy przypomina mieszkańcom Wielkiej Brytanii o potrzebie chronienia swojego numeru ubezpieczenia społecznego. Ten identyfikator to podstawa rozliczeń podatkowych i dokumentowania składek emerytalnych.
Podróże i turystyka

5000 funtów kary za zabranie tych produktów spożywczych do samolotu

Podróżni mogą dostać 5000 funtów kary za to, gdy naruszą zakaz przewozu do UK sześciu produktów spożywczych. Nawet gdy kupią je w strefie wolnocłowej.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet