Mieszkańców Wysp czeka najprawdopodobniej podwyżka podatku dochodowego
Mieszkańców Wysp czeka najprawdopodobniej podwyżka podatku dochodowego / fot. Shutterstock
UKPraca i finanse
2 min.czytania

Podwyżka podatku dochodowego i obniżka National Insurance – nowy plan Rachel Reeves

Paulina Markowska
Paulina Markowska

Jak donosi „The Times” – kanclerz skarbu poinformowała Biuro Odpowiedzialności Budżetowej (OBR) o zamiarze podniesienia podatku dochodowego w nadchodzącym budżecie. Natomiast ubezpieczenie społeczne (National Insurance) miałoby zostać obniżone.

W ostatnim czasie pojawiało się wiele doniesień dotyczących planów Rachel Reeves na przyszłoroczny budżet. Miała znaleźć się w nich między innymi podwyżka podatku dochodowego. Temat jest o tyle trudny i kontrowersyjny, że zmiana ta stanowiłaby złamanie obietnicy wyborczej laburzystów. Kanclerz skarbu odpiera jednak ten zarzut argumentem o konieczności dostosowania się do zastanej sytuacji gospodarczej po wieloletnich rządach torysów.

- Advertisement -

Jak wysoka ma być podwyżka podatku dochodowego?

„The Times” donosi, że kanclerz skarbu poinformowała organ nadzoru (OBR), iż podwyżka podatku dochodowego od osób fizycznych jest jednym z kilku „głównych środków” zaplanowanych w budżecie.

Rachel Reeves rozważa podwyżkę podatku dochodowego o 2 pensy i obniżkę składek na ubezpieczenie społeczne także o 2 pensy. Miałoby to zniwelować obciążenie pracowników. Niestety obciążyłoby inne grupy – emerytów i właścicieli nieruchomości.

Według planu kanclerz obniżka składek National Insurance mogłaby ograniczać się do osób zarabiających poniżej 50 270 funtów rocznie.

OBR ma przedstawić Skarbowi Państwa ocenę skutków tych propozycji w poniedziałek, czyli jeszcze przed jesiennym budżetem, który będzie ogłoszony 26 listopada.

Co jednak istotne – propozycje przedstawione przez Rachel Reeves OBR nie są wiążące. Wskazują jedynie na kierunek, jaki chce obrać rząd. I niepokojący jest fakt, że planuje on złamać obietnicę programową o niepodnoszeniu podatku dochodowego.

Emeryci mogą najbardziej ucierpieć na zmianach, które rozważa Rachel Reeves
Emeryci mogą najbardziej ucierpieć na zmianach, które rozważa Rachel Reeves / fot. Shutterstock

Jakie korzyści wygeneruje podniesienie podatku?

Na temat propozycji kanclerz skarbu głos zabrał think tank Resolution Foundation. Poparł on pomysł „dwóch w górę, dwóch w dół”. Według niego 2-pensowa podwyżka podatku dochodowego i 2-pensowa obniżka National Insurance pozwoliłaby wygenerować nawet 6 miliardów funtów na naprawę finansów publicznych.

Ponadto think tank oszacował, że Rachel Reeves musiałaby wprowadzić podwyżki podatków o co najmniej 20 miliardów funtów rocznie do 2029 – 2030 roku.

Poszkodowani będą emeryci

Niestety plany Rachel Reeves najbardziej uderzyłyby w emerytów. Ustalono, że osoby pobierające emeryturę w wysokości 35 000 funtów rocznie, odczułyby wzrost podatku o prawie 450 funtów.

Ponadto podwyżka podatku dochodowego obciążyłaby także niektórych samozatrudnionych, którzy nie płacą składek na ubezpieczenie społeczne.

Gdy zapytano kanclerz skarbu, czy jest gotowa podnieść podatek dochodowy, odpowiedziała:

Jeśli pytacie, co jest ważniejsze – interes narodowy czy polityczna doraźność – to dla mnie zawsze jest to interes narodowy i tak samo jest w przypadku Keira Starmera. Podejmując decyzje dotyczące podatków i wydatków, zrobię wszystko, co konieczne, aby chronić rodziny przed wysoką inflacją i stopami procentowymi. Chronić nasze usługi publiczne przed powrotem do polityki oszczędnościowej i zapewnić bezpieczeństwo gospodarki, którą przekazujemy przyszłym pokoleniom – powiedziała.

Teksty tygodnia

Londyn

Zamknięte linie metra w Londynie. Utrudnienia w komunikacji w ten weekend w stolicy UK

Remonty spowodują zamknięcia kilku ważnych linii i stacji. Dla wielu mieszkańców oznacza to konieczność planowania alternatywnych tras podróży. Zamknięte linie metra w Londynie i inne zmiany to wiele trudności w komunikacji. 
UK

Nie masz dużego wkładu własnego? Spokojnie, i tak kupisz dom

Kupno nieruchomości z zaledwie 5-procentowym depozytem nie jest zarezerwowane wyłącznie dla osób kupujących po raz pierwszy. Osoby, które wcześniej posiadały dom lub mieszkanie, również mogą skorzystać z kilku dostępnych programów rządowych i komercyjnych mających ułatwić dostęp do własnego lokum.
Londyn

Tyle miesięcznie londyńczycy wydają na życie. Padł rekord

Mieszkańcy Londynu po raz pierwszy w historii wydają średnio ponad 2 tys. miesięcznie na podstawowe rachunki i codzienne wydatki. Z danych MoneySuperMarket wynika, że łączny koszt życia w stolicy osiągnął 2,050.07 miesięcznie, aż o 13 proc. więcej w porównaniu z wrześniem 2024 roku.
UK

Nowe przepisy od 2030 roku. Ogromne ograniczenia w zakupie samochodu

Dla każdego, kto planuje zakup auta w kolejnych latach, wiadomość jest jasna: od 2030 roku kupisz tylko elektryka. Czy to dobre dla kierowców? Dla hałasu w miastach i mieszkańców metropolii - wreszcie dla środowiska, skoro prąd nadal powstaje w sposób, który nie jest neutralny dla środowiska a UK grożą blackouty?
UK

Seniorzy nadal z ograniczeniami w korzystaniu z bezpłatnych przejazdów. Młodzi – wykluczeni

Mimo że władze lokalne śmielej rozszerzają zasady korzystania z darmowych przejazdów, rząd Partii Pracy nie zamierza zmieniać ogólnokrajowych przepisów. Potwierdził to minister transportu Simon Lightwood.

Praca i finanse

Kryzys w UK

Styl życia

Życie w UK

Londyn

Crime

Zdrowie

O nas

Polish Express działa od 2003 roku. Jesteśmy portalem informacyjnym skupiającym się na tematyce migracyjnej. Piszemy dla wszystkich Polaków, którzy planują przeprowadzkę za granicę lub mieszkają już na obczyźnie.

Na skróty
Wydawca

Zetha LTD, company registered on 03/02/2005 in England with registration number: 05352323 and VAT registration number: GB991652682. Zetha LTD registered 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

Kontakt

Masz ciekawą informację, zdjęcia lub wideo? Chcesz podesłać nam temat na artykuł? Napisz do nas!

Alert 24!

Wdrożenie portalu: Agencja Dziennikarska NewsNet