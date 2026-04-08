Polak znalazł w UK unikatowy pierścień sprzed 1000 lat

Polak w UK znalazł rzadki wczesnośredniowieczny pozłacany pierścień z runicznym napisem. Na skarb trafił na polu w Lincolnshire.

Znalezisko Rafała Wesołowskiego należy bez wątpienia do unikatowych. A poszukiwacze skarbów marzą o tym, by trafić na podobny skarb chociaż raz w życiu. O Polaku piszą już szanowane magazyny branżowe, jak i czołowa brytyjska prasa. Natomiast samo znalezisko trafiło do British Museum.

49-letni Polak z Bostonu znalazł unikatowy pierścień na polu w Quadring w South Holland w maju 2024 roku. Archeolog dr Lisa Brundle powiedziała, że to jedne z „najważniejszych” znalezisk archeologicznych, jakie kiedykolwiek odnotowano w tym regionie. Natomiast Polak opisał BBC swoje odkrycie następująco:

– Nie wiedziałem dokładnie, co to jest, ale od razu wiedziałem, że to coś wyjątkowego. (…) Zawsze marzysz o znalezieniu czegoś niesamowitego, ale nigdy tak naprawdę nie oczekujesz, że to się stanie. (…) Pamiętam, jak stałem tam na polu, trzymając go w dłoni i myśląc: „Jak to możliwe, że jestem pierwszą osobą, która dotknęła go ponownie po ponad tysiącu lat?” Dla mnie sama myśl, że ktoś ponad tysiąc lat temu mógł nosić ten pierścień, nie tylko jako biżuterię, ale jako coś znaczącego lub ochronnego, jest niewiarygodna.

Mężczyzna nie ukrywa, że prowadzi poszukiwania z wykrywaczem metali z powodu swojej miłości do historii.

– Zawsze pociągał mnie ten świat. A wykrywanie metali wydawało mi się sposobem na dotknięcie prawdziwej historii własnymi rękami, a nie tylko czytaniem o niej w książkach – powiedział nasz rodak BBC.

Tajemniczy pierścień sprzed 1000 lat

Po tym, jak Polak zgłosił swoje znalezisko do Portable Antiquities Scheme (PAS), eksperci z Uniwersytetu w Nottingham potwierdzili wczesnośredniowieczne datowanie pierścienia. Na samym pierścieniu znajduje się 16 znaków runicznych, które biegną od lewej do prawej.

Jak napisał Portable Antiquities Scheme: „Unikatowa inskrypcja sugeruje istnienie wykształconej elity w Lincolnshire, rzucając nowe światło na lokalną historię XI wieku”.

Natomiast Wesołowski dodał, że pełne znaczenie run nadal jest tajemnicą, ale „specjaliści uważają, że może zawierać imię i słowo pierścień”.

Jak napisano w The History Blog: „To nie jest zwykły pierścionek. To artefakt z osobowością, który dzięki pracom runologów może wkrótce zostać powiązany z konkretną postacią historyczną. Prawdopodobnie ze złotnikiem Uddem”.

Pierścień znaleziony przez Polaka nie jest jedynym skarbem odkrytym przez niego na polu w Lincolnshire. Do innych artefaktów znalezionych w tym samym miejscu należą m.in. późnoanglosaska klamra. Wskazują one na obecność nieznanego wcześniej stanowiska archeologicznego z wczesnego średniowiecza w tym rejonie.