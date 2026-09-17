Polska i UK jednocześnie wywołały wojnę o szkolne obiady

Polska wprowadziła obowiązkowy posiłek roślinny w ramach „diety planetarnej”, a Wielka Brytania zapowiedziała koniec „fish & chips” w szkolnych jadłospisach. Obie reformy wywołały polityczną burzę. W Polsce dzieci nie jedzą nowych obiadów, jedzenie się marnuje, a rodzice narzekają. W Wielkiej Brytanii już pojawiają się głosy o ograniczaniu dzieci. Które rozwiązanie jest bliższe faktycznej wiedzy o żywieniu dzieci?

Dwa kraje, ten sam problem: co dać dziecku na obiad, żeby było zdrowe, a rodzice się nie zbuntowali. We wrześniu 2026 roku polskie stołówki szkolne zaczęły serwować obowiązkowy, w pełni roślinny posiłek raz w tygodniu. Jest to element tzw. diety planetarnej. Równolegle brytyjskie Ministerstwo Edukacji ogłosiło najgłębszą od trzynastu lat zmianę norm żywieniowych w angielskich szkołach. Jej efektem będzie stopniowe wycofanie smażonych potraw — w tym sztandarowego fish & chips — z jadłospisów.

W obu przypadkach rządy tłumaczą się troską o zdrowie dzieci i rosnącą falą otyłości. W obu przypadkach media społecznościowe i opozycja polityczna aż wrzą od komentarzy. Bulwersują się też rodzice, chociaż to im na zdrowiu dzieci powinno zależeć najbardzej.

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Polska: strączki raz w tygodniu, a wokół nich awantura

Podstawą zmian jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z 16 lutego 2026 roku, które weszło w życie 1 września 2026 roku. Nowe zasady żywienia zbiorowego objęły niemal 6,8 miliona uczniów w blisko 36 tysiącach placówek. Resort odwołuje się do badań EAT-Lancet oraz rosnącego odsetka dzieci z nadwagą i otyłością.

Dieta planterna w skrócie Zgodnie z rozporządzeniem MZ, od 1 IX 2026, w szkolne obiady w stołówkach mają spełniać poniższe zasady. Każdego rodzica, który ma opory przed dawaniem dziecku parówek, kiełbas i mięsa w formie przetworzonej, powinno ucieszyć, że minimum 2 razy w tygodniu ma być świeże mięso. Raz w tygodniu w pełni roślinny posiłek na bazie strączków, bez produktów odzwierzęcych

Raz w tygodniu danie rybne, dwa razy danie ze świeżego mięsa

Ograniczenie smażenia, soli, cukru i żywności wysokoprzetworzonej

Mięso i ryby pozostają w menu ale w formie nie wysokoprzetworzonej — obok nich pojawia się alternatywa roślinna

Element edukacyjny: warsztaty i konkursy o wpływie żywności na środowisko Co planuje Wielka Brytania na stołówkach Chodzi o nowe standardy DfE. Rząd zamierza jest wdrażać w latach 2026–2027. Strączki (soczewica, ciecierzyca) obowiązkowo co najmniej raz w tygodniu

Całkowity zakaz potraw smażonych na głębokim tłuszczu (w tym fish & chips, nuggetsy) od 2027 r.

Desery ograniczone do 1–2 razy w tygodniu, obowiązkowo z udziałem owoców

Każde danie musi zawierać porcję warzyw lub owoców

Limity na słodkie śniadania, ketchup i inne dodatki wysokosolne/wysokocukrowe

Istotne jest to, czego polskie rozporządzenie nie wprowadza. A to bywa mu przypisywane w dyskusji publicznej. Przepisy nie zakazują mięsa w stołówce i nie wprowadzają diety wegańskiej dla wszystkich uczniów. Mięso i ryby pozostają stałym elementem tygodniowego jadłospisu. Zmienia się jedynie proporcja i pojawia się jeden dodatkowy dzień bez produktów zwierzęcych.

Mimo to reforma wywołała ostrą reakcję. Politycy PiS i Konfederacji określili ją jako „ideologię na talerzu”, a były premier Mateusz Morawiecki ironizował, że dzieci zamiast schabowego dostaną odpowiednik sojowy. Część rodziców w mediach społecznościowych snuła teorie o ukrytych motywach reformy. Od interesu firm cateringowych po porównania do systemów edukacji w innych krajach. Z drugiej strony dietetycy kliniczni, pytani przez media, studzą emocje: podkreślają, że przepisy nie wprowadzają rewolucji na talerzu, a jedynie ograniczają udział czerwonego mięsa przy zachowaniu reszty dotychczasowego menu.

Spór o dietę planetarną w szkołach toczy się w dużej mierze wokół wyobrażeń, a nie samych przepisów. — komentarz dietetyczki klinicznej dla mediów branżowych, wrzesień 2026

Problemem praktycznym, sygnalizowanym przez same szkoły, jest tempo wdrożenia: część placówek zgłasza trudności z dostosowaniem jadłospisów, dzieciom nie zawsze smakują nowe dania. To skłania część komentatorów do wniosku, że problemem nie jest kierunek zmian, lecz brak przygotowania systemu do ich wprowadzenia.

Szkoła nie zmieni nawyków dziecka, jeśli w domu je śmieciowe jedzenie

Wśród wielu głosów, pojawiły się głosy rozsądku, które odnoszą się do obu krajów. Bowiem, warto przypomnieć, że szkolny obiad, to tylko jeden z posiłków jedzonych przez dzieci. Nawyki żywieniowe dzieci wynoszą głównie z domu. I jeśli rodzice podają śmieciowe jedzenie, mięso jedynie w formie nuggetsów, a warzywo w formie frytek, to żadna szkolna dieta nie pomoże.

Wielka Brytania: koniec fish & chips jako symbol większej operacji

Brytyjska reforma ma inną skalę czasową i inną narrację. Jest to „najbardziej ambitna przebudowa żywienia szkolnego od pokolenia”. Zapowiada się jako pierwsza duża aktualizacja norm żywieniowych w angielskich szkołach od trzynastu lat. Punktem wyjścia są dane NHS. Według nich w 2024 roku 24% dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym miało nadwagę lub otyłość. Zaś co trzecie dziecko kończy szkołę podstawową z nadmierną masą ciała.

W przeciwieństwie do polskiego rozporządzenia, brytyjska reforma nie dodaje jednego nowego elementu do istniejącego menu. Ona wręcz usuwa całe kategorie potraw. Dotychczas szkoły mogły serwować dwie porcje żywności smażonej na głębokim tłuszczu tygodniowo. Od 2027 roku ma to być zabronione całkowicie. To oznacza koniec tradycyjnego fish & chips, panierowanego kurczaka i podobnych dań w obecnej formie. Równolegle wprowadzany jest obowiązek podawania strączków — soczewicy, ciecierzycy, fasoli — co najmniej raz w tygodniu. Akurat to czyni oba systemy, brytyjski i polski, zaskakująco zbieżnymi w tym jednym punkcie.

Reakcja polityczna była równie gwałtowna jak w Polsce, choć z innym adresatem krytyki. Komentatorzy o profilu wolnorynkowym określili zmiany mianem przejawu „państwa niani”. Ostrzegają też przed buntem uczniów i wzrostem liczby dzieci przynoszących jedzenie z domu. Zwolennicy reformy wskazują na dane o próchnicy jako głównej przyczynie hospitalizacji dzieci w wieku 5–9 lat. Oraz na fakt, że pięć organizacji zajmujących się żywieniem i edukacją — w tym inicjatywa związana z Jamiem Oliverem — zebrało ponad 2 miliony funtów, by pomóc szkołom wdrożyć nowe standardy w praktyce.

Które podejście jest bliżej nauki o żywieniu?

Co ciekawe z punktu widzenia dietetyki dziecięcej oba kierunki są dobre — więcej roślin strączkowych, mniej smażenia, mniej cukru, mniej żywności wysokoprzetworzonej. To są zasady zgodne z aktualną wiedzą o profilaktyce otyłości i chorób metabolicznych u dzieci. Jednak to nie jest spór o to, czy strączki są zdrowe. Różnica leży w zakresie interwencji i w tym, co każdy z systemów faktycznie zmienia w tygodniowym bilansie odżywczym dziecka.

Polska reforma jest ostrożniejsza i mniej inwazyjna: dodaje jeden element, nie usuwając niczego z dotychczasowego jadłospisu. Reforma brytyjska sięga głębiej w strukturę realnego zagrożenia zdrowotnego. Całkowita eliminacja głębokiego smażenia, twarde limity na desery i wymóg obecności warzyw lub owoców w każdym daniu to zmiany o większym potencjalnym wpływie na kalorie, tłuszcze trans i cukier w diecie dziecka niż dodanie jednego posiłku roślinnego tygodniowo.

Patrząc czysto przez pryzmat potencjalnego wpływu na zdrowie brytyjski model wydaje się bliższy temu, co faktycznie zmienia bilans kaloryczny i jakość diety dziecka: całkowity zakaz głębokiego smażenia i twarde limity na cukier w deserach to interwencje o większym zasięgu niż jeden posiłek roślinny tygodniowo. Polska reforma idzie jednak w słuszną stronę i ma tę zaletę, że nie usuwa niczego siłą — a to może zwiększać jej trwałość społeczną, nawet jeśli efekt zdrowotny będzie skromniejszy.