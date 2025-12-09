Attendance Allowance
Prawdopodobnie ponad milion ludzi kwalifikujących się do pomocy nie złożyło wniosku / fot. Shutterstock.com
UKPraca i finanse
1 min.czytania

Ponad milion osób w Wielkiej Brytanii nie korzysta ze świadczenia, które im się należy

Miłosz Magrzyk
Miłosz Magrzyk

Ponad milion osób w Wielkiej Brytanii nie korzysta z przysługującego im świadczenia Attendance Allowance – zauważył The Sun. Przez swoje roztargnienie bądź niewiedzę tracą tysiące funtów.

Około 1,9 miliona osób ubiega się o to świadczenie, ale szacuje się, że aż 1,1 miliona ludzi kwalifikujących się do niego nie złożyło wniosku.

Tygodniowa pomoc finansowa w różnej wysokości

Attendance Allowance jest przeznaczone dla osób z trudnościami fizyczno-psychicznymi. Dla tych, które mają stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagającą regularnej pomocy, opieki albo nadzorowania dla bezpieczeństwa własnego lub innych.

Świadczenie wypłacane jest w dwóch stawkach, w zależności od stopnia potrzebnej opieki. Osoby kwalifikujące się mogą otrzymać 73,9 lub 110,4 funtów tygodniowo, co daje odpowiednio 3,842,8 lub 5,740,8 rocznie. Wyższa stawka przeważnie dotyczy sytuacji, w której lekarz wyda orzeczenie, iż wnioskodawca może mieć 12 miesięcy życia lub mniej.

Kto może otrzymać Attendance Allowance?

O benefit mają prawo ubiegać się emeryci po spełnieniu wspomnianych kryteriów. Muszą mieć niepełnosprawność fizyczną, w tym sensoryczną. Albo niepełnosprawność umysłową, na przykład trudności w uczeniu się. Ewentualnie inny poważny problem ze zdrowiem. Pomoc musi być potrzebna przez co najmniej sześć miesięcy.

Attendance Allowance
Pomoc wynosi 3,842,8 lub 5,740,8 funtów rocznie / fot. Shutterstock.com

Dodatkowo wnioskodawca musi mieszkać w Wielkiej Brytanii przez co najmniej 2 z ostatnich 3 lat (być zwykłym rezydentem w UK, na Wyspie Man lub Wyspach Normandzkich).

Nie można ubiegać się o ten dodatek, jeśli otrzymuje się inne świadczenia, jak: Disability Living Allowance, Personal Independence Payment czy ich odpowiedniki w Szkocji lub w siłach zbrojnych albo gdy jest się osobą objętą kontrolą imigracyjną, z wyjątkiem tzw. imigrantów sponsorowanych.

Jak złożyć wniosek o Attendance Allowance?

Wniosek składamy online lub pocztą tradycyjną. Do jego wypełnienia potrzebne będą: podstawowe dane osobowe, numer ubezpieczenia, adres, kontakt oraz szczegóły dotyczące niepełnosprawności (stanu zdrowia).

Wniosek wystarczy pobrać ze strony rządowej i wysłać na Freepost DWP Attendance Allowance. Alternatywnie można zadzwonić na infolinię pod numer 0800 731 0122 i poprosić o pomoc.

