Praca marzeń na urokliwej szkockiej wyspie z zakwaterowaniem

Pewna piekarnia na odległej szkockiej wyspie szuka pracownika. Od kandydatów nie wymaga doświadczenia i oferuje pensję w wysokości od 22 000 do 24 000 funtów rocznie. A także zakwaterowanie.

Regularnie piszemy o ofertach pracy w malowniczych miejscach, najczęściej w Walii lub Szkocji. Tym razem dla osób, które pragną zamieszkać blisko natury w urokliwym nadmorskim miasteczku, gdzie życie toczy się powoli i bez stresu, polecamy propozycję z Tobermory na wyspie Mull. Ma ono opinię jednego z najpiękniejszych małych miasteczek portowych Szkocji.

Praca marzeń na szkockiej malowniczej wyspie

Oferta skierowana jest do osób, które chciałyby zakosztować życia wśród dzikiej przyrody i zżytej wyspiarskiej społeczności. Tym razem pracownika szuka piekarnia The Island Bakery w Tobermory. Na wyspie Mull słynie ona z produkcji ekologicznych ciastek. Obecnie do swojego zespołu poszukuje dodatkowej osoby, która będzie zajmowała się pieczeniem ciastek, pakowaniem ich do wysyłki i kontrolą jakości przed dystrybucją.

Jak już wspomnieliśmy doświadczenie nie jest wymagane, a piekarnia zapewnia szkolenie. Oprócz tego gwarantuje także darmowe zakwaterowanie w dwupokojowym mieszkaniu. Należy zaznaczyć, że na szkockich terenach wiejskich wynajem mieszkania z dwiema sypialniami może przekroczyć 700 funtów miesięcznie. Z tego powodu dodatek dotyczący zakwaterowania znacznie zwiększa realną wartość wynagrodzenia.

Oferowane zarobki

Piekarnia oferuje zarobki w wysokości od 22 000 do 24 000 funtów rocznie. A sama firma – The Island Bakery ma ugruntowaną reputację na brytyjskim rynku i bogatą historię.

Jej początek sięga roku 1994, kiedy to Joe i Dawn Reade zaczęli piec chleb w przebudowanym garażu w Tobermory. Po dwóch latach udało im się otworzyć delikatesy nad zatoką. Następnie w 2001 roku wprowadzili na rynek Island Bakery Organics, gdy zauważyli duży popyt na ekologiczne ciastka. Oferowali wtedy zaledwie cztery ich rodzaje.

Mieli to szczęście, że do ich pierwszych klientów należeli Harvey Nichols i Selfridges, a marka szybko zaczęła zdobywać nagrody Great Taste Awards. Do 2007 roku biznes ciastkarski rozrósł się tak bardzo, że założyciele sprzedali sklep, aby całkowicie skupić się na produkcji ciastek.

Obecnie firma jest laureatem wielu nagród Great Taste Awards, Gold Great British Food Awards i BOOM (Best of Organic Market). Jej najlepiej sprzedającym się produktem jest Lemon Melt, maślany biszkopt w połowie zanurzony w białej czekoladzie.

Natomiast samo portowe miasteczko Tobermory z populacją około 900 osób, jest małe jak na standardy kontynentalne. Jednak stanowi centrum kulturalne życia na wyspie Mull. Port zdobią jaskrawo pomalowane budynki w kolorze turkusowym, musztardowym, koralowym i kremowym. To samo nabrzeże pojawia się w serialu dla dzieci „Balamory” oraz na niezliczonych zdjęciach turystycznych ze Szkocji.